O filme de terror do RZA e Ghostface do Wu-Tang provavelmente não é pra criança

Este ano promete pro Wu-Tang Clan. A docussérie deles Of Mics and Men estreou no Sundance, uma série sobre os primórdios do grupo está sendo feita para o Hulu, e agora parece que outro empreendimento Wu-Tang deve chegar às telonas. Na terça-feira, o Deadline informou que RZA e Ghostface Killah estão trabalhando num novo filme de terror passado em Staten Island – e parece foda.

Detalhes do projeto ainda são escassos, mas o que sabemos é promissor. Segundo o Deadline, RZA vai dirigir o novo filme, chamado Angel of Dust, baseado numa história de Ghostface e do empresário do Wu-Tang, Caruso. Ghostface também deve fazer a trilha sonora original e RZA vai escrever a trilha.

O filme supostamente é “inspirado em histórias reais que aconteceram na vizinhança do icônico grupo de rap”, mas segundo o Deadline, o enredo também envolve assassinos com superpoderes, então entenda isso como quiser:

Casey é um adolescente normal mas excepcionalmente inteligente e rapper talentoso, mas depois da morte misteriosa de seus pais, ele é obrigado a crescer nas ruas perigosas de NY (conhecidas como Shaolin no folclore do Wu-Tang), basicamente sozinho. Enquanto a vida ao redor dele vai piorando tragicamente, ele precisa usar suas habilidades para tentar sobreviver não só a gangues, policiais corruptos, viciados e bullies, mas também a um serial killer com poderes aparentemente sobrenaturais chamado de Angel of Dust pela mídia.

RZA já provou seu talento como diretor em O Homem Com Punhos de Ferro de 2012, um festival sangrento de kung-fu criminalmente subestimado que já se tornou um clássico cult, e o cara tem alguns títulos promissores a caminho – incluindo um filme de assalto passado durante o Furacão Katrina que deve sair no meio do ano. Entre as habilidades na direção de RZA e o talento como roteirista de Ghostface, esse projeto tem muito potencial.

Shaun Redick e a Impossible Dream Entertainment vão produzir o filme com membros do Wu-Tang, uma parceria que Ghostface prometeu que será “lendária”, segundo uma declaração dele.

“A colaboração criativa de RZA e Ghostface já resistiu ao teste do tempo através da nossa música” RZA disse em sua própria declaração. “Agora surgiu a oportunidade de juntar nossas energias criativas nas telonas e estou no modo turbo. Bong, bong!”

Prepare-se para o Universo Cinematográfico do Wu-Tang Clan.

