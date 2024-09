O Guia Truqueiro da Italo-disco

Você é o verdadeiro homem erótico espacial. Você é tão lindo que o seu cabelo é quase tão grande quanto o seu coração. Você está na praia em seu maiô verde limão. Tem o busto em mármore de um filósofo grego anônimo em sua lareira, ao lado de taças de champanhe e um bonsai. Você sonha com aperitivos technicolor. Você é tão Italo.

Imagine se puder, se alguém pudesse fazer um filme sobre todo o gênero disco. Música tão obviamente emocional que se torna inescapavelmente comovente, seria Italo e sua magia piegas. Na verdade não é disco, é na real na maioria dos casos tecnicamente muito mais pobre, mas existe um charme inegável em sua breguice.



Videos by VICE

A estrela Italo, Sabrina, apenas relaxando. Todas as fotos via Discogs.

A coisa mais importante que você deve entender sobre a Italo é que o gênero não existe de verdade em nenhuma forma definidamente identificável, e certamente não existia quando a música estava sendo feita. Na verdade, a música que agora reconhecemos como Italo não tinha esse nome até meados dos anos oitenta quando o selo alemão ZYX o batizou. É um movimento sem um ponto de partida real, ou de término. A maioria das pessoas que estavam ouvindo Italo Disco na Itália simplesmente o consideravam o pop dos anos oitenta. O problema da natureza escorregadia da Italo é que é bem difícil escrever um guia concreto sobre o gênero sem deixar algumas coisas de fora, esquecer outras coisas e deixar pessoas putas em geral. Mas vou fazê-lo de qualquer forma, porque essa é a atitude de um filho da puta niilista que sou.

Obviamente a história da Italo-Disco foi construida de maneira completamente falsa nos anais da história da música, começando com a morte da disco nos EUA. O gênero muito em voga e em constante ascensão nos anos setenta acabou por inspirar a força de um ódio extremo, em especial no centro americano. Isso veio junto com a queda de vendas da disco, e a vergonhosa Disco Demolition — uma tentativa falha de explodir caixas de vinis disco depois de um jogo de baseball do Chicago White Sox. Mesmo assim, o brilho do globo espelhado ainda tinha seguidores na Europa que queriam mais das nações que estavam voltando suas costas para ele. A queda das produções originais e os altos preço dos discos importados que estavam se tornando cada vez mais raros, levou ao nascimento de uma nova indústria cultural, especialmente na Itália. Produtores começaram a fazer álbuns próprios de disco e erraram feio, criando assim algo descontroladamente novo.

A partir daqui a Italo se separa em duas categorias discerníveis mas igualmente valiosas. Deve ser reconhecido que haviam faixas feitas por músicos nervosos; compositores e produtores com equipamento incrível e anos de experiência, que juntavam novos sons sintéticos da era espacial ao glamour glitter. Mas também haviam faixas feitas por produtores que não tinham nem o equipamento nem a expertisse. Se formos sinceros, é o segundo time de produtores que dá a Italo sua duradoura amabilidade. Refrões de clichês românticos cantados em inglês com sotaque, sobre sintetizadores ARP e faixas de baixo perambulante. É o som de mundos imaginados: uma américa imaginada, um carro esporte imaginado cortando uma estrada imaginada, antes de baixar óculos escuros imaginados e indo em direção a um cosmos imaginado.

Pode ser mais brega que o primeiro disco do Bruce Willis, mas nesse mundo inventado da balada euro e brilhante a sincera auto expressão acabou por tocar grande parte do que chamamos de música dance hoje em dia.

ARTISTAS

A Italo não é um gênero comandado pelos artistas. É mais um fluxo de hits obscuros que aparecem do meio de uma enxurrada de produções feitas às pressas por amadores. Dito isso, existem alguns nomes que se destacam.

Giorgio Moroder

Ok, Giorgio não é necessariamente um artista da Italo-disco no sentido mais fiel, mas ele é um ponto inicial importante para o gênero. Sua influência tem menos a ver com o lnace de ele ser italiano e mais a ver com seu pioneirismo na música eletrônica. Moroder representa o momento que o brilho suave da disco começou a ir para espaços mais sintéticos. É uma observação de desenvolvimento musical mais óbvia do que o Noel Gallagher dizendo que Oasis foi influenciado pelos Beatles, mas “I Feel Love” de Donna Summer realmente é a produção que montou o novo molde da dance music.

