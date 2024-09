O Kindness divulgou dois edits inéditos da Kelela

A cantora de R&B Kelela colocou a cereja no topo do bolo após um ano maravilhoso com o lançamento do EP Hallucinogen Remixes perto do natal, que tinha contribuições do produtor do Ratking Sporting Life, DJ Spinn da Teklife, o funkeiro MC Bin Laden, entre outros.

Parece, porém, que os remixes não pararam por aí, porque o artista britânico Adam Bainbridge (ou Kindness) postou nessa terça (19) dois edits da Kelela em seu Soundcloud.

A coleção se chama “Hallucinate 4 Me EDITS” e conta com as faixas “Cut 4 Me”, que ganhou um sample da Kate Bush, e “The High”, que ficou uma cara mais densa e influenciada por grime. Uma notinha de rodapé sugere que Bainbridge ia originalmente aparecer em Hallucinogen Remixes: “Alguns remixes pesados que perderam o prazo de entrega… Muito amor a KM, KB & DR.”

Escute as faixas e a parceria entre Kelela e Kindness de 2014, “World Restart”:

