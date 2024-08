O blogger que desafiou o auto-proclamado Estado Islâmico

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Arábia.

Quando o ISIS capturou a cidade iraquiana de Mossul, no começo de Junho de 2014, um habitante local decidiu começar um blog par atentar ajudar pessoas da cidade e de fora a manterem-se informadas sobre o que realmente estava a acontecer sob o regime terrorista. O “não-jornalista”, como ele se descreve, lançou o Mosul Eye, onde registava as decisões, movimentos e acções planeadas do auto-proclamado Estado Islâmico em torno de Mossul – por vezes conseguia as informações simplesmente a conversar com militantes nas ruas. O assunto variava de relatórios diários sobre a situação na cidade, a actualizações de contra-operações militares e detalhes da estratégia do ISIS.

O site continuou a publicar notícias ao longo de toda a duração da ocupação de três anos do grupo terrorista. Algumas das publicações supostamente ajudaram o exército iraquiano a encontrar quartéis-generais do grupo. Mas, à medida que a popularidade do site crescia, também crescia o número de ameaças de morte que o ISIS enviava a quem o publicava – geralmente via e-mail e nos comentários dos posts do blog. O escritor sentiu-e tão ameaçado que fugiu do Iraque pouco antes de Mossul ser libertada, em Julho de 2017.

A VICE Arábia falou com o criador do Mosul Eye, sob condição de anonimato, para saber porque é que começou o blog, como é ser alvo do ISIS e o que vai fazer agora.

VICE: O que te motivou a começar o Ain Al Mosul?

Mosul Eye: No dia em que o ISIS ocupou Mossul, toda a gente pareceu perder a esperança. Naquela altura, já usava a minha página pessoal no Facebook para publicar notícias e informações, por isso decidi ir mais além e lançar um blog para tentar documentar tudo o que estava a acontecer na cidade. Depois de começar o blog, dezenas de pessoas começaram a tentar entrar em contacto comigo, mas nunca respondi por medo de que fossem combatentes do ISIS à minha procura.

Onde é que foste buscar coragem para escrever um blog como este?

Para ser honesto, nunca me achei o tipo de pessoa suficientemente corajosa para fazer algo deste género. Quando comecei, o ISIS estava a espalhar muita propaganda falsa sobre como as pessoas da cidade ficaram felizes com a sua chegada e como, sob o seu controlo, toda a gente estava a viver em paz e prosperidade. Tudo o que queria era ajudar as pessoas da cidade, devolvendo-lhes a verdade. Quanto mais focado estava nessa tarefa, mais fácil era.

Onde ias buscar as informações?

Simplesmente andava pela cidade e anotava como os combatentes do ISIS tratavam as pessoas – claro, sem usar uma caneta ou um telefone para registar o que via. Memorizava tudo, depois escrevia quando chegava em casa.

Falaste com combatentes do ISIS pessoalmente?

Claro, quando os via no mercado, ou em lugares públicos. Geralmente sentia-me suficientemente confortável para entrar em discussões com eles sobre religião e política, porque tenho um bom conhecimento da sua ideologia. Mas, uma vez as coisas aqueceram quando me perguntaram se tinha jurado lealdade ao seu líder, Abu Bakr al-Baghadadi. Se eu dissesse sim, eles poderiam pedir-me para fazer algo que provasse essa lealdade, mas se dissesse não, poderiam matar-me. Felizmente, consegui contornar a pergunta mudando de assunto.

Qual foi a vez que estiveste mais perto de ser apanhado?

Um dia, depois de conversar com alguns combatentes do ISIS, estupidamente corri para casa e escrevi no blog uma história específica que me tinham contado. Alguns dias depois, vi os mesmos tipos e eles pediram-me para explicar como aquela informação acabou no site. Até neguei conhecer o site. Eles acabaram por me contar tudo o que estavam a fazer para caçar a pessoa por detrás do blog. Foi assustador.

O que é que estavam a fazer para te encontrar? O ISIS tinha acesso às informações pessoais dos utilizadores de Internet de Mossul, certo?

Sim e, novamente, tive muita sorte. O ISIS obrigou os provedores de Internet a entregar informações privadas de todos os clientes na cidade, assim podia monitorizar a actividade de toda a gente. Mas, um amigo meu era provedor de Internet. Eu pagava-lhe a dobrar pela ligação e ele não passava as minhas informações ao grupo.

Como é tudo isto te afectou pessoalmente?

Claro que tinha medo que o ISIS me encontrasse e me matasse, mas estava mais preocupado com as coisas horríveis que fariam com a minha família, que nem sabia que eu escrevia o blog. Sempre que alguém batia à porta, pensava que era o ISIS. E preparava-me silenciosamente para o pior.

Sabes se o blog ajudou directa ou indirectamente as forças de segurança?

Recebi mensagens que diziam que o blog estava a ajudar o exército iraquiano a rastrear combatentes do ISIS e os seus quartéis-generais. Claro que ficava feliz em saber que a informação que fornecia estava a ser usada para ajudar as pessoas de Mossul, mas, honestamente, nunca pensei em fazer nada além de apenas documentar o que via – não sou jornalista, nem agente da inteligência.

Qual achas que foi a tua publicação mais significativa na luta contra o ISIS? Fui um dos primeiros a escrever sobre a sua estrutura de organização e as hierarquias estabelecidas dentro dessa organização. Isso expôs o seu sistema e enfraqueceu-os.

Acabaste por ter de fugir do Iraque. Já regressaste? Prefiro não dizer onde estou agora, mas sim, decidi sair do país depois de receber uma ameaça directa do ISIS, um pouco antes de Mossul ser libertada. Consegui escapar através da Síria, com ajuda de contrabandistas turcos, a quem paguei mil dólares. Quais são agora os teus planos para o blog? Gostava de o manter activo, mas agora para documentar o renascimento da cultura de Mossul e como os jovens estão a contribuir para isso. Ou posso parar de vez e voltar à minha vida normal.

