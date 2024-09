O Deadmau5 e a Razer Music Lançaram uma Plataforma de Produção para os Bedroom Producers

Razer, uma das principais companhias de computadores e equipamentos pra games, percebeu que os acessos recebidos pelo seu site eram, em sua maioria, de bedroom producers, e sentiu que precisava agradar essa galera. Foi assim que eles divulgaram recentemente seu mais novo serviço, o Razer Music, que vai contar com tutoriais e ideias sobre produção musical, além do apoio de vários dos nomes do mainstream da música eletrônica, como o deadmau5, Carnage, Feed Me e o Dyro.

A mais nova plataforma traz vídeos do Carnage com tutorial de 808, Metro Boomin’ explicando sobre os padrões de bateria, além do Project 46 com outros valiosos ensinamentos. O site também vai incluir eventualmente artigos sobre tudo o que você precisa saber pra produzir, assim como mais informações detalhadas sobre os artistas envolvidos no projeto.

A Companhia está torcendo pra que outras pessoas do ramo se interessem pelo projeto e pela marca — a plataforma não foi feita apenas para quem “decidiu produzir música em um laptop”. E só pra reforçar, eles estão numa parceria com o Image-Line pra conseguir distribuir uma cópia de um programa próprio pra trabalhar nos sons, o FL Studio Producer Edition.

A Razer não é a primeira companhia no ramo tecnológico a se arriscar no universo da música eletrônica, o Twitch.TV tem há um tempo dado muita atenção aos seus diagramas Venn, e com isso chamado muito a atenção de selos eletrônicos populares. Eles também são o programa de stream exclusivo do Ultra Music Festival.

Leia: O Twitch Criou uma Biblioteca de Música e Ela É Linda.

Com tudo isso, não nos surpreende que o Razer está começando a sentir os estímulos fortes da capitalização do EDM.