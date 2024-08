O fantástico mundo dos tweets de quase 10 mil portugueses que chegaram hoje a Punta Umbría

Esta manhã, Punta Umbría, em Huelva, Espanha, foi trending topic no Twitter em Portugal. As centenas de tweets com a hashtag #Punta, despertaram-nos a curiosidade e descobrimos (vá lá, perdoem-nos a ignorância) que hoje arranca a terceira edição de um festival chamado Festival Village que, apesar de ser no país vizinho, é destinado a 10 mil estudantes do secundário.

É um festival com artistas portugueses, como Mundo Segundo e Sam The Kid, Richie Campbell, Dillaz, entre outros, destinado a finalistas portugueses que inundam Punta para beber, dançar e, segundo os muitos tweets de hoje, pinar. O festival vai de 8 a 14 de Abril e é organizado pela empresa XTravel com o único propósito de dar a esta rapaziada “a melhor semana das suas vidas”.

Que as escolas façam viagens de finalistas não é surpresa – haverá certamente algumas mais interessantes do que meter-se numa camioneta para ir até à bordinha de Espanha ouvir música portuguesa, mas o que interessa é que o pessoal se divirta seja onde for. A verdadeira surpresa para mim, é a quantidade de pessoas que vão para este destino em particular e o quanto se falou disso hoje no Twitter.

E, mais do que o quanto se falou, importa analisar sobre o que é que se falou: tweets repletos de loucura, de ânsia de chegar a Punta, de desabafos de tristeza daqueles que não puderam ir e histórias íntimas sobre as consequências da viagem nas relações amorosas. Também há muita nostalgia e conselhos dos que foram o ano passado e ainda mais suposições alucinadas do que, a partir de hoje, vai andar a acontecer por lá.

Queridos finalistas, divirtam-se, não se aleijem, respeitem o próximo e protejam-se!

Segundo a minha mãe em Punta vão me pôr MD na bebida , dar ganzas e eu pensar que é cigarro , ter muito cuidado com os DST , vão me empurrar da piscina e chego cá com menos uma perna — sardinhas (@sardinhasacc) April 7, 2019

Dinheiro pronto

Bebidas nos garrafões

Cartão da noite comprado

Isqueiro guardado

Juízo perdido

Siga punta — JáSinto (@nesjacinto) April 7, 2019

https://twitter.com/umbria_19/status/1114877500935561217

Em punta a única coisa para que os preserva vão servir é para fazer balões… — B8 (@B8_ON_U) April 7, 2019

"O meu namorado acabou comigo hoje para ir para Punta.." — PUNTA UMBRÍA 2021 (@umbria2021) April 7, 2019

Tenho pena de quem não vai a punta — Vasco (@SouoVasconcelos) April 7, 2019

https://twitter.com/daniela_canha/status/1115144489381834752

https://twitter.com/btrzsnts/status/1115180461926551552

Honrem o Entroncamento em Punta. Continue the Legacy — Cunha (@xicobdacunha) April 6, 2019

https://twitter.com/umbria_19/status/1115179175793577984

https://twitter.com/umbria_19/status/1114978289372803072

a todos aqueles que vão para punta umbria só vos digo uma coisa: vivam aquilo de tal maneira que mais tarde possam contar as mesmas histórias 50x e ouvir outras tantas 100x e ainda assim pensarem "aquilo foi mesmo do crl". — varela (@arfvarela) April 7, 2019

