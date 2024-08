O maior mercado da deep web do mundo fechou – O que acontece agora?

Duas semanas atrás, em 26 de março, centenas de milhares de pessoas de todo o mundo entraram no site Dream da deep web e encontraram a seguinte mensagem:

“Este mercado será fechado em 30/04/2019 e está transferindo seus serviços para uma empresa parceira, endereço no onion xxx onion (atualmente offline, abrindo em breve).”

Todas as compras e vendas no Dream (o maior, mais antigo e mais usado mercado da deep web) foram suspensas. Mas a maioria dos vendedores e usuários conseguiram acessar o site e retirar seus fundos. Mas quando ele fechar de vez no fim do mês, isso vai marcar o fim de centenas de milhares de negócios gerando milhões de dólares toda semana.

A ação deixou clientes, observadores e vendedores imaginando se o fechamento do Dream pode marcar uma mudança no jeito como a deep web está acostumada a comprar e vender drogas. Há conversas sobre um novo site parceiro misterioso, mas muitos estão imaginando se não é só uma armadilha pensada pelas autoridades.

Um administrador de fórum do Dream, “Hugbunter”, disse na deep web que o Dream Market está refém de um hacker que pede $400 mil de resgate, mas eles se recusam a pagar. Ele disse que o hacker está explorando uma falha de navegador que torna esse tipo de ataque extenso simples e barato.

O fechamento parcial do Dream não veio do nada. Isso aconteceu depois de uma série de ataques de hackers ao site, o deixando quase inacessível pela maior parte dos últimos dois meses. Conhecido como Distributed Denial of Service (DDOS), isso envolve um ataque técnico de hackers maliciosos – ou agentes do governo – que bombardeiam as primeiras páginas com milhões de usuários falsos, reduzindo a velocidade do serviço para um congestionamento digital. Esses ataques foram feitos para manchar a reputação do site e torná-lo impossível de usar.

O FBI usou um truque similar em 2013 contra o Silk Road original, depois o clonou, controlou e monitorou o tráfego de seu servidor. O ataque e uma investigação extensa e corrupta resultaram na sentença de prisão perpétua do dono do Silk Road, Ross Ulbricht.

Observadores experientes da deep web sabem que qualquer tipo de pausa ou atividade estranha num mercado geralmente é presságio de uma operação policial. Mas neste caso, não teve página inicial do FBI exigindo o escalpo do dono do site, como aconteceu com o Silk Road. O site não foi fechado imediatamente, mas está sendo desativado. Se a polícia cibernética tomou o controle do site, parece que eles não têm pressa para fechá-lo completamente. A questão é: O que está realmente acontecendo?

Normalmente, quando os admins de site fazer um anúncio como o aviso de fechamento do Dream, a mensagem é verificada por uma “assinatura” criptografada usando o software PGP. Isso prova que a mensagem foi escrita por quem eles dizem ser. A nota de fechamento do Dream não tem a assinatura nenhuma – algo atípico que sugere o envolvimento do braço da lei.

Isso fez muitos vendedores de drogas online concluírem que esse fechamento parcial pode muito bem ser uma armadilha da polícia. Talvez o site original do Dream agora esteja sob controle do FBI. Talvez a polícia tenha apreendido o servidor do Dream e esteja rastreando todos os usuários, e a entrada e saída de seus bitcoins do site. Mesmo com todo anonimato, cada transação de bitcoin é registrada num log público, indelével e impossível de mudar (o blockchain). Há até especulações de que a polícia pode ter invadido o Tor, o navegador anônimo usado para entrar na deep web.

Uma teoria popular entre os usuários de fóruns é que o DEA ou o FBI está no comando do Dream há meses, procurando por deslizes, monitorando fluxos grandes de bitcoin e usando tecnologia para desmascarar usuários, compradores e operadores.

Em 2017, uma operação policial multinacional, Operação Baioneta 2.0, apreendeu o AlphaBay, um vasto mercado online dez vezes maior que o Silk Road. O dono, Alexandre Cazes, foi capturado e dias depois se matou sob custódia da polícia na Tailândia, e centenas de milhares de usuários passaram para um novo mercado, o Hansa. Mas policiais holandeses estavam só esperando para emboscá-los. Eles estavam no comando do Hansa há algumas semanas, colhendo dados de usuários e sequestrando o sistema de criptografia interno do site. Isso significou que todo mundo usando o sistema de criptografia do Hansa para se comunicar com seus traficantes – mandando seu endereço para envio postal de drogas – na verdade estava assinando uma confissão para a Unidade de Crimes de Tecnologia da Holanda.

