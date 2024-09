Não Criemos Pânico, o Burning Man Não Está Banindo a Dance Music

Ok caras, muita calma. Não existe uma conspiração contra a dance music no Burning Man. Recentemente, a comunidade Burner pegou fogo com rumores de que os organizadores estavam tomando medidas para extinguir o EDM do festival, que acontece de 30 de agosto a 7 de setembro, no deserto de Nevada, nos Estados Unidos. As especulações de que a dance music e os trios elétricos focados nos DJs seriam banidos para uma zona delimitada na Playa e que um acampamento popular chamado Dancetronauts seria proibido correram soltas. Na cabeça de muitas pessoas isso obviamente significava que o Burning Man tinha escolhido banir completamente a dance music da sua programação.

Transparência e envolvimento da comunidade sempre esteve no centro do Burning Man. Então na segunda, os chefões do festival foram ao blog oficial do Burning Man para deixar tudo claro:

Não existe uma conspiração para banir, marginalizar ou deixar de lado o EDM no Burning Man. EDM é uma forma de arte, sua comunidade fez muitas contribuições valiosas durante muitos anos para a riqueza cultural do Burning Man, e nós gostamos disso do jeito que está

O quartel general do Burning Man também esclareceu que a nova área para veículos disparadores de som — chamada “Deep-Playa Music Zone — na verdade dá mais opções para manter a festa rolando tarde da noite. Em anos anteriores, pediram aos trios elétricos tomar cuidado com o volume, e os sistemas de som mais potentes tiveram que parar às duas da manhã. Essa política permanece, mas o DMZ vai providenciar um espaço para grandes e mais potentes reuniões continuarem após o toque de recolher do fetsival sem incomodar áreas mais calmas da cidade. Também irá permiti-los cuidar de questões ambientais, sanitárias (leia-se: cocô) e de segurança pública. Como eles disseram: “O DMZ não é um tipo de quarentena para a dance music. É um novo lugar para fazer festas dance com música bem alta e um lugar para que elas sejam tanto mais divertidas quanto seguras.”

The Dancetronauts.

Quanto aos Dancetronauts, os organizadores refutaram a declaração que o camping temático estava banido do Burning Man. Ao invés disso, a falha em resolver as reclamações de som sobre seu veículo Mutant ano passado, resultou em sua licença não ser aprovada. Organizadores também falaram sobre o rumor que eles tinha dispensado o Opulent Temple, um dos campings temáticos mais icônicos do Burning Man, que recebeu de todo mundo — desde Carl Cox a Bassnectar ao longo dos anos. De acordo com os próprios organizadores do Opulent Temple, o camping escolheu sozinho não fazer festas esse ano.

The Opulent Temple.

Por fim, os organizadores disseram que o pedido à equipe do Mutant Vehicle e Theme Camp em não anunciar e promover os lineups de DJs veio do ethos democrático do Burning Man — não porque eles têm algo contra o EDM. “Burning Man não tem ‘artistas principais’. Nós temos orgulho disso”, o post diz. “Burners não seguem ninguém até a Black Rock City, eles vão por eles mesmos”.

Leia o post do Burning Man na íntegra.

Tradução: Pedro Moreira