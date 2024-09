BLACKLIVESMATTER: O Nicolas Jaar Fez Uma Trilha Sonora Firmeza Para Um Filme Sobre Vítimas da Brutalidade da Polícia

O Nicolas Jaar assinou a trilha sonora do curta-metragem Eleven Times, que faz um tributo a Eric Garner, Michael Brown e outras vítimas da brutalidade policial nos Estados Unidos. Para essa missão, o Jaar compôs em parceria com Brian Jackson, colaborador de longa data de ninguém menos que Gil Scott-Heron. A trilha, aliás, é baseada no álbum Winter in America, de Heron/Jackson.

O projeto cinematográfico no qual Jaar está envolvido fica ainda mais relevante se pensarmos que, ainda no domingo, um morador de rua foi morto por policiais em Los Angeles, além dos recentes questionamentos sobre a atuação da polícia. O título do curta-metragem se refere ao número de vezes em que Garner disse “não consigo respirar“, enquanto era agredido por vários policiais e recebia uma chave de braço. Ele não resistiu à agressão. Os assassinatos de afro-americanos como Garner despertaram uma onda de protestos nos Estados Unidos, transformando a hashtag “Black Lives Matter“, que defende as vidas dos negros, em um movimento internacional.

Videos by VICE

Eleven Times endossa o coro do Black Lives Matter pelo fim da opressão racial. O filme ilustra a prevalênciada perseguição policial ao mostrar as experiências de 11 homens negros de classes sociais diversas. “[Meu objetivo foi] empoderar as pessoas que estão sujeitas esse infeliz sistema institucionalizado, mostrando a beleza e a força dessas vítimas”, explicou a diretora Samantha Casolari ao Nowness.com.

O filme não é a estreia de Jaar em projetos socialmente conscientes. Em dezembro do ano passado, ele se juntou ao DJ Slugo para fazer “Ghetto”, uma faixa poderosa inspirada na educação que Slugo e Ferguson receberam nas ruas de Chicago.

Também não é a primeira vez que ele se aventura pelo território dos filmes de vanguarda, já que ele também compôs uma trilha alternativa para The Color of Pomegranates, um filme soviético dirigido por Sergei Parajanov.

Assista a Eleven Times acima e confira as histórias dos protagonistas no site do Nowness.com.

Siga a Michelle Lhooq on Twitter