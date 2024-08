“Normal People”. O romance é um lugar belo, estranho e insuperável

Raramente, no meio de tudo o que vimos, escutamos ou lemos, há ocasiões em que apetece anunciar a todos o que acabou de dar mais sentido à nossa vida. Este é um desses casos.



Minutos após o visionamento completo de Normal People, saltam à memória as obras Bright Star, Call Me By Your Name e Before Sunrise. A sincronia emocional entre os dois protagonistas é tão verosímil, que só um coração empedernido não fica tocado com as interpretações de Daisy Edgar-Jones e Paul Mescal. Ao contrário dos outros trabalhos que foram construídos enquanto produto cinematográfico, a série da Hulu divide-se em doze episódios (cada um com menos de 30 minutos) e é o romance irlandês que 2020 precisa.

Desde o primeiro beijo até à sublime cena “go and stay”, é difícil não ficar hipnotizado pelas duas personagens com o mesmo nível de sensibilidade e oriundas de diferentes estratos sociais. Ao seguirmos o rumo passional entre os estudantes Marianne Sheridan e Connell Waldron (do liceu à universidade), deparamo-nos com romantismo e sexo que nos absorve e deixa nas nuvens, agregado por uma cumplicidade intelectual inexpugnável – a “culpa” é o gosto por livros, museus, etc….

Como o destino gosta de pregar partidas – e para que os reencontros sejam impactantes -, são introduzidos estranhos afastamentos de deixar o telespectador piurso. Isso e o comportamento irritante de Jamie, um dos namorados de Marianne, excelentemente representado por Fionn O’Shea. Para contrabalançar, temos a mãe de Connell: a dócil Lorraine (a actriz Sarah Greene).

Adaptado do livro com o mesmo título escrito por Sally Rooney – uma das autoras do argumento – , Normal People fala de amor e da sua ausência, de amizade e fidelidade, de depressão e de BDSM, das omissões que podem trair os sentimentos e exorta, aqui e acolá, o pensamento feminista (“Men seem more concerned with limiting the freedoms of women than in exercising their own”).

Além disso, se necessitas ver o teu eu revitalizado, esta série tem a dádiva de emitir um raio de esperança numa realidade cujo futuro parece breu e incerto. É bela, indispensável e possui uma química a dois que nos prende ao ecrã. Reconheça-se que boa parte do mérito deve ser atribuido à realização de Hettie Macdonald e Lenny Abrahamson (este conhecido por ter dirigido o intrigante Room). Notável.

Abaixo, podes ver mais nove novidades que têm marcado o corrente ano, entre os quais ZeroZeroZero, Kalifat, Devs e Tiger King.

BLOODRIDE (Netflix)

Como vais reparar, este é o primeiro de três títulos nórdicos que confirmam o trabalho profícuo feito por estas bandas. Nesta viagem pela “5ª dimensão norueguesa”, o sangue salpica por todo o lado em episódios com temáticas separadas e finais bizarros. Se consideras Black Mirror uma prioridade, deves dar uma chance a estas histórias em que o mel desemboca na imprevisibilidade e no nonsense, mas sem doses massivas do universo tech.

DEVS (HBO)

Para quem Ex Machina é um clássico da última década, o novo trabalho de Alex Garland é imperdível (tal como o anterior Annihilation que, por acaso, ficou abaixo das expectativas). Desta vez, o grande ecrã é substituído por uma série que tem como cenário uma empresa cujo propósito não é conhecido no exterior. Vais ouvir falar diversas vezes de “determinismo”, de luto, e até há espaço para Jesus Cristo… Todavia, se te disserem que isto é a versão 3.0 do ilustre The Americans também não é mal pensado. Agora, senta-te no sofá e vê se o GPS dá com a boneca gigante.

HIGH FIDELITY (Hulu)

Há uma regra que devia ser obrigatória antes de veres este remake do filme lançado há vinte anos. Já alguma vez fizeste uma compilação para a tua alma-gémea? Não precisa de ser em Cassete, CD ou em ficheiros MP3. Pode ser via Spotify. Se a resposta for afirmativa, então podes “entrar” nesta loja nova-iorquina onde ele dá lugar a ela – John Cusack por Zoë Kravitz -, em que os affairs são um remoinho de arrependimento ou de satisfação e, globalmente, o enredo consegue ultrapassar o preconceito de remexer em coisas sagradas (leia-se a obra realizada por Stephen Frears). Se és mais livros, então procura o original disto tudo escrito por Nick Hornby. A edição original mora em 1995.