Também veja o vídeo de “Together In Electric Dreams” e me diga se isso não é Italo pra caralho.

Klein & MBO

Klein e MBO era composto por um italiano (Mario Boncaldo) e um Americano (Toni Carrasco) — reproduzindo o casamento geográfico da Italo em si. Eles tinham possivelmente a influência mais palpável em levar o gênero para frente até a dance music, como podemos ver ao notar que muitas de suas faixas viraram hits nas cenas underground de Nova York e Chicago.

Kano

Kano era outro dos grupos originais que disseminou a Italo pelo mundo, e também foi um dos primeiros a ter hits internacionais, com muitos de seus singles indo bem nos EUA. Eles também lançaram álbuns, o que no mundo dos sucessos rápido e feitos com baixo orçamento da Italo era algo raro. Qualquer um com bom ouvido para Kano também pode ouvir seu hit “Now Baby Now” sampleado em “Glitz Rock” de Felix Da Housecat.

Sabrina/Clio/Valerie Dore

Essas três artistas representam uma importante parte da Italo: a estrela pop. No entanto, as vocalistas mulheres não eram estrelas se comparadas as divas da disco original. Nomes como Valerie Dore eram, na verdade, projetos montados por produtores que usavam a identidade da estrela como um meta veículo para a faixa. Para deixar claro, a Italo estava fazendo o que faz a PC Music muito antes de Danny L Harle ter nascido. Provavelmente não fugiu dos seus olhos que Italo-disco não era o espaço mais positivo quando se trata de representar a mulher.

GRAVADORAS

ZYX

FDe uma perspectiva internacional, o ZYX foi provavelmente o selo mais significante para a Italo. O selo alemão não foi apenas o responsável por cunhar o termo Italo, mas também o responsável pela extremamente importante coletânea Best of Italo-Disco. Como costuma ser o caso, é necessário alguém de fora para perceber um fenômeno insular, e é justo dizer que a contribuição mais importante do ZYX foi exatamente essa. Eles reconheceram a Italo como um microcosmo, o embrulharam e venderam para o resto do mundo.

Goody Music



Jacques Petrus.

Um dia, eu vou fazer um longa metragem sobre Goody Music. Comandada pelo megalomaniaco, não confiável, mas impiedosamente ambicioso Jacques Petrus, o selo era um dos poucos nativos italianos a realmente se manter entre os grandes jogadores internacionais. A faixa disco “I’m a Man”, de Macho, é um exemplo particularmente notável, sendo o primeiro álbum disco feito inteiramente por músicos italianos para virar um hit internacional, estourando nas paradas de todos os lugares — da América do Norte ao Japão e no Brasil. No entanto, a reputação duvidosa de Petrus e a inabilidade de reconhecer seus próprios erros, o levaram ao submundo em busca de mais dinheiro emprestado do que ele poderia pagar. Petrus foi assassinado em 1986 aos 47 anos, em sua casa em Guadalupe.

Power Records

FAIXAS

Klein & MBO – “Dirty Talk”

Essa é basicamente a “clássica” faixa Italo. Lançada em 1982, logo depois das baterias eletrônicas começarem a bombar na disco, mas não tão dentro dos anos oitenta para virar techno de mais, techno, techno.

Baby’s Gang – “Happy Song”

Sim, você está certo, “Todo mundo, vamos ao show, nós podemos dançar lá, dançar e tomar um sorvete, todo mundo dançando a noite toda, tente fazer, cante uma música feliz”. Essa é a melhor letra de qualquer faixa dance já lançada.

Paciscopi – “Love’s Harmony”

Não necessariamente registrado como um clássico Italo, essa música é a minha preferida. Essa linha de baixo pulsante praticamente foi capaz de prever quanto tempo todo mundo iria gastar em porões suados com luzes piscantes nos próximos trinta anos. Até que vem esse gancho estourando como pipoca em cima. Mágico.

Casco – “Cybernetic Love”

Casco (Salvatore Cusato) foi um dos grandes produtores de Italo, e esse é o seu zênite. “Cybernetic Love”, lançado em 1983, é definitivamente uma faixa para arquivar sob o fim cósmico da Italo, mas na sua audição você pode praticamente ouvir o techno de Detroit e o acid house nascendo.

