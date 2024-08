O casal que encomendou recipientes de plástico pela Amazon e recebeu 30 kg de erva

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Um casal da Flórida, Estados Unidos, recebeu muito mais do que aquilo que encomendou, quando deu conta de que os recipientes de plástico que tinha comprado através da Amazon não estavam propriamente vazios quando lhes chegaram às mãos. Na verdade, estavam repletos de erva, conforme relata a WTF.

O casal apercebeu-se de que algo não estava bem imediatamente a seguir à entrega. Os recipientes eram um bocadinho mais difíceis de transportar do que seria suposto. Mais tarde, a polícia descobriu que a encomenda pesava um total de quase 42,5 quilos.

“Eram extremamente pesados, tendo em conta o que seria normal pesarem quatro recipientes de plástico vazios”, disse o cliente da Amazon à WFTV. O casal solicitou o anonimato, visto que há basicamente mil filmes que começam assim e acabam bastante mal.

Quando a mulher abriu a embalagem, descobriu que cada um dos quatro recipientes continha embalagens de canábis embrulhada em plástico verde. No total, só a erva pesava cerca de 30 quilos. Ela e o noivo ficaram completamente atordoados com a descoberta e decidiram chamar a polícia. “Quando a primeira agente chegou e viu as embalagens, nem queria acreditar”, disseram os clientes. E acrescentaram: “Mesmo depois [de a polícia se ir embora] ficámos com bastante medo que fizessem uma rusga à casa. Dormimos fora durante alguns dias”.

A polícia apreendeu o produto e deu início a uma investigação com o objectivo de perceber como é que um monte de marijuana tinha ido parar a uma encomenda da Amazon despachada a partir de um armazém no Massachusetts. O casal também decidiu investigar pelos seus próprios meios. Pediram explicações à Amazon, mas, depois de um mês de conversas para trás e para a frente com o apoio ao cliente através de e-mail, nunca receberam uma justificação concreta por parte da empresa.

Ao invés, o apoio ao cliente limitou-se a oferecer-lhes um vale de 150 dólares, com a resposta de que “neste ponto, a empresa não consegue fazer mais nada”. De acordo com uma declaração enviada pela Amazon à WFTV, a gigante da distribuição online está agora a trabalhar com a polícia no sentido de solucionar o caso.

“Não houve qualquer preocupação com a nossa segurança”, disse ainda o cliente. E concluiu: “Isto poderia facilmente ter resvalado para um cenário bem pior”.

