Ouça o novo álbum do Kanye West, ‘Ye’

Kanye West lançou seu oitavo álbum de estúdio, Ye, seu primeiro disco cheio desde The Life of Pablo, de 2016. O álbum foi lançado à meia-noite de 1 de junho, depois de ser anunciado por Kanye em uma série de tweets em abril. O evento de lançamento do álbum, que foi transmitido ao vivo na internet, foi na picadilha do Kanye, com vários anúncios e falsos inícios. Em um ponto, Kanye disse que queria colocar a imagem do cirurgião de sua falecida mãe Donda na capa do álbum; ele acabou escolhendo uma foto que ele mesmo tirou com o celular.

Ye é o segundo momento de uma enxurrada de lançamentos do seu selo, G.O.O.D. Music, programados para esse ano. Na semana passada, Pusha T lançou DAYTONA , produzido por Kanye; nas próximas semanas nós (aparentemente) ouviremos os álbuns de Teyana Taylor e Nas, bem como um álbum colaborativo Kanye/Kid Cudi. Desse álbum, Kanye já lançou “Lift Yourself” e a collab com T.I. “Ye vs the People”.



