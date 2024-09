Ouça “LFS” , Nova Faixa do Nightizm com a Polar Youth

Tristan Lawrence a.k.a. Nightizm começou a produzir e mixar em 2009 e acabou se tornando um dos talentos mais promissores de Toronto, no Canadá, com seu som bem diversificado, indo de batidas ambientes até o hip hop e todo o groove no meio disso. Depois de fazer remixes pra uma galera do naipe de Lorde, Kendrick Lamar e The Weeknd, ele lançou o EP Renaissance e nessa segunda (1) soltou a faixa “LFS (Looking For Someone)”.

Nightizm conta que a música “divaga sobre a vida e sua aventura contínua. Faz eu me sentir como se estivesse viajando pelo mundo com uma cabeça aberta e pronto pra tudo”. O cara também chamou a produtora belga Polar Youth pra participar do som vibe boa, meio trip-hop e meio chillwave, um dos primeiros lançamentos do verão canadense.

