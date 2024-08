O Ciclone Idai deixou cidades inteiras debaixo de água e centenas de mortos no Sudeste de África

Este artigo foi originalmente publicado na nossa plataforma VICE News.

Quando na última quinta e sexta-feira, 14 e 15 de Março, o Ciclone Idai atingiu Moçambique, o Zimbabué e o Malawi, os ventos de 160 km por hora e as chuvas fortes deixaram centenas de mortos e milhões mais de afectados, em algumas das cidades e áreas rurais mais pobres do Hemisfério Sul.

[Nota do editor: Ontem, quarta-feira, 20 de Março, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, em Maputo, confirmou à imprensa que há pelo menos 30 portugueses com quem as famílias não conseguiram entrar em contacto, estando as autoridades a levar a cabo todos os esforços para que seja possível localizá-los. Também ontem o ministro português dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, confirmou em Lisboa, que uma força de reação rápida portuguesa, constituída por 35 militares, uma equipa cinotécnica e médicos estariam prestes a partir a bordo de um avião C-130, para apoiar as operações em Moçambique].

O ciclone andava pelo Sudeste de Africa há duas semanas, mas ganhou força na última semana, deixando para trás o que as equipas de ajuda humanitária que entretanto estão no terreno chamam já de “a pior crise humanitária da história recente de Moçambique“. As barragens foram destruídas e os rios transbordaram, bairros inteiros foram substituídos por autênticos oceanos em terra. As inundações levaram as pessoas a procurar refúgio no cimo de árvores e telhados para evitarem a maré de lama, provocaram um apagão generalizado e cortaram o acesso a milhares de pessoas que precisam de ajuda urgente.

“As pessoas que se vêem do ar são, provavelmente, as mais sortudas, a prioridade de momento é salvar o máximo de vidas possível”, sublinha Herve Verhoosel, do World Food Program, à Associated Press.

Moradores de uma zona inundada de Buzi, no centro de Moçambique, refugiaram-se nas bancadas de um campo de futebol. Foto captada a 20 de Março de 2019, depois da passagem do Ciclone Idai. (ADRIEN BARBIER/AFP/Getty Images)

O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, avançou ontem com uma estimativa provisória de 200 mortos no país, mas alertou para a possibilidade de o número subir até mais de mil, porque a tempestade praticamente impossibilitou até agora a contagem real de vítimas. Num voo realizado na terça-feira, 19, sobre o país, Nyusi diz ter visto corpos a flutuar na água e nessa mesma noite, numa declaração transmitida pela televisão declarou três dias de luto nacional.

Já no Zimbabué, as autoridades confirmaram até ao momento 98 mortes, segundo a NBC News, mas a CBS News reporta uma estimativa de 300 mortes. Chimanimani, um destino turístico famoso que faz fronteira com Moçambique, sofreu as piores cheias. Os habitantes tiveram mesmo que começar a enterrar os mortos em covas pouco profundas, devido ao total colapso de hospitais e morgues, segundo a AFP.

Uma família procura o filho, soterrado pela lama quando o Ciclone Idai atingiu Chimanimani, a cerca de 600 quilómetros a sudeste de Harare, Zimbabué. Foto captada na terça-feira, 19 de Março de 2019. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)

No Malawi, há registo de 56 mortos, segundo reporta o Africa News. Nos três países juntos, mais de 2,6 milhões de pessoas sentiram o impacto da tempestade. Só no centro de Moçambique, mais de 400 mil pessoas ficaram sem casa.

“FIQUEI SEM NADA”

Moçambique – onde o Ciclone Idai chegou a 15 de Março – sofreu as consequências mais dramáticas. No país, as cheias chegaramem certas zonas aos seis metros de altura, segundo avançou um porta-voz da Cruz Vermelha ao New York Times. A quase totalidade da Beira, a quarta maior cidade e o porto para o Oceano Índico, foi destruída. “Fiquei sem nada. Perdi tudo. Não temos comida. Nem sequer tenho mantas. Precisamos de ajuda”, disse uma mulher moçambicana à BBC.



Com a Beira quase toda arrasada e as estradas principais do país inundadas, muitos sobreviventes do Ciclone estão ainda presos em zonas remotas, cada vez mais em pânico, segundo a RTP. Nyusi comunicou entretanto que há mais de 100 mil pessoas “em risco”, apesar de não haver ainda um número certo de quantas delas estão isoladas. A demora para salvar os sobreviventes pode levar ao aparecimento de surtos de cólera e malária, alerta o New York Times.

Um mulher treme de frio à porta do que resta de uma casa na Beira. Foto captada a 19 de Março de 2019. Teme-se que mais de mil pessoas possam ter morrido em Moçambique. (EMIDIO JOSINE / AFP)

A Beira é uma importante plataforma comercial em Moçambique pelo que, sem acesso ao seu porto ou às estradas principais, começa a haver carência de comida e combustível nas zonas mais remotas do país. O World Food Programme da ONU já enviou cinco toneladas de ajuda de emergência e os seus responsáveis garantiram à CBS News que vão ainda mobilizar meios para ajuda a pelo menos mais 600 mil pessoas. Até lá, a World Health Organization diz à BBC que os seus trabalhadores precisam de mais apoio logístico.

A União Europeia enviou 3.9 milhões de dólares em ajuda de emergência paras as áreas afectadas, segundo reporta o Washington Post e Inglaterra prometeu 7.9 milhões. Os Emirados Árabes Unidos comprometeram-se a enviar cinco milhões de dólares em bens como comida e medicamentos. Já as autoridades portuguesas garantem apoio logístico e financeiro e há equipas e meios já no terreno.

Uma média de 1.5 ciclones tropicais como o Idai atingem Moçambique todos os anos, segundo a National Geographic. No entanto, o aquecimento global e as alterações climáticas levaram a que a atmosfera retenha mais humidade, o que faz com que as tempestades tragam chuvas muito mais fortes.

Casas debaixo de água numa zona inundada de Buzi, no centro de Moçambique. Foto captada a 20 de Março de 2019, depois da passagem do Ciclone Idai. (ADRIEN BARBIER/AFP/Getty Images)

Um homem procura por familiares com a ajuda do seu cão. Foto captada a 18 de Março de 2019, em Ngangu, Chimanimani, província de Manicaland, no Sudeste do Zimbabué. (ZINYANGE AUNTONY/AFP/Getty Images)

Pessoas caminham numa rua inundada de Buzi, centro de Moçambique. Foto captada a 20 de Março de 2019. (ADRIEN BARBIER/AFP/Getty Images)

Praise Chipore, 31 anos, sobrevivente do Ciclone, numa cama Hospital de Chimanimani, província de Manicaland, Zimbabué. Foto captada a 18 de Março de 2019. (ZINYANGE AUNTONY/AFP/Getty Images)

