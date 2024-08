Nove vezes em que fumar maconha deu muito ruim

Texto originalmente publicado na VICE EUA.

Fumar ou não fumar, eis a questão.

É mais nobre para a mente sofrer os altos e baixos de um beck ultrajante, ou se armar contra um mar de becks, e por oposição acabar com eles? Morrer, fumar, nada mais; e assim, essa é uma consumação a ser desejada. Morrer, fumar.

Basicamente, o que estou tentando dizer aqui é que fumar maconha é bom, mas fumar maconha também é ruim. Pra todo barato daora tem sempre aquela bad trip.

Achamos nove histórias nos nossos arquivos de calamidades relacionadas à maconha que podem fazer você pensar duas vezes antes de acender um cigarrinho de artista.

Pico Scafell. Foto via Wikimedia commons.

Em setembro de 2017, quatro homens tiveram que ser resgatados da montanha mais alta da Inglaterra depois de “ficarem incapacitados de andar devido ao uso de cannabis”, segundo a polícia local. Ninguém foi preso, mas o sargento da polícia local disse que uso de substâncias “não deve acontecer numa montanha”.

Em 2015, falamos com alguns ex-doidões que tiveram que largar a ganja por um motivo ou outro. Numa história chamada “Estranho Companheiro”, um colaborador anônimo contou como largou a maconha depois que uma noite tocando djembê acabou com ele ficando muito chapado numa casa antiga bizarra com um estranho estilo mago velho que não parava de falar sobre cortar pessoas. Quem nunca, né?

Jeffrey Shaver era um homem simples com um bong. Isso até que um estranho incidente com uma máquina de refrigerante num hospital fez a polícia prendê-lo por posse de maconha, apreendendo seu bong no processo. Mas o cara de 31 anos não ia aguentar essa agressão, cara, e começou a protestar na frente do tribunal de Ontário usando uma sunga verde e carregando um cartaz dizendo “DEVOLVAM MEU BONG”. Milagrosamente, o protesto de Shaver funcionou e ele realmente conseguiu seu bong de volta.

Nossos amigos da VICE Reino Unido pediram que pessoas contassem as experiências que as levaram a parar de fumar maconha ano passado, e uma resposta em particular se destacava. O semianônimo Daniel contou ao Nilu Zia da VICE que ele era um fumante casual quando visitou Amsterdam com alguns maconheiros mais profissas. Eles decidiram inalar “isolado vaporizado” de um saco e, “até hoje, o único jeito como consigo descrever o que aconteceu com palavras é que fiquei trancado dentro da minha própria mente”. Daniel descreveu o que se seguiu como “ter que lidar com todos os enigmas filosóficos mais desafiadores de uma vez, e eu nem conseguia dizer para os meus amigos o que estava acontecendo enquanto eles caminhavam comigo pela área para eu me acalmar”. Caralho.

Foto por Bruno Bayley.

Nilu Zia da VICE Reino Unido coletou seis histórias de pessoas que passaram vergonha depois de chapar o coco. Todos os contos de fumada errada acabavam com muito vômito, exceto pelo Billy, que disse que uma vez ficou tão louco que passou “duas horas tentando alimentar o crocodilo na minha camisa polo da Lacoste”. Parabéns, Billy, você é uma cara sussa.

Numa matéria épica para sua coluna “Histórias da Flórida”, a Allie Conti da VICE descreveu a vez em que comeu sem querer um bolo de maconha na van de um antigo chefão do tráfico, quase foi cooptada por um cartel de cannabis e teve que entrevistar um detento enquanto ainda estava pra lá de Bagdá. Bem louco!

Numa história parecida, um colaborador anônimo escreveu para o Broadly sobre como acidentalmente fez um brownie “mágico” com dez vezes mais maconha que o necessário. Por um erro num ponto decimal, a pessoa ficou chapada por 48 horas. “Em certo ponto comecei a pensar ‘Não sei se um dia vou voltar ao normal de novo’”. Moral da história, ache uma receita melhor da próxima vez.

No Natal passado, um aniversário temático de lingerie natalina perto de Atlanta foi invadido pela polícia. Os policiais supostamente encontraram uma pequena quantidade de erva e, quando ninguém assumiu ser o dono da droga, eles prenderam pelo menos 63 participantes da festa de idades entre 15 e 31 anos.

Photo by Jamie Lee Curtis Taete

Ano passado por volta do dia dos namorados, Justin Caffier da VICE experimentou vários afrodisíacos de erva. E foi exatamente como você pode imaginar.

Qual foi a comida mais louca que você já comeu chapado? Marty, 37 anos, respondeu com esta foto.

Puta que pariu.