KALIFAT (Netflix)

A adolescência é considerada a idade das descobertas, a fase em que a ingenuidade se alia à rebeldia, a época em que podemos ser facilmente influenciados por meia-dúzia de sorrisos. A idade da inocência é o ponto central para entender o modus operandi do recrutamento de jovens menores para o Estado Islâmico (quando este detinha a região de Raqqa, na Síria). Objectivo: dar a volta a miúdas vulneráveis com características particulares. Ler o texto completo sobre esta série sueca aqui.

LYKKELAND – ESTADO DE FELICIDADE (RTP2)

As séries europeias, na RTP2, são uma aposta ganha ao proporcionarem uma variedade imensa do que se faz no Velho Continente. Em Lykkeland, observamos como a Noruega deu os passos iniciáticos na exploração petrolífera. Estávamos em 1969 e foi com o know-how dos norte-americanos que começa o boom na área dos combustíveis fósseis. Baseada em factos verídicos, cedo se percebe que o país dos Kings of Convenience pretende ser dono do seu nariz. Smart ones. ( Estado de Felicidade estreou originalmente no terceiro trimestre de 2018)

SELF MADE – MADAM C.J. WALKER: UMA VIDA EMPREENDEDORA (Netflix)

Resiliência é a palavra ideal para descrever a subida a pulso da primeira milionária negra nos EUA (personificada por Octavia Spencer). Com menos de vinte anos, Walker dá por si a entrar no ramo de produtos relacionados com questões capilares. Em 1910, ao mudar-se do Missouri para Indianápolis, o seu império ligado aos cosméticos começa a ganhar forma. Com o sucesso, vieram os problemas com o novo marido, uma velha rivalidade que não a deixa em paz e, mais tarde, a doença… Após o seu falecimento em 1919, estima-se que a sua fortuna valesse mais de sete milhões de dólares (na conversão actual).

TIGER KING (Netflix)

As três figuras centrais deste documentário olham para os animais de grande porte como “Cifrões de estimação”. Digam o que disserem, arranjem as desculpas que amanharem (como a adoração pelas criaturas), as suas mensagens cor-de-rosa são levianas e perigosas. Não obstante disso, Tiger King é interessante para dar conta dos rednecks que desejam ter um tigre como se fosse um gato; para avaliar as condições precárias em que os trabalhadores vivem em alguns desses zoos – sem esquecer como os animais são criados -, e abraçar uma história que inclui suicídio, um possível assassinato e o suposto harém de empregadas. Entretanto, sendo o produto mais visto de sempre na Netflix (fruto de um buzz esmagador), vai ser criada uma série assente no percurso de Joe Exotic. Actor que o representará? Nicolas Cage.

UNORTHODOX (Netflix)

Opressão para todos, especialmente para elas. Por muito respeito que se tenha por todos que vivem à parte da chamada “normalidade”, há situações lamentáveis. A rigidez dentro da comunidade hassídica de Williamsburg, em Brooklyn, é o epicentro de uma vida aborrecida e asfixiante de Ester Saphiro (personagem que nasce da experiência real de Deborah Feldman, que em 2012 editou um livro autobiográfico). Insatisfeita e com Berlim na mira, a jovem consegue atravessar o Atlântico, fugir do marido (que nem era dos mais fanáticos), da tradição ultraortodoxa e entrar num mundo que, na sua perspectiva, parece estar noutro planeta. E tudo podia ter sido diferente se, numa certa noite, ela comunicasse ao esposo a chegada da “cegonha”…

ZEROZEROZERO (HBO)

A droga e as suas implicações enquanto negócio por quem sabe: Roberto Saviano e Stefano Sollima. O primeiro escreveu o livro, o segundo criou a série e ambos já tinham conectado através de Gomorra. Com um naipe de actores credível (com enorme destaque para Harold Torres, que já é candidato a vilão do ano na pele de Manuel Contreras), somos confrontados com o “circuito da branca” entre bandidos do México, Itália e EUA. Podes contar com tiroteios, juramentos de lealdade, um bunker perdido na montanha, porcos esfomeados e um dos cunnilingus do milénio. Deus é citado múltiplas vezes neste tráfico, mas não te preocupes – o seu nariz está limpinho.

Notas finais

1. Séries que ainda não completaram a temporada inicial e que merecem estar debaixo de olho: A Espia (RTP1/RTP Play) e Run (HBO).

2. Séries novas que valem a pena ver: A Guerra no Charité (RTP2/RTP Play) e The Nest (BBC One).

3. Séries que não estão mal para primeira vez, mas…: Freud; Giri/Hagi; Lodo; I Am Not Okay With This; The Stranger; The Valhala Murders (todas na Netflix); Upload (Amazon Prime Video).

4. Séries cujas novas temporadas merecem o teu tempo: Curb Your Enthusiasm; Insecure (ambos na HBO); Homeland (Fox/mais à frente na Netflix); After Life; Better Call Saul; Fauda; La Casa de Papel e Narcos Mexico (todas na Netflix).

