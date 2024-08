O Deaf Kids retorna com “Mente Bicameral”

Configuração do Lamento, lançado em 2017, abriu as portas para o Deaf Kids: além de possibilitar que a banda carioca (agora radicada em São Paulo) rodasse o Brasil numa turnê com o Test, o disco também chegou a ouvidos gringos e possibilitou que o grupo assinasse com a Neurot Recordings, lendária gravadora de metal alternativo comandada pelos membros do Neurosis. Com essa responsa nas costas, o Deaf Kids retorna nesse começo de ano com a sequência Metaprogramação, que será lançada no dia 15 de março pela Neurot.

Pra dar um gostinho do que vem por aí nos próximos meses, o primeiro single do disco, “Mente Bicameral”, já está disponível para streaming e o álbum está liberado para pré-venda no Bandcamp. Pra divulgar o disco, o Deaf Kids vai fazer uma turnê pela Europa durante abril e maio desse ano.

Ouça “Mente Bicameral” abaixo:

