O Carnaval segundo o governo que resulta das “sobras” de Sócrates

A sete meses das Legislativas, o governo socialista não se coíbe de mostrar os verdadeiros dentes.

Já se sabe que demagogia barata e a propaganda para caçar tolos, são um pró-forma dos partidos a caminho de eleições. Para agravar esta evidência, António Costa e os seus apaniguados parecem imbuídos de uma “convicção surreal” com acções talhadas para virar chacota. Apresento quatro casos onde sou levado a concluir que a credibilidade aqui é bastante reduzida, pois é difícil ter esperança com as “sobras” da era socrática. Está na cara. Um país falido dispensa tolices “carnavalescas” disfarçadas de política.

1. O escusado branqueamento da Operação Marquês no relatório da OCDE

Atente-se ao seguinte: O Manel da tasca, a Rita da lavandaria, o Rebelo do talho, a Catarina da bomba da gasolina, o Diogo da oficina, a Paula do quiosque e praticamente todos os portugueses nas mais variadas profissões conhecem o óbvio. Um ex-primeiro ministro é o principal rosto da Operação Marquês em que, alegadamente, um conjunto de indivíduos fez parte de uma teia que lesou o Estado em milhões.

Em contramão, o que faz o Executivo? Pressiona a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) e consegue que o novíssimo relatório faça desaparecer o processo judicial e a corrupção nela inscrita. O esforço para negar esta evidência do tamanho do Monte Evereste, confirma que este PS deseja que “a sua verdade” prevaleça. Felizmente, no Largo do Rato, ainda há gente que considera a posição do governo “errada e estúpida”. Obrigado, Ana Gomes.

2. A propaganda, a remodelação familiar e o carisma (ou não) da geração dos quarenta

Ao escolher Pedro Marques e Maria Manuela Leitão para as Europeias, António Costa teve que fazer alterações no elenco governativo.

Resultado A – Os projectos apresentados por Pedro Marques, como ministro do Planeamento e das Infraestruturas, durante o mês de Janeiro, foram pura e simplesmente para fazer campanha à volta do seu “beicinho” pouco cumpridor (veja-se a Ferrovia);

Resultado B – A “festa de aniversário de Costa” foi outra vez remodelada, acolhendo mais amigos e criando a caricata situação de termos no Conselho de Ministros uma filha, o seu pai e a mulher deste (vá lá, não é a família de Carlos César, senão seriam necessários dois São Bentos). Queres ver que o PS tem uma costela monárquica?

Resultado C – A geração dos quarenta ganha relevo, mas contrariando o que escreve a jornalista Ana Sá Lopes, num editorial do Público, não sei se é bem carisma que se anuncia. Temos Pedro Nuno Santos, o novo ministro das Infraestruturas e da Habitação, que protegeu e defendeu a recente líder da JS, Maria Begonha, cujo currículo está envolto em incongruências. E o agora secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, foi um dos vereadores de Lisboa que veio à baila durante as buscas do processo Tutti-Frutti. Portanto, é preciso calma com a inusitada comparação com a promissora figura do Partido Democrata norte-americano, Alexandria Ocasio-Cortez (com 29 anos) – ver vídeo abaixo. Não havia necessidade…

3. João Galamba “a fazer pela vidinha”. A EDP agradece

Ao inaugurar as novas infraestruturas de energia e de comunicações, na Plataforma Logística da Guarda, o secretário de Estado da Energia, João Galamba (também na ternura dos quarenta), foi mais EDP do que a própria EDP. Num discurso que deve ter sido “afectado” pela altura da cidade – a mais alta de Portugal -, Galamba foi leviano ao pedir que a população consuma mais electricidade para que a empresa privada invista mais na região. Alguém avisou que o povo à sua frente não era sueco? Está o governo ao serviço da EDP de forma petulante? Ou é a luz que não se apaga a favor dos chineses (sem culpa se outros se ajoelham a seus pés)?

4. A inútil e extravagante Regionalização

Em prol do que pensa ser melhor para a região norte, o autarca portuense, Rui Moreira, volta a insistir com o plano “mágico” para que haja mais descentralização. Como “amigo não empata amigo”, o político independente acha que o resultado de um referendo sobre a Regionalização não deve ser visto como um todo. Na essência, mesmo que o “Não” obtivesse a maioria dos votos, as regiões que tivessem uma aprovação afirmativa não seriam impedidas de avançar. Esquisito…

Dias mais tarde, talvez para compensar a embrulhada do Infarmed – que acabou por não se mudar para o Porto, o ano passado -, o primeiro-ministro sugeriu que o debate da Regionalização fosse tratado na próxima legislatura. “Num momento de serenidade e não no momento de tensão política”, esclareceu no Fórum de Políticas Públicas.

Em que Planeta vivem estes dois? Com o volume de corrupção que se tem conhecido na última década, a começar por pretensos estratagemas grotescos ligados a instituições do Estado (caso da Caixa Geral de Depósitos), ainda querem dar-se ao luxo de gastos onerosos com a possível criação de cargos que, no fim de contas, vai sair caro aos contribuintes? Será que não reparam no número crescente de greves e o desagrado que anda no ar? Esta fantasia gulosa e desnecessária merece um rotundo STOP (lembras-te das maléficas empresas municipais ou da construção de um número exagerado de Estádios no Euro 2004?).

Portugal não precisa deste disparate, mas deve sim ORGANIZAR com competência e lisura os recursos existentes na Administração Pública. Num país onde a incúria está ao virar da esquina, insistir nesta tecla anacrónica é desperdiçar tempo e rios de dinheiro (ou achas que a austeridade já disse adeus?). Até Sócrates “cagou” para a Regionalização.

