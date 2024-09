O Fim do Renegade Hardware, o Legendário Selo de Drum and Bass

Os fãs de drum and bass foram surpreendidos por uma notícia bem deprê ontem (15). O legendário selo Renegade Hardware publicou em sua página do Facebook que encerrou suas atividades. Na declaração oficial, o porta-voz da label disse que “após 20 anos bem sucedidos, a Renegade Hardware decidiu abaixar as cortinas tanto dos eventos em clubs quanto da gravadora”.

Com nomes como Konflict, Dillinja e Grooverider no seu catálogo, a Renegade Hardware fez sua fama lançando o mais louco do drum and bass no fim dos anos 1990, ganhando quase um status de culto na cena. Agora, com o prazo de validade marcado pro fim do ano, aqueles que acompanhavam o dia a dia do rolê ficaram nostálgicos quando a notícia saiu. A nota também conta um pouco dessa história: “Começamos dando festas com a mesma vibe que sempre comandamos o selo, como o antro dos desajustados, dando suporte ao nosso som e aos nossos artistas quando ninguém mais dava. Nos arriscamos e fizemos nosso primeiro evento no club END, em 1997, e seguimos pelo que humildemente classificamos como legendários onze anos e meio na casa, a maior duração pra qualquer noite de drum and bass lá”, disseram, antes de acrescentar que “sabemos que vários de vocês têm memórias boas desses acontecimentos que são partes fundamentais daquela era, seja ouvindo futuros clássicos que estrearam ou sets que definiram as carreiras de nossos DJs peso-pesado”.

Mas antes de entrar de luto, é bom ressaltar que a nota terminou num tom bem otimista. “O fato de ainda sermos relevantes após duas décadas é um marco por si só, mas como diz o ditado: ‘tudo que é bom chega ao fim’. Mas não temam, nós pretendemos estourar e planejamos uma série de eventos e lançamentos pra aquecer o público pro que será nossa festa final, em fevereiro de 2016, quando vamos encerrar com o nosso maior e mais foda lineup de todos os tempos”.

