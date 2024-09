O Andrew Weatherall Fez uma Mix Inspirada no “Synaptic Fireworks” para a sua Primeira Viagem Psicodélica

O Andrew Weatherall fez uma mix de mais de uma hora para você ouvir enquanto lê Psychedelia and Other Colours, o novo livro de Rob Chapman, que estuda a história, os precedentes e o impacto cultural do LSD — com ênfase na “particularidade britânica de toques surrealistas que culminou no álbum Magical Mystery Tour dos Beatles.”

O cara também escreveu o prefácio do livro, que está disponível agora pela Faber & Faber. De acordo com um dos mais excêntricos produtores ingleses, a mix foi inspirada na sua primeira viagem de ácido — especificamente, na sua memória de deitar em uma cama de bronze vitoriana e ouvir o barulho estático entre as estações em um rádio transistor

Leia: “Alguém Comprou a Barba do Andrew Weatherall por Mais de 55 Mil Libras no eBay.”



“Eu consegui ouvir o meu próprio som interno, uma música feita de éter e eletricidade”, conta Weatherall, que passou horas “vasculhando a livraria de um abrigo” — uma referência aos estúdios do Rotters Golf Club, que foi botado abaixo há mais de 15 anos — e fez uma mix de “cargas estáticas refletidas em ligações sinápticas queimadas.” Ouça a mix do Weatherall, leia toda esta declaração e assista o nosso documentário sobre o cara, que é o veterano do techno-punk, a seguir.

Andrew Weatherall:



“Os dias têm passado e eu precisei de um chute na bunda, mas com um exército de esqueletos físicos me esperando para explodir meus neurônios e suas ligações sinápticas que, lisergicamente, seriam queimadas, o “gonzo” não foi uma opção quando eu me encontrei carente das influências de Caliope. Eu precisei voltar para o ônibus, mas eu sabia que eu não queria pagar pelo ticket. Minha sanidade é preciosa, eu precisei de um ‘momento meio madeleine’ mas o chá e o bolo não iriam cortar o efeito. Rebobinando a minha mente de volta para a minha primeira trip lisérgica eu lembrei de um momento bom em que eu estava deitado numa cama vitoriana de bronze gigantesca ouvindo o barulho estático entre as estações em um rádio transmissor. Eu consegui ouvir o meu próprio som interno, uma música feita de éter e eletricidade. Foi o ápice da brisa. Uma chave sônica foi necessária para sair, depois de algumas ligações sinápticas queimadas. Mixar e tocar o resultado foi uma ideia imediata. O prefácio foi escrito.”

Tracklist:

1. The Humble Bee – “She Possessed The Secret of Listening To The Stars”

2. Fisherofgold – “Lapis Lazuli”

3. Invocation – “Caisteal Grugail”

4. Helm – “Often Destroyed”

5. TCB – “Unchained”

6. Tim Hecker – “No Drums”

7. Arovane and Hior Chronik – “After Tomorrow”

8. White Noise Sound – “Walk Into The Light”

