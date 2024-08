O discurso de Spike Lee nos Óscares foi uma aula de história afro-americana

Este artigo foi originalmente publicado na VICE US.

Na noite de ontem, domingo, 24 de Fevereiro [madrugada em Portugal] fez-se (finalmente) história, quando a Academia de Hollywood deu a Spike Lee um Óscar para Melhor Argumento Adaptado, a sua primeira estatueta de sempre, pelo filme BlacKKKlansman. Spike, todo vestido de roxo em homenagem a Prince e com anéis à Radio Raheem que diziam LOVE e HATE, caminhou até ao palco com alegria e saltou para o colo do apresentador e seu colaborador frequente, Samuel L. Jackson, que muito mal conseguiu esconder a desilusão quando Green Book ganhou Melhor Argumento Original minutos antes.

Videos by VICE

Depois de dizer aos produtores do evento para “não meterem a merda do relógio a andar”, Lee sacou de um caderno e começou a ler o discurso de agradecimento. Foram uns minutos comoventes em honra da história afro-americana, em que mencionou nomes de antepassados que tornaram possível para que ele estivesse ali, em palco – desde os “escravos que trabalhavam desde demasiado cedo para se ver alguma coisa de manhã, até demasiado tarde para se ver alguma coisa de noite”, à sua avó, que era filha de uma escrava, que o ajudou a pagar o curso de cinema em Morehouse e a Universidade de Nova Iorque. Também agradeceu à família, filhos e até às tribos indígenas, “cujas terras que pisamos lhes foram roubadas e a quem matámos enquanto as tentavam proteger”.

O que o muito esperado discurso de Lee confirmou é que, para um afro-americano chegar ao topo, como os Óscares, é preciso mesmo muita ajuda. Lee recebeu dinheiro da família que foi crucial para ir para a faculdade e financiar o seu primeiro filme, She’s Gotta Have It. No filme entrava a sua irmã Joie, que depois disso protagonizou muitos outros filmes e o seu pai, o artista de jazz Bill Lee, cuja música entra em vários filmes do filho. Para além de um fato em homenagem a Prince – Prince foi responsável pela banda sonora do filme Girl 6 – Lee estava de Jordans feitos à medida, o que também era importante, já que Michael Jordan contribuiu financeiramente para o seu filme nomeado ao Óscar de 1992, Malcom X.

Alguma vez teríamos escutado as palavras de Shelton Spike Lee se as pessoas que o ajudaram não tivessem acreditado no seu talento e ajudado a financiá-lo? Ao ouvi-lo a agradecer à avó, eu própria me lembrei da minha avó, que foi também quem me pagou a faculdade. Pensei nos meus pais, que pagaram as minhas aulas e campos de férias de escrita e nos meus amigos, que leram os meus trabalhos, assistem às minhas leituras ou tomam conta dos meus filhos para eu poder escrever. Quando as instituições de poder e privilégio se mostram fechadas a pessoas que têm a tua aparência, é preciso toda esta gente à tua volta a empurrar-te, a manter-te optimista, a acreditar em ti mesmo quando perdes e a permanecerem à tua volta para te manterem os pés na terra quando ganhas. Qualquer pessoa de cor que foi “a primeira” num espaço historicamente segregado, ou a receber reconhecimento dos seus colegas, conhece a importância crucial que têm todas essas pessoas, também responsáveis pelo seu sucesso.

Lee também foi generoso para outros afro-americanos, quer à frente da câmara como atrás: ao escolher Samuel L. Jackson uma e outra vez, ao contratar Ruth E. Carter para Do the Right Thing e Malcom X (ela agradeceu-lhe no seu discurso quando recebeu o Óscar de Melhor guarda-roupa com Black Panther). O seu actor estrela, John-David Washington (filho de Denzel Washington), interpretou a personagem principal em BlacKKKlansman, abrindo a porta à nova geração de actores negros em Hollywood, para quem ele pode vir a escrever papéis e realizar novos projectos.

Apesar de Lee aceitar de bom grado o papel de provocador de Hollywood, as suas palavras foram suaves e focadas em amor e união. Encorajou o público a “fazer a coisa certa” nas eleições de 2020 e a “estar do lado certo da história”. Mas, também disse que o fizessem em consciência, tendo em conta o contexto completo da nossa história e da humanidade de cada um. Spike quer-nos todos juntos.

https://twitter.com/SopanDeb/status/1099876354051448832

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.



Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.