Ouça o Remix do Sul-Africano Nozinja para “Give It To The Moment”, da Kiesza e do Djemba Djemba

Desde o dia que ela lançou o vídeo do seu sucesso mundial de 2014 “Hideaway”, a cantora e compositora Calgary Kiesza subiu da fileira de artistas desconhecidos para ocupar o posto de nome bastante familiar. Ela fez músicas com o Jack Ü, embarcou numa turnê mundial e se apresentou no Late Show, extinto programa do David Letterman. Nesse ano, a artista se juntou ao produtor de Los Angeles Djemba Djemba, para uma faixa colaborativa chamada “Give It To The Moment”. O som não se trata apenas de uma onda bem de pista, mas também celebra os desafios geográficos com o poder universal da música.



Em parceria com o Smirnoff Sound Collective, Kiesza e Djemba Djemba convidaram um grupo de artistas para fazer suas versões de “Give It To The Moment” ao redor desse mundão. O resultado é uma pá de remixes feitos pelo mexicano Toy Selectah, o sul-africano Nozinja, a inglesa Laura Jones, o japonês Kosmo Kat e o australiano Cassina — com direito a suas próprias idiossincrasias e sabores locais. A mostra desses sons globais começa com o remix do Nozinja, que reúne o vocal agudão da Kiesza com sinos e toda a sorte de batida frenética familiar a toda e qualquer alma que já tenha curtido a noite.