“Depois que muitos usuários foram prejudicados pela armadilha no Hansa, há um medo similar sobre a afirmação do Dream de que vai reabrir num novo site”, diz Patrick Shortis, pesquisador de criminologia da Universidade de Manchester especialista em mercados da deep web e criptomoedas. “Os usuários temem que o mercado atual ou seu substituto pode estar comprometido pelas autoridades.”

O Dream é comandado há seis anos por um administrador discretíssimo conhecido apenas como “Speedsteppers”. Diferente de Ulbricht, um especialista em tecnologia politizado, Speedsteppers não é um libertário apaixonado. Na verdade ele é um especialista em mídia inteligente e chefão do tráfico de drogas digital. Speedsteppers comanda uma frota silenciosa. Suas motivações continuam um mistério, além da aquisição de bitcoins, ganhos através de uma comissão cobrada por cada venda.

Não há dúvidas que o FBI e o DEA estavam tentando derrubar o Dream há anos. Shortis concorda que o fechamento do Dream não cheira bem. “Criptomercados geralmente não são desativados aos poucos”, ele diz. “Geralmente, os admins fecham o site e fogem com os fundos dos usuários deixados no sistema de custódia centralizado – uma ação conhecida como ‘exit-scam’”, ele diz. Esse é de longe um jeito mais comum de fechar um mercado. E mesmo que o criptomercado Agora tenha sido desativado pelos admins em 2015, isso está muito longe da norma.

“O que torna isso ainda mais incomum é o Dream dizer que vai reabrir numa nova URL”, diz Shortis. “Se o Dream está fechando porque a equipe quer se aposentar, então isso faria sentido, mas fechar para reabrir com um novo nome provavelmente vai significar perder milhares de usuários que o site acumulou com os anos e começar do zero.”

O principal objetivo das autoridades atacando mercados da deep web é destruir a confiança dos usuários. A teoria é que essas perturbações fazem os mercados parecerem fracos e desestimula os usuários. “O fechamento de grandes mercados no passado causou perturbação, o ecossistema leva tempo para se recuperar e há uma erosão da confiança dos usuários”, diz Teodora Groshkova, especialista em deep web do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência. “A identificação e ataque a grandes fornecedores (além dos administradores do mercado) são necessários para evitar o simples deslocamento da atividade de um site para outro.”

Então, será esse o fim dos mercados da deep web como um meio de comprar drogas de maneira conveniente, sem o risco de ser observado pela lei? Não, diz Shortis. “A comunidade é obstinada, colaborativa e conhece a tecnologia, e já passou por isso muitas vezes. O comércio pode cair por um curto período durante esse tipo de evento, mas se recupera rápido. Não acho que será diferente desta vez.”

O tempo dirá. O fechamento do Dream coincide com notícias do FBI de uma série de prisões de traficantes da deep web na Operação SaboTor. Essa operação resultou em 61 prisões e o fechamento de 50 contas na deep web, mas ainda não sabemos se isso está conectado com o Dream. E claro, o jogo de gato e rato entre traficantes online e a polícia está longe de acabar. Ainda há muitos outros mercados e sites de vendedores individuais na deep web, além de vendedores trabalhando em aplicativos como Wickr, Telegram, Instagram e Facebook, fora outros serviços padrão de entrega por celular.

E assim como acontece com o comércio de drogas nas ruas old school, fechar mercados negros faz muito pouco para diminuir a demanda. O que provavelmente vai acontecer é uma enxurrada de atividade em fóruns enquanto os usuários tentem entrar em contato com seus vendedores favoritos offline ou em outro lugar. Comprar drogas pelo correio oferece vantagens demais para que os usuários de drogas simplesmente desistam.

Um mercado mais novo, o Wall Street, vem adicionando 100 mil usuários todo dia na última semana, e agora já tem mais de um milhão de clientes registrados. O feedback dos usuários abaixo das ofertas de drogas no Wall Street mostra que, por enquanto, os negócios continuam normalmente. O site funciona há alguns anos, e muitos dos maiores vendedores – alguns do Silk Road original – montaram suas lojas lá. Sim, esse site também pode ser uma armadilha, ou não.

