O Clipe do King So So É um Karaokê Disco Dadaísta

O produtor alemão Kingo So So (aka Aksel Schaufler, o Superpitcher) mandou um karaokê disco vaporwave dadaísta mutxo louco no clipe de “Disco in The Sky.” Lançado pela sublabel da Kompakt, Hippie Dance, e defendido por Tim Sweeney durante um set do Boiler Room, King se prepara para dominar o mercado da bizarro-disco e o vídeo só comprova essa tese.



O clipe que emula um karaokê toscão (como os melhores do gênero), mostra uma reedição do Chubacca fazendo as bases para a mocinha bonita (e magraaaaaa) dançar & cantar.