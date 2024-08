O livestream mais longo de sempre: os 450 anos da decomposição de uma garrafa de plástico

“Uma garrafa de plástico leva, em média, 450 anos a decompor-se”. É com este facto arrebatador que a Associação Natureza Portugal (ANP), em associação com a World Wide Fund For Nature (WWF), abre o comunicado de imprensa sobre a sua mais recente acção: o livestream mais longo da história, que irá filmar o processo de decomposição de uma garrafa de plástico em tempo real.

Foi neste último sábado, 30 de Março, durante as comemorações da Hora do Planeta, que se deu início à transmissão que nenhum de nós poderá chegar a ver até ao fim. A acção simbólica, que consiste na gravação dos 450 anos que demorará a garrafa de água de plástico, colocada em cima de areia de praia, a decompor-se, pretende chamar a atenção para uma petição online, lançada pelas mesmas organizações, Stop Plastic pollution – Zero Plásticos na Natureza”.

Videos by VICE

A teoria, todos a sabemos. Todos os anos, oito milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos, um fluxo devastador para a vida marinha e para a saúde humana. O plástico faz mal, demora muito a decompor-se e, quando finalmente o faz, nunca chega a desaparecer – parte-se em mil bocadinhos mínimos que ficam no solo, passando para a comida e para os oceanos, onde são ingeridos por peixes que, posteriormente, são ingeridos por nós e, em resumo, andamos todos – sim, tu também – contaminados por este material anti-natura.



Mas, como sempre, o que custa na teoria é levá-la até à prática, por isso nada melhor do que um bom abre-olhos. É isso que este livestream pretende: já que a ciência, o aquecimento global, as extinções de espécies, a contaminação da comida, o aumento das doenças, as notícias ou as greves climáticas não têm sido suficientes para fazer mudar comportamentos a nível governamental e institucional – poderíamos nós ser mais casmurros e egoístas –, então pode ser que um livestream de 450 anos, filmado em directo, nos proporcione um novo ângulo sobre aquilo que se está a passar na Natureza e de que todos somos culpados.

O que a ANP|WWF quer é o mesmo que todos os activistas ambientais (e pessoas com bom senso) querem – que os governos do Mundo tomem as acções necessárias para travar a fuga de plásticos e a onda de poluição e devastação que todos sabemos que estamos a atravessar. A ciência pediu, os media pediram e, ainda há uns dias, crianças de todo o Mundo faltaram à escola e marcharam por esta causa. A União Europeia já proibiu o fabrico de alguns tipos de plástico, mas nada disto chega. É preciso que os governos se cheguem à frente, ganhem coragem e comecem a fazer a diferença.

O Planeta precisa de ti, não sejas coninhas. Assina a petição, muda os teus hábitos, vota em políticos que se comprometam com a questão ambiental e não deites lixo para o chão.

