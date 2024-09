O Guia NME para Entender os Diferentes Gêneros da Música Eletrônica

E é isso aí TODA a história do house no mundo. Muitíssimo obrigado, NME, por ter me ensinado que a house music foi criada em 1989 por dois ingleses (brancos), que ela explodiu em 2001 graças a uma dupla de franceses (brancos), e que finalmente ela ficou cool em 2013 graças a outro inglês (branco).



Nós enviamos nossos espiões para os escritórios da NME e descobrimos quais são os próximos gêneros abordados nas próximas edições da revista. Mais uma vez o THUMP te ajuda a estar à frente do seu tempo. Pega o bloco de anotações aí:

Três Faixas Clássicas para Entender a História do Techno



O Brincalhão

Zig & Zag – “Them Girls (12” Zig Club Mix)

O techno era uma música séria para pessoas sérias ouvirem, e isso era muito chato. E foram dois loirinhos hilários que mudaram isso. Hoje, o techno nos faz sorrir graças aos legendários Zig & Zag!

O Dramático

Ian Van Dahl – “Castles in the Sky”

O techno era uma música divertida para gente divertida, e isso era muito chato. E foi um holandês que mudou isso. Hoje, o techno nos faz chorar graças ao maestro chorão Ian Van Dahl!

O Dançarino

Moby – “Why Does my Heart Feel So Bad”

O techno era uma música que nos fazia chorar e isso era muito chato. E foi uma garotinha que mudou tudo isso que mudou isso. Hoje, o techno nos faz dançar muito nas pistas graças ao Moby!

Três Faixas Clássicas para Entender a História do Garage



O Doidão

3 of a Kind – “Babycakes”

A coisa mais importante que você precisa saber sobre o garage britânico é que ele era o som das ruas. Esta música tocava sempre nas ruas, o que ajudava muito a fazer do garage britânico o som das ruas.

O Sexy

True Steppers and Dane Bowers ft. Victoria Beckham – “Out of Your Mind”

A coisa mais importante que você precisa saber sobre o garage britânico é que ele era o som das transas. Esta música tocava sempre nas ruas, o que ajudava muito a fazer do garage britânico o som das transas.

O Patinador

MJ Cole – “Sincere”

A coisa mais importante que você precisa saber sobre o garage britânico é que ele era o som das competições de patins no gelo em todo o país. Esta música tocava sempre nos campeonatos, o que ajudava muito a fazer do garage britânico o som das competições de patins no gelo.





Três Faixas Clássicas para Entender a História do Dum & Bradstreet

O Pesado

DJ Fresh ft. Rita Ora – “Hot Right Now”

Um das primeiros clássicos do D&B, esse clássico ainda soa tão clássico quanto na época em que foi lançado como clássico.

O Tarado Suave

Simply Red – “So Jungiful”

O cabeleira do ruivo Mick Hucknall (do Simply Red) foi importantíssima para a cena D&B, ao dar suporte para muitos lançamentos importantes que ele dava um jeito de ouvir quando não estava transando com atrizes de novela. Mick Hucknall transou com muita gente apesar de ser ruivo.

O Clássico Sem Comparação

Rudimental ft John Newman – “Feel the Love”

Um verdadeiro clássico dos pioneiros do D&B, Rudimental. Lendário. Simplesmente Lendário.

