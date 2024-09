No altar, esta noiva leu as mensagens do namorado infiel para a outra

Pergunta: qual o melhor jeito de se vingar do noivo que você acabou de descobrir que estava te traindo, na noite antes do casamento? Resposta: ler as mensagens sacanas dele para a outra mulher no altar, na frente de todos os seus amigos e familiares.

Casey, uma noiva australiana, mandou esse ao vivaço para o namorado de seis anos recentemente, depois de receber a notícia escandalosa horas antes de colocar o anel.

“Eu estava com minhas melhores amigas num quarto de hotel chique. Meu celular vibrou do outro lado do quarto, então peguei minha taça de champanhe e fui pegar meu telefone”, ela disse à repórter da Whimm Danielle Colley. “A mensagem era uma série de screenshots de um número que eu não reconheci. A mensagem dizia ‘Eu não me casaria com ele. Você vai mesmo?’”

As screenshots mostravam várias mensagens de texto que o noivo de Casey, Alex, mandou para a outra mulher – algumas de meses atrás, outras de apenas alguns dias antes.

“Seu corpo é incrível, e caralho, você sabe como usá-lo”, dizia uma, “queria que minha namorada tivesse metade das suas habilidades”. Outra dizia: “Não consigo parar de pensar em te lamber, te chupar e te comer”.

Casey disse que começou a chorar enquanto as amigas insistiam que ela cancelasse o casamento e, basicamente, arrebentasse a cara dele. Mas Casey não queria cancelar o casamento. Ela queria vingança – uma doce e nuclear vingança. Então ela bolou um plano diabólico pra isso.

“Eu ia continuar com o casamento como esperado, e expôr ele na frente de todos os nossos amigos e parentes”, ela declarou. Ela lembra do momento em que entrou na igreja em seu vestido de noiva, subiu ao altar e se voltou para as pessoas presentes na cerimônia. “Não vai ter casamento nenhum hoje”, ela anunciou. “Parece que o Alex não é quem eu pensava.”

Aí a Casey largou seu buquê, pegou seu celular e começou a ler todas as mensagens depravadas que o Alex tinha mandado para a outra garota.

“Li todas as mensagens que ela me mandou”, ela disse. “Com cada palavra, mais cores apareciam no rosto do Alex.”

Alex, de sua parte, não disse nada. Ele só foi embora da cerimônia com o padrinho correndo atrás, enquanto Casey explicava para os convidados: “Não vai ter uma festa de casamento hoje, em vez disso vamos celebrar a honestidade, encontrar o amor verdadeiro, e seguir seu coração mesmo quando dói”.

E depois parece que (quase) todo mundo só curtiu a festa mesmo.

