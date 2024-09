O guia definitivo das pirocas dos super-heróis

Na semana passada, a DC finalmente respondeu a pergunta mais importante da atualidade: como é o pau do Batman? Em Damned #1, a primeira edição de uma minissérie de três partes do selo adulto Black Label da DC, fomos abençoados com um vislumbre do pinto do Batman, e para a surpresa de absolutamente ninguém, o Cruzado Encapuzado é circuncidado:

AQUI VAI UMA IMAGEM DO PAU DO BATMAN, NÃO DIGA QUE EU NÃO AVISEI!

Mesmo sem imagens canônicas do pênis do Bruce Wayne, qualquer pessoa com algum cérebro teria adivinhado que o Cavaleiro Negro não tem prepúcio. Batman é o tipo de herói que acredita que essa forma de modificação corporal é a opção mais higiênica. Ele é um homem com poderes baseados em tecnologia e riqueza, e a circuncisão não é um jeito de modernizar sua piroca? O Coringa também provavelmente é circuncidado – ele e Batman representam uma espécie de dualidade de circuncisão. O Batman gosta da sua rôla cortada, enquanto o Coringa é um desses caras ressentidos com a sociedade que roubou seu prepúcio sem o consentimento dele.

Sou meio que uma especialista nisso: passei muitas noites longas e árduas com meu namorado falando sobre que super-heróis eram circuncidados, um tópico que por qualquer razão (o politicamente correto, provavelmente) os quadrinhos raramente abordam.

Então se você ficava imaginando se seu super-herói favorito ainda tinha o prepúcio, não se preocupe, estou aqui pra te ajudar:

Batman

A Bat-rôla.

Como já estabelecemos, ele é circuncidado, é cânone.

Super-Homem

Contemple a superbenga.

Acho que nem dá pra circuncidar o Super-Homem, pelo menos não na Terra. Apesar de várias pessoas sugerirem que dá pra fazer isso usando uma ferramenta de corte de kryptonita, minha intuição é que eles não circuncidam os meninos lá em Krypton. Fico imaginando se os Kents tentaram circuncidar o jovem Clark e não conseguiram.

Robin

A virilha do Robin.

Como o Batman é circuncidado, acredito que seu ajudante também deve ser. Meu namorado sugeriu que como ele cresceu numa família de artistas de circo, ele poderia não ter sido circuncidado quando bebê, mas quando ele fez a transição de Dick Grayson para Robin, ele removeu seu prepúcio. Teve outros Robins também, mas todos eram circuncidados.

Aquaman

É um aquapinto!

O prepúcio é tipo uma barbatana, ajudando nosso herói marítimo a deslizar pelo oceano, e portanto, nosso doce Aquaman nunca foi cortado.

Flash

O bilau do Flash.

Em Liga da Justiça, Barry Allen se apresenta pro Batman como “um menino judeu”, então é seguro dizer que ele é circuncidado.

Cyborg

A falta de pau do Cyborg.

Pelo que parece, o Cyborg não tem pênis.

Capitão América

O pacote do Cap.

Segundo o Washington Post: “A Organização Mundial de Saúde estima que a taxa de homens circuncidados nos EUA é algo entre 76% e 92%. A maioria dos países da Europa Ocidental, por contraste, tem taxas de menos de 20%”. Ele é o Capitão América, gente. Claro que ele é circuncidado.

Homem-Aranha

Pipi-aranha.

Ele é um carinha normal do Queens – ele é circuncidado. Ele nem pensa nisso.

Homem de Ferro

De. Ferro.

Filho de um fabricante de armas, Tony Stark cresceu num típica família rica norte-americana. O que quer dizer que ele é circuncidado. E ele acha que tudo bem.

Thor

O outro martelo do Thor ;)

Thor com certeza ainda tem o prepúcio. Acho difícil eles circuncidarem deuses em Asgard. Afinal de contas, ele é meio europeu considerando que é da mitologia nórdica, e circuncisão não é tão comum do outro lado do Atlântico. Além disso, por que um deus ia precisar modificar seu corpo perfeito?

Pantera Negra

As partes mais íntimas do Pantera Negra.

Wakanda é uma sociedade de alta tecnologia, avançada demais para tradições antigas como circuncisão. O pau do Pantera Negra pode ser de alta tecnologia em outros sentidos, mas ele certamente tem o prepúcio.

Hulk

A estrovenga do Hulk.

Bruce Banner me parece o tipo circuncidado, mas o Hulk tem o mesmo pau do Bruce Banner? O pau dele fica verde e maior quando o Hulk surge, ou fica do mesmo jeito? E o Hulk tem mesmo pinto?

