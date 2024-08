O Canadá já está passando por uma escassez de cannabis

Os canadenses curtiram tanto que a maconha foi legalizada no país que muitas lojas esgotaram seu estoque no primeiro dia de venda legal, e ninguém sabe dizer quando essa seca vai acabar.

Por todo o país, fumantes de todos os pedigrees entraram em sites ou esperaram horas na fila das lojas físicas para conseguir maconha legal. Todo mundo sabia que a demanda seria grande e antecipando isso, muitas lojas fizeram grande estoques de bongs até becks já bolados.

Acontece que, em muitos lugares, não foi suficiente.

Na província rainha do baile da legalização, Terra Nova e Labrador, várias lojas tiveram que fechar as portas mais cedo porque ficaram sem produto. Um comerciante, de quem os deuses devem estar rindo muito, disse que esgotou seu estoque de maconha exatamente às 4:20.

E ele não ficou nada feliz.

“Estou um pouco chocado de ter vendido tudo tão rápido, e bem chateado por não ter produto para todo mundo na fila”, Thomas Clarke, que comanda a THC Distribution em Portugal Cove-St Philip’s, disse a CBC, “Desapontei muita gente aqui e eu tinha garantido que se você tinha pago pela cannabis, você ia receber”.

Clarke disse a CBC que não recebeu todo o suprimento que encomendou do produtor, então já começou o dia com o estoque em baixa. E não foi um caso único; outras lojas também apresentaram falta de produto na província e pelo país.

No Quebec, clientes esperaram horas na fila para entrar na loja, mas muitos voltaram para casa de mãos abanando, e mesmo os que conseguiram ser atendidos encontraram um estoque limitado. Um freguês decepcionado disse ao Montreal Gazette: “pra mim, o placar agora é: mercado ilegal 1 x governo 0”. No oeste, em Saskatchewan – onde nenhuma nova loja abriu nas maiores cidades – algumas lojas já existentes nem abriram em 17 de outubro porque não conseguiram suprimento a tempo. Olhando para o norte, para os Territórios do Noroeste, a única loja vendendo maconha em Yellowknife esgotou seu estoque antes do fim da quarta-feira.

Talvez o maior caos tenha ocorrido nas lojas online incrivelmente disputadas, que eram a principal opção para a maioria dos consumidores do país – especialmente o pessoal de Ontário, Nunavut e Colúmbia Britânica. Clientes das lojas na internet encontraram glitches, produtos esgotados e, às vezes, sites fora do ar.

Em Ontário, as ofertas das lojas onlines foram lentamente diminuindo enquanto mais e mais produtos esgotavam – em horas, só o produto cultivado pelo maior produtor do país ainda estava disponível. Na Colúmbia Britânica, a província da maconha, minutos depois da abertura as lojas online estavam sem estoque dos brotos mais baratos em oferta, e na manhã seguinte, a maioria dos produtos tinha acabado. O site de Nunavut caiu várias vezes durante o dia e quando finalmente estava funcionando direito, o estoque já estava esgotado.

Uma empresa em Winnipeg esgotou completamente seu estoque disponível online nas primeiras horas da manhã, vendendo o equivalente a C$ 50 mil até esse ponto. A província de Alberta vendeu todo seu óleo de cannabis. Só produtos limitados estavam disponíveis em algumas lojas da Nova Escócia. E os exemplos continuam.

E tem mais, a greve rotativa do Correio do Canadá está afetando algumas entregas de compras online. Bacana.

https://twitter.com/AB_Cannabis/status/1052600673668231169

A situação não é surpresa, já que a seca de maconha foi prevista por quem estava monitorando a indústria. Num estudo divulgado no começo do mês, pesquisadores da Universidade de Waterloo e do C.D. Howe Institute descobriram que enquanto o Canadá podia fornecer cerca de 210 toneladas do bom, a demanda seria de algo em torno de 610 toneladas. Um produtor chegou a reconhecer para o Globe and Mail que eles “não estavam atendendo as metas”.

Muitas lojas estão aguardando entregas de maconha legal para vender antes do final de semana. Mas no final das contas, temos que lembrar que esse foi o primeiro dia do país transformando uma substância ilegal em legal, então os canadenses não podem reclamar muito.

