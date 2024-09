Nicole Moudaber e Skin, do Skunk Anansie, se Juntaram no EP Multi-Gêneros ‘Breed’

A banda britânica Skunk Anansie foi um dos fenômenos mais notáveis do movimento britrock em meados dos anos noventa, descrito por sua icônica vocalista Skin como “Clit-rock, um amálgama entre heavy metal e a revolta do feminismo negro”.

Depois que a banda se separou em 2001, Skin ampliou seus horizontes partindo para uma carreira solo e colaborando com todo mundo, do Prodigy ao Tony Iommi. Ela também se juntou, em um união civil, com a filha de um bilionário americano conservador, e fez inclusive uma parceria com Timo Maas e Martin Buttrich em um projeto de 2008 chamado Format-3.

Por mais amplas que essas conquistas sejam, nenhuma é tão surpreendente quanto seu trabalho mais recente, Breed, um EP composto em colaboração com a lenda mundial do house e techno, Nicole Moudaber. O EP provocativo, desafiador e extremamente dançante que será lançado no dia 18 de setembro, veio à tona numa espécie de golpe de sorte que rolou nas Ilhas Baleáricas.

“Estávamos acostumados a nos esbarrar em Ibiza. Nós duas temos casas lá,” explica Moudaber . “Nós costumávamos acenar e dizer ‘Oi!’, mas nada além disso. Dois anos atrás, nos encontramos em um aeroporto e dividimos um vôo de volta de Portugal para Londres. Sentamos uma ao lado da outra por duas horas e meia e não paramos de conversar. Nós encaixamos completamente”, conta Moudaber. “Foi então que eu mandei a famosa pergunta: ‘Você cantaria em um dos meus discos?’”

Assim que a nova sororidade floresceu em terra firme, a dupla foi para o estúdio. “Skin escreveu as músicas para esse EP lá na hora, na minha frente. Foi incrível”, diz Moudaber. “Essa mulher é tão talentosa. Ela é uma compositora incrível. Ela escreveu duas músicas e gravou os vocais. ‘Someone Like You’ e ‘Organic Love’ foram as primeiras que fizemos”.

Foi aí que as coisas deixaram de ser tão fáceis. Juntar o house e techno de Moudaber com as vocalizações de Skin pode ter soado fácil de fazer a 20 mil milhas acima do nível do mar e com alguns drinks na cabeça, mas Moudaber não achou um trabalho simples juntar duas estéticas tão distintas.

“Eu não queria retalhar todos os vocais que Skin fez só para fazê-los funcionar em uma faixa de techno”, diz Moudaber. “Não faria justiça a ela. Levou seis meses para realmente acertar a construção dessa faixa techno, com um vocal inteiro, sem soar cafona”.

Ir para fora da zona de conforto das duas artistas foi como percorrer um caminho repleto de desafios. O maior deles sendo a convergência entre as canções focadas na estrutura vocal e a perspectiva baseada no ritmo de club music de Moudaber. “Eu nunca trabalhei com um vocal inteiro, nunca!” conta Moudaber rindo. “Eu faço house e techno!”

Os seis meses passados para aperfeiçoar o equilíbrio estético valeu a pena para a dupla. Moudaber explica: “Ter pessoas como Carl Cox, Chris Liebing, Adam Beyer, Jamie Jones, tantos DJs tão diferentes tocando a faixa é muito legal. Esses DJs não fazem favores. Se não encaixa no set deles, eles não vão tocar a faixa”.

Nós conseguimos a estreia do video para “You Like This”, a segunda faixa do EP que estará disponível nesta terça (18) na Beatport. “É uma canção bem sexy, suja”, Moudaber explica. “Nós queríamos um video clipe sexy e sujo”.

Moudaber e Skin dirigiram o clipe, cheio de visuais contrastantes de modelos, flashes de papparazzi e rottweilers latindo em um contraste preto e branco que providenciam acompanhamento adequado para a faixa. “É bem pop, e… não, de um jeito fácil”, diz Moudaber. “A melodia pega, mas a faixa em si é bem ousada. A combinação funciona”.

No dia 25 de setembro, no Space Ibiza, Nicole Moudaber e Skin irão se apropriar da famosa varanda do clube, onde irão se juntar para três horas de comemoração do lançamento de seu EP Breed. “Skin é uma ótima DJ também”, diz Moudaber, antes de deixar alguns nomes que irão fazer o trabalho de remix do EP: Jamie Jones, Scuba, Pan-Pot, Carl Cox, Adam Beyer, e (talvez) Solomun.

Então, a próxima vez em que você quiser enfiar seus fones de ouvido enquanto entra em um vôo, olhe para a pessoa do seu lado. A sorte por ter ajudado as duas conhecidas a virarem amigas e colaboradoras, mas tudo sobre a música em Breed é executado com precisão.

Tradução: Pedro Moreira