O fundador do NoFap está processando uma neurocientista que acha que masturbação é OK

O proprietário da marca registrada e do site da NoFap, Alexander Rhodes, está processando um neurocientista por difamação, alegando que ela fez “inúmeras declarações falsas e difamatórias” sobre ele e seu trabalho.

Rhodes fundou a NoFap em 2011, depois – como ele diz no processo – um vício por toda a vida na pornografia a partir dos 11 anos. Seu trabalho, simplificando, é ajudar os homens a resistir a se masturbar. Os princípios do site NoFap afirmam que ele está apenas tentando ajudar as pessoas a quebrar o vício em pornografia, abstendo-se temporariamente de se masturbar. O site tem o cuidado de afirmar que é apenas um site, que não é um movimento, embora tenha sido gerado por um subreddit associado com 515.000 assinantes e uma conta no Twitter com mais de 19.000 seguidores.

Videos by VICE

O NoFap é mais comumente associado ao #NoNutNovember, um desafio on-line no qual os homens tentam não se masturbar ou orgasmo por um mês. Como em muitas comunidades on-line focadas em homens, há partes da comunidade focadas nos direitos dos homens, que são misóginas e que assediam pessoas. Um estudo de 2018 publicado na revista Sexualities, revista por pares, descobriu que os membros das comunidades on-line do NoFap não vêem as mulheres no pornô como “mulheres reais” e que “sexo real” é visto através da visão de mundo heterossexual predominantemente masculina de seus membros.

Nicole Prause, neurocientista que estuda ciências sexuais através de lentes de neurociência e fisiologia, pesquisou o chamado “vício em pornografia” e não encontrou base científica para isso. “Essas comunidades on-line entraram em um frenesi quando no passado os homens não estavam preocupados”, disse Prause ao Guardian em 2016. “Então, na próxima vez que eles fizerem sexo, estarão causando mais sofrimento”.

Prause disse publicamente que é regularmente assediada pelos seguidores do NoFap, e em posts nos últimos dias, ela alegou que as ameaças de assédio e morte dos fãs de Rhodes aumentaram ao ponto de o FBI e as autoridades locais estarem envolvidas. Rhodes nega veementemente essas alegações.

No processo, Rhodes alega que Prause orquestrou uma campanha de difamação contra ele que o causou “danos significativos à reputação e danos reais sustentados” em perda de receita, produtividade e despesas em um valor superior ao mínimo jurisdicional de US $ 75.000. Em documentos judiciais, Rhodes acusa Prause de contatar jornalistas repetidamente para transmitir informações falsas sobre ele e o NoFap, fazendo acusações falsas sobre Rhodes aos produtores de um programa de televisão que o havia reservado como hóspede e arquivando um relatório falso contra Rhodes na Pensilvânia. Departamento de Estado.

“O processo de Alexander Rhodes e NoFap não tem mérito, nem suas afirmações difamatórias e infundadas sobre mim, meu personagem ou meus negócios”, disse Prause ao Motherboard. “Ele tem direito a suas opiniões, no entanto, não tem o direito de espalhar falsidades completas sobre mim para se beneficiar e silenciar o discurso.”

O advogado de Rhodes, Andrew Stebbins, disse ao Motherboard que Rhodes “é e sempre foi um participante ansioso e disposto no debate provocador em torno do vício em pornografia e é abertamente receptivo a críticas honestas e justas de seu trabalho, pontos de vista e opiniões. No entanto, ele não tolerará ataques pessoais maliciosos daqueles que procuram desacreditar, menosprezar e prejudicá-lo por meio de declarações falsas destinadas a assassinar seu caráter e reputação. Este caso é apresentado unicamente em resposta e com escopo adequadamente limitado a esses ataques “.

Rhodes também lançou uma campanha de financiamento coletivo, na qual ele pretende arrecadar US $ 200.000 para pagar o processo. No momento da publicação, ele levantou US $ 34.327,89.

Educadores sexuais, grupos da indústria de adultos e terapeutas disseram ao Motherboard que têm medo de ações legais da NoFap, e alguns deles não estavam dispostos a falar abertamente sobre masturbação e o estigma de assistir pornografia.

