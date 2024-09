Por que Vale a Pena Usar o Novo Aplicativo do Beatport

Era apenas questão de tempo. O Beatport, site de venda de música digital que foi pioneiro na comercialização de mp3s de alta qualidade para DJs, agora entra no mercado de eventos com o seu novo aplicativo. Em um anúncio feito na semana passada, e durante as apresentações no Beatport Lounge, na Miami Music Week, o Beatport, que pertence à SFX, introduziu um novo app gratuito para iOS e Android que oferece streaming ilimitado dos milhões de músicas do seu catálogo com custo zero para o ouvinte. Mas talvez ainda mais audaciosa tenha sido a parceria firmada pelo site com o Bandsintown, que oferece um serviço de agenda de shows, para criar um localizador de eventos baseado na geolocalização do usuário integrado ao aplicativo.

Enquanto o mercado de streaming de música se torna cada vez mais competitivo e as gigantes Apple, Amazon e Google correm para alcançar o Spotify, os serviços que oferecem uma agenda de eventos de dance music têm se mantido relativamente estáveis e esparsos. Enquanto outros aplicativos e sites alternativos de ingressos surgiram e desapareceram, o Resident Advisor conseguiu transformar com sucesso os eventos em um espaço importante do seu site. Embora o Bandsintown tenha listado shows de DJs e eventos de música eletrônica durante algum tempo, o nome do app de shows baseado em Nova York não indica exatamente para os fãs de dance music que ele é feito para eles. O aplicativo do Beatport irá importar dados de eventos do Bandsintown, criando um serviço mobile de descoberta de eventos exclusivamente de música eletrônica, dando a proprietários de clubes e DJs em ascensão um bom motivo para atualizar suas agendas no Bandsintown.

Em uma conversa, o diretor de operações da SFX, Greg Consiglio, esclareceu que a empresa não comprou o Bandsintown, nem planeja fazê-lo. “Passamos dessa fase”, ele disse, referindo-se à enorme expansão da empresa, que comprou outras companhias menores relacionadas à dance music nos últimos anos. Consiglio e o diretor criativo do Beatport, Clark Warner, também deixaram claro que as agendas do Beatport não vão excluir eventos não relacionados à SFX. Por exemplo, se você estiver em Las Vegas em junho, o aplicativo irá avisá-lo de que há um pequeno festival acontecendo no Motor Speedway.

Eventos não são apenas o principal elemento do portfólio da SFX (se você não sabia, a empresa controla os promoters por trás do Tomorrowland, Mysteryland, ElectricZoo e parte do Rock in Rio), eles são a peça fundamental para um público que não compra mais discos. Embora a loja do Beatport ainda atenda às necessidades dos DJs de mp3s de alta qualidade, o streaming ilimitado amplia exponencialmente a base de consumidores do site. (Um plano premium já está sendo criado para usuários que talvez queiram usufruir de ofertas como stems ou áudio com qualidade superior.)

No começo deste ano, a Google anunciou planos de entrar passivamente no mundo da venda de ingressos agregando uma agenda de shows aos seus serviços. A dimensão da Google a coloca no jogo, mas o que falta no Beatport em termos de pesquisa pode ser compensado em curadoria através do seu perfil de usuário. Você gosta de tech house? Aqui estão as festas de tech house num raio de 80km da sua localização. Você odeia psy-trance? Então não precisa ver onde estão acontecendo eventos de psy-trance. Você tem uma queda por DJs de cabelo comprido? O Seven Lions, do Big Gigantic, e o Steve Aoki estão na cidade.

Ao integrar uma agenda de shows ao seu aplicativo, o Beatport cria uma experiência completa de consumo de dance music para o usuário, além de ampliar o acesso a eventos para fãs que estão ansiosos para participar deles.

Tradução: Fernanda Botta