Caron – “Out of the Night”

Ok, outra escolha pessoal aqui. Essa é a Italo em seu auge emocional, hiper sincero. A abertura! Basicamente soa como dirigir em Milão em um conversível fumando um cigarro depois do outro, enquanto espera a sua ex te ligar naquele grande telefone do seu carro.

Clio – “Faces”

O melhor exemplo de Italo como uma forma imbatível de música pop. Como isso não foi número um durante doze anos em todas as regiões eu simplesmente não sei.

Riky Maltese – “Warrior”

O melhor refrão da Italo, e o melhor disco que o Power já lançou.

Dr Martini – “You are the One”

Esse bumbo está praticamente fazendo buracos no seu teto de gesso renascentista. Está sacudindo o espelho à la Dali na sua parede. Está puxando o tapete de pele de zebra de baixo dos seus pés.

Mr Flagio – “Take a Chance”

Uma escolha óbvia, mas eu não estaria fazendo o meu trabalho se não incluísse essa faia aqui. Êxtase completamente incandescente aqui. Uma lembrança de como a dance music pode ser sexy. Isso, claro, se você acha que vocais gospel, chimbais e robôs bigodudos são sexys. Eu acho.

Firefly – “Love is Gonna Be on Your Side”

Uma boa adição para ligar a um som disco mais clássico. Lançado em 1981 iessa música marca a época quando a Italo se caracterizava mais diretamente ao imitar o Studio 54, e é magnífico.

Valerie Dore – “Get Closer”

Uma boa adição para ligar a um som disco mais clássico. Lançado em 1981 iessa música marca a época quando a Italo se caracterizava mais diretamente ao imitar o Studio 54, e é magnífico.

COMPILAÇ?•ES E MIXES

Best of Italo – ZYX

Como já mencionado, essas compilações oferecem a melhor história do que podemos chamar de Italo.

Essential Italo Disco Classics – Strut

Capitalizando o recente interesse ressucitado pela Italo, Strut fez um trabalho incrível ao compilar ícones do gênero como Kano, assim como raridades não lançadas. Melhor parte? Provavelmente isso.

Mixed Up in the Hague Vol.1 – Panama Records

Montado por I-F, essa mix é matadora. Não é 100% Italo mas o bastante está costurado aqui para parecer tanto uma introdução viável do gênero a novos ouvidos e uma amostra dinâmica dos clássicos para os já familiarizados.

OS INSPIRADOS

Toda a dance music, basicamente. A migração mais direta influenciada pelo som foi a Paradise Garage de Nova York, casa onde as faixas Italo davam uma justaposição mais eletrônica entre os mixes mais souls de Levan. Mas as trilhas de bateria encontraram seu caminho no house de Chicago, os sintetizadores e temas espaciais até o techno de Detroit. Então no Reino Unido, New Order, The Pet Shop Boys e eventualmente o acid house (conscientemente ou não) foram TODOS construídos sobre as mesmas fundações de peitos peludos à mostra. Ouça “Cybernetic Love” do Casco de novo e considere tudo o que o Daft Punk já fez. Foda-se, no que me diz respeito, até Kanye West fez um disco de Italo.

Sobre o gênero em si bem, as coisas foram mais fundo. Com desdobramentos em Chicago, a inspiração Italo começou a fazer o caminho contrário de onde o gênero nasceu. O foco se virou para produções baseadas no piano e refrões eufóricos. Basicamente “Ride On Time”, do Black Box. Quer dizer, é uma ótima faixa, não me leve a mal. Mas os dias dos robôs tomando champagne acabaram.

A Italo é tão popular hoje em dia como jamais foi, com noites dedicadas ao gênero aparecendo no leste de Londres e DJs como Bicep tocando sets exclusivos de Italo e house como fizeram em Glastonbury. Isso tudo é muito bom, mas não devemos por um segundo achar que Italo é um movimento kistch, um canto curioso da cultura para ironicamente dançarmos depois de alguns drinks. Sim, o movimento tem tanta classe quanto uma camisa havaiana de poliester, mas ele mudou tudo.

Siga Angus no Twitter.

Tradução: Pedro Moreira