Max Bennet, vice-presidente da New Media na plataforma de webcam amadora Stripchat, disse que o Stripchat decidiu começar a hospedar um fluxo interativo semanal para usuários com o terapeuta David Ley, após realizar uma pesquisa com usuários.

A pesquisa informal constatou que muitas das pessoas que assistem à plataforma se sentem mal – ou pelo menos ansiosas – por causa de seus hábitos de pornografia e masturbação. Dos 6.300 usuários do Stripchat que eles pesquisaram, 42% disseram ter experimentado pelo menos “ansiedade ocasional” em relação aos seus hábitos de visualização de câmeras.

Na quinta-feira, Ley sediará um fluxo especial com o tema No Nut November. Mas Ley e Stripchat hesitam em mencionar o NoFap nos anúncios, porque temem o assédio de pessoas desse movimento.

“Essas pessoas são algumas das pessoas mais obsessivas e odiosas que já encontrei online”, disse Ley ao Motherboard. “Eles atacam raivosamente qualquer um que discorde deles, com um extraordinário pensamento em preto e branco … Minha impressão é que eles tendem a ser indivíduos altamente obsessivos que transmutam seu uso obsessivo de pornografia em uma obsessão por atacar pessoas que possam expor que o problema é neles, ao invés do por que o pornô. Por fim, eles são o problema, não o pornô “.

A frase NoFap foi registrada pela Rhodes em 2013. O site NoFap afirma que “usar as Marcas NoFap como uma palavra genérica para parar de pornografia ou abster-se de se masturbar” não é um uso autorizado da marca comercial.

“A necessidade [do bate-papo sobre terapia de Stripchat] existe, em parte, acredito por causa das mensagens anti-masturbação postadas por diferentes grupos”, disse Bennet. “Quando se tratava de #NoNutNovember, decidimos nos concentrar especificamente nesse tópico, mas evitamos usar certas frases em nossas conversas e postagens por causa da marca registrada”.

“Há motivos para se preocupar com a maneira como a marca registrada da NoFap de Alexander Rhodes pode ser usada para silenciar críticas a campanhas anti-masturbação, que historicamente são conhecidas como NoFap”, Mike Stabile, diretor de comunicações do grupo de defesa da indústria de adultos Coalizão de Liberdade de Expressão, disse à Motherboard. “Isso torna tremendamente difícil para os críticos dessas campanhas anti-masturbação alcançarem um público, porque eles não podem usar o ‘NoFap’ sem medo de represálias legais. Como resultado, cientistas, terapeutas e outros que falaram sobre o anti – o anti-semitismo, a misoginia e o assédio da comunidade de distúrbios se tornam alvo se usarem a frase “.

Tudo isso – a natureza escorregadia dos princípios fundadores do NoFap, Prause supostamente sendo assediado online – é típico quando se tenta entender o tópico de grupos como NoFap e No Nut November. No ano passado, a Motherboard examinou as origens do movimento anti-masturbação: a negação do orgasmo e o controle sobre o desejo sexual são princípios fundamentais de grupos supremacistas historicamente fascistas e brancos, incluindo o Klu Klux Klan. Rhodes, por outro lado, expressou que ele não é “anti-pornográfico” ou “anti-masturbação” e afirmou em um comunicado à imprensa que “nosso sucesso em aumentar a conscientização sobre o vício em pornografia resultou em nós sermos objeto de uma mancha prolongada” campanha ”que“ tentou nos retratar falsamente como afiliados a grupos religiosos, grupos de ódio e extremistas, na tentativa de nos desacreditar. Nosso site reúne pessoas de todas as esferas da vida para superar o vício em pornografia. Esses elementos parecem querer controversamente falsear a questão e deturpar-nos para distrair as pessoas de nossas visões reais, dos fatos e do corpo emergente da pesquisa científica. ”

“É infinitamente fascinante para mim como essas pessoas assumem o papel de mártires sitiados, lutando contra o mal, mas depois alegam que seus argumentos não se baseiam na moralidade”, disse Ley. “Estou pessoal e profissionalmente incomodado por apresentarem homens e masculinidade como sendo tão fracos que filmes sujos dominam nossa razão, nossa vontade própria e prejudicam nossos pênis. É uma apresentação perturbadora da idéia deles sobre homens”.

Este artigo foi atualizado em 23 de julho de 2020 para incluir declarações adicionais de Rhodes e de seu advogado.