O falso bilionário que dava festas insanas para celebridades e desapareceu

Jho Low, nascido na Malásia e formado em Wharton, era mais conhecido por adorar dar festas com celebridades. Ele supostamente torrava centenas de milhares de dólares, até milhões, se estava determinado a impressionar estrelas como Paris Hilton, Lindsay Lohan ou Miranda Kerr. No linguajar de operadores de cassinos e boates, onde quem gasta horrores geralmente é conhecido como “baleia”, Low era a maior baleia de Las Vegas, Saint Tropez e Nova York. A mente por trás de um fundo de investimento estatal malaio conhecido como 1MDB, o Departamento de Justiça dos EUA afirma numa ação de confisco civil que Low ajudou a canalizar bilhões para o fundo através de acordos fraudulentos e uma complexa lavagem de dinheiro. (Low, que foi indiciado criminalmente na Malásia, nega todas as alegações de má conduta e até criou um site para se defender.)

O que sabemos é que ele e pessoas próximas dele compraram coisas como um jatinho particular de US$ 35 milhões, participações em gravadoras como a EMI, obras de Jean-Michel Basquiat, Monet e van Gogh, um super iate de US$ 250 milhões, uma cobertura no Time Warner Center em Nova York e o hotel Viceroy L’Ermitage em Beverly Hills. Ele até parece ter ajudado a arranjar financiamento para o filme O Lobo de Wall Street de Leonardo DiCaprio através da Red Granite Pictures. Com o tipo de dinheiro que Low esbanjava, ele estava além do estilo de vida dos ricos e famosos. Até o momento em que tudo desmoronou, ele era mencionado em conversas sobre grandes acordos – incluindo comprar boa parte da marca Tom Ford. Ele também estava se aproximando dos poderes políticos nos EUA e se interessando por esse tipo de influência globalmente. É difícil imaginar onde ele estaria agora se a coisa toda não tivesse explodido.

Em seu novo livro Billion Dollar Whale: The Man Who Fooled Wall Street, Hollywood, and the World, os repórteres do Wall Street Journal Tom Wright e Bradley Hope pintam um retrato do estilo de vida de Low e o que isso diz sobre o sistema financeiro global, Hollywood e a América corporativa. Esse é um mundo onde grandes bancos como Goldman Sachs e chefes de estado se envolvem em acordos escusos que mesmo eles não entendem direito – até que a coisa volta para assombrá-los. A VICE falou com os autores para descobrir como Low cultivou uma imagem de bilionário e entrou para o 1%, o que a história dele diz sobre a elite e a alta sociedade do mundo, e por que as autoridades não conseguem pegar o suposto vigarista.

VICE: A criação de Low é interessante, porque não é uma história de alguém que começou de baixo. Quão importante vocês acham que a origem socioeconômica dele era em seu suposto esquema?

Tom Wright: Ele veio de uma família rica – certamente milionários – mas muito mais pobres que a classe bilionária em que ele queria entrar. O pai dele, Larry, tinha participação numa empresa de vestuário, mas era conhecido na Malásia como um pequeno fraudador. Low cresceu numa mansão e viu o pai curtindo a vida, o que envolvia trazer modelos suecas para uma comemoração num iate. Ele também aprendeu sobre empresas de fachada em paraísos fiscais com o pai. Ele tinha dois irmãos mais velhos, um irmão e uma irmã, e Larry tinha grandes planos para seu clã. Ele mandou Low para [a escola de elite de Londres] Harrow, onde ele circulava entre a realeza asiática e do Oriente Médio, e conheceu o filho postiço do futuro primeiro-ministro malaio, Najib Razak. Ele desejava se tornar um verdadeiro membro daquela classe, e conseguiu.

Quando eles viram Kate Upton num barco, eles foram fisgados por Low. – Tom Wright

Esse sucesso se devia principalmente a cultivar uma imagem de bilionário em vez de ser um, certo?

Bradley Hope: Dar a impressão de que ele era rico, podia te deixar rico e que tinha muitos amigos ricos era um componente fundamental do jeito como Jho fazia negócios. Mesmo quando garoto, ele dava passos para parecer mais rico do que era. Num ótimo exemplo, ele emprestou um grande iate de um amigo do pai e mudou algumas das fotos nele para fotos da própria família, para dar aos amigos de Harrow o visitando no verão a impressão de que aquele era o iate da família Low. Em Penn, ele deu uma festa enorme numa boate, mas sem o conhecimento dos convidados, ele deu calote no dono e só pagou uma fração do total no final das contas. Ele se vê como o diretor de palco definitivo: ele pensava em tudo, desde os tipos de flores nas mesas aos copos de bebida disponíveis.

O que a história de Low diz sobre a alta sociedade e a elite do mundo pós-crise financeira?

Wright: Todo mundo está à venda! Mesmo atores, modelos, banqueiros e empresários valendo dezenas ou até centenas de milhões de dólares precisam (ou querem) mais dinheiro. Por exemplo, Miranda Kerr fez US$ 7 milhões um ano antes de começar a namorar Low. Mas isso não é o suficiente para morar num super iate de US$ 250 milhões e dar festas regadas a champanhe na Riviera Francesa. DiCaprio já era riquíssimo, mas foi atraído quando Low prometeu US$ 400 milhões em financiamento de filmes, incluindo para fazer O Lobo de Wall Street, numa época em que a Warner Brothers não queria colocar dinheiro no filme. Esse não é o tipo de dinheiro que o ator podia desembolsar. O mundo do 0,1% é extremamente pequeno – quando Low estava dentro, ele pode passar de pessoa para pessoa. Na verdade, ele é uma das pessoas mais habilidosas em networking que o mundo já viu. Ele dimensionava a utilidade de alguém e aproveitava isso. Ele usou suas amizades com astros de Hollywood para atrair empresários árabes para fechar negócios com ele. Eles viram Kate Upton num barco e foram fisgados por Low.