Segundo um extra do DVD dos Vingadores: “Eles modelaram todas as partes do Hulk, menos uma. ‘Quando a maquete chegou, era tipo uma boneca Barbie’, disse Jason Smith.” Mas em 2014, Mark Ruffalo comentou que o Hulk fazia sexo, dizendo: “Ele é como qualquer pessoa – só que muito maior. Ele começa verde e depois volta para sua forma humana no final, naturalmente. Ele fica grande depois pequeno”.

Mas entrevistas não são cânone. Apesar do que Ruffalo disse, eu sinto que o Hulk não tem pau. [Nota da Tradutora: Desculpe, Eve. Mas em Thor: Ragnarok tem uma cena em que o Hulk sai da banheira nu na frente do Thor, e pela reação dele, o pau do Hulk é cânone.]

Doutor Estranho

Peru estranho?

O Doutor Estranho com certeza ainda tem o prepúcio. Quer dizer, você confiaria num mago circuncidado? Acho que não.

Hawkeye

Hawkdick.

O Gavião Arqueiro é um cara norte-americano muito normal, e portanto, circuncidado.

Visão

Países baixos do Visão.

O Visão construiu seu próprio corpo, e pelo que entendo do romance dele com a Feiticeira Escarlate, ele tem pinto, mas mesmo se decidiu construir seu pau sem prepúcio, ele nunca seria circuncidado.

Star-Lord

O pica das galáxias?

Ele nasceu nos EUA em algum momento dos anos 1970, então ele é circuncidado.

Groot

Apesar de ser meio árvore, o Groot não tem pau.

Ele não tem pênis, dá pra ver.

Rocket Racoon

O foguetinho.

Guaxinins têm uma anatomia diferente da humana – a mais notável sendo um osso no pênis – portanto ele não pode ser circuncidado. “Báculos (o osso do pênis) de guaxinim são considerados amuletos da sorte em algumas partes do Sul dos EUA”, segundo o Mental Floss. Nããão!

Drax

O bráulio do Drax.

Considerando quantas modificações corporais o Drax já tem, não seria surpresa se ele fosse circuncidado. Mas minha teoria é que ele não é, mas tem um piercing lá.

O Coisa

A coisa do Coisa.

Pelo cânone, o Coisa é judeu, então é lógico dizer que ele é circuncidado. Apesar de ser uma dúvida se o Coisa tem pênis, Stan Lee comentou sobre a importante questão, dizendo para a Vanity Fair: “Acho que o senso comum é que [o pau] dele é feito de pedras laranjas também”.

Senhor Fantástico

Pinto elástico.

Na mesma entrevista, Lee comentou sobre a situação genital de Reed Richards, o Senhor Fantástico. “Sempre achei que era mais interessante pensar em Reed Richard”, Lee disse depois que perguntaram sobre o pau do Coisa. “Como você sabe, ele tem a capacidade de se esticar, e sexualmente, isso seria uma baita vantagem em muitas áreas.” Jesus, que entrevista maravilhosa.

Acho que mesmo que Reed Richards tenham sido circuncidado no nascimento, ele pode usar seus poderes para se descircuncidar quando tem vontade.

Wolverine

A giromba do Wolverine.

Os poderes de cura do X-man só se manifestaram na adolescência, então tem uma chance dele ter sido circuncidado, mas como a história de origem dele já foi mudada e recontada uma caralhada de vezes, vai saber, né? O Inverse.com publicou uma investigação sobre se o Wolverine era circuncidado em 2017: “James Howlett nasceu durante um período de mudança [no Canadá de 1800], então não tem como saber se seus pais ricos decidiram circuncidá-lo”, opinava o autor. “Como circuncisão é tecnicamente um ferimento, é possível que o prepúcio do Wolverine tenha crescido quando seu fator de cura apareceu, o que aconteceu quando ele era adolescente.”

Baseado nessa informação, acho que o prepúcio do Wolverine cresceu de volta quando ele se tornou mutante. Nisso, eu aponto uma cena icônica onde o Justiceiro estoura o pinto do Wolverine e um novo cresce, provavelmente com o prepúcio.

Magneto

A genitália do Magneto.

Magneto é judeu, portanto circuncidado.

Fera

Fera ferida?

Você já viu as unhas desse cara? Certeza que ele não é circuncidado.

Deadpool

Deadpinto.

Segundo Rob Liefeld, o criador do Deadpool: “Sim, sim. Nunca viveríamos num mundo onde o Deadpool não pode regenerar suas bolas e o pau”. O que significa que toda vez que o pinto dele se regenera, cresce um novo prepúcio. Que lindo.