Certo, mas o que o tornou tão hábil em se misturar nesse mundo sem ser exposto enquanto apresentava uma imagem tão exagerada?

Hope: Para celebridades e músicos, era uma questão de dinheiro. Ele tinha amigos no mundo dos clubes noturnos e outros lugares que podiam “arranjar” para celebridades andarem com ele ou poderem entrar nas festas dele por uma taxa. Algumas dessas pessoas viraram amigos dele ou até associados em negócios. Por exemplo, Swizz Beatz o viu como mais que alguém que pagava as contas, ele viu Jho como uma oportunidade de negócio e inspirou Jho a tentar comprar a Reebok da Adidas. O acordo já estava encaminhado, mas acabou anulado depois da explosão do escândalo em 2015. Banqueiros também estavam interessados no dinheiro de Jho, principalmente em taxas de transações e negócios. Muitos dos amigos dele no Oriente Médio estavam empolgados em se envolver em acordos, mas também adoravam o estilo de vida de conviver com Jho, especialmente as celebridades e supermodels.

No livro, vocês comparam Low com O Grande Gatsby. Não seria exagero?

Wright: Tanto O Grande Gatsby quanto Billion Dollar Whale se passam em tempos de extrema desigualdade de riqueza. Nos anos 20, a bolsa de valores tornou alguns poucos escolhidos extremamente ricos. Hoje, você pode argumentar, é o acesso a trilhões de dólares em fundos de investimento, sejam fundos de cobertura, fundos de inversão, ou, no caso de Low, fundos soberanos. Quem domina esse universo tem acesso a uma riqueza ilimitada, e pode recriar sua identidade. Jay Gatsby era pobre, e Low era de uma família bem rica. Mas como Gatsby, ele viu riqueza e festas glamourosas como um jeito de se infiltrar num mundo mais rarefeito.

Onde Jay Gatsby queria ganhar a afeição de Daisy Buchanan, Low desejava ser próximo de celebridades como Paris Hilton. Nos anos 20, o Dinheiro Velho ainda tinha um controle sobre Gatsby, mas Low se importava mais com celebridade. Essa é outra similaridade: Nick Carraway descreve Jay Gatsby como “a pessoa mais esperançosa que já conheci”, e essa é exatamente a característica definidora de Low. Para realizar uma fraude tão fantástica, você tem que acreditar em si mesmo. Mesmo agora, Low está mandando mensagens de seu esconderijo na China, oferecendo ajuda ao governo malaio em negociações para recuperar o dinheiro. E ele usou advogados em Londres e Nova York para tentar impedir a publicação de Billion Dollar Whale. Mas não funcionou.

Por que as autoridades não conseguem pegá-lo?

Hope: Autoridades em vários países construíram e estão construindo casos contra ele e muitos outros, mas não sabemos exatamente o que elas planejam. Se ele está na China, não será fácil extraditá-lo a menos que o governo chinês decida que é uma boa ideia. Isso pode ser ainda mais complicado porque Jho disse a associados que está “trabalhando com a inteligência chinesa” e tem certa proteção do governo de Pequim. Acreditamos que Jho Low está na China, possivelmente em Hong Kong, Shenzhen ou Macau.

Quando o escândalo começou a estourar em 2015, muitos dos contatos dele começaram a conversar entre si pela primeira vez e perceberam que todo mundo ouviu uma história diferente. E acontece que segundo alguns documentos do tribunal, parece que Jho estava se passando por outras pessoas em trocas de e-mail em certos períodos também. Não estamos dizendo que ele não tem um lado realmente genuíno, mas está claro que Jho é um homem de muitos planos e que está sempre trabalhando neles. Mesmo nos clubes noturnos no auge de suas festas, ele saía para atender ligações num canto. Hoje, ele viaja com sete ou oito celulares e manda mensagens como se estivesse tocando piano. É difícil conseguir a atenção total dele.

Onde Low foi visto pela última vez?

Wright: Ouvimos rumores semana passada de que ele foi visto tomando vinho em Hong Kong. O governo malaio diz que sabe com certeza que ele está na China, e que está negociando para trazê-lo de volta. Tivemos uma ideia firme da localização dele pela última vez em julho, quando ele estava se movendo entre Macau, Hong Kong e Shenzhen, ficando em apartamentos e hotéis Marriott. Ele estava tentando comprar um barco e atracá-lo no Royal Hong Kong Yacht Club, do qual a esposa dele é sócia. Ele perdeu seu super iate de US$ 250 milhões Equanimity quando ele foi apreendido por autoridades da Indonésia, mas ele está tentando comprar um iate novo e menor, talvez como uma rota de fuga de última opção.

Parece mesmo que ele está sendo protegido pela China. Low ajudou a negociar vários acordos escusos de infraestrutura ano passado entre China e Malásia, de onde o dinheiro supostamente foi roubado. A ideia parecia ser usar o dinheiro para tapar buracos no esquema de Low e pagar as pessoas que permitiram isso na China. Aí, seu patrono, o ex-primeiro-ministro malaio Najib Razak, perdeu poder nas eleições de maio e depois foi preso. O novo governo quer cancelar os projetos de infraestrutura e acusou Low in absentia de lavagem de dinheiro. Mas Pequim pode estar preocupada que Low sabe demais sobre oficiais chineses de alto escalão, e é por isso que ele consegue se manter lá incógnito.

A entrevista foi ligeiramente editada e condensada para melhor entendimento. Saiba mais sobre o livro de Wright e Hope aqui.

