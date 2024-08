O mais recente trailer de “Curb Your Enthusiasm” está carregado de convidados… e dores de barriga

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Curb Your Enthusiasm é uma espécie de Entourage em modo bizarro. Passa-se em Los Angeles e acompanha a vida ficcional de uma estrela verdadeira, portanto há sempre espaço mais que suficiente para celebridades da vida real aparecerem no universo da série. Em todas as anteriores temporadas não faltaram cameos, de Michael J. Fox, ao elenco completo de Seinfeld, bem como oportunidades para se atirarem com tudo a Larry David no ecrã.

A há muita esperada nona temporada está a chegar e, aparentemente, vem carregada de caras conhecidas – mesmo tendo em conta aquilo a que Curb Your Enthusiasm nos habituou. No novo trailer, lançado no domingo, aparece toda a gente, de Carrie Brownstein, como a empregada de Larry que sofre de obstipação, a Andrea Savage, ou Bryan Cranston (é claro que sabes quem é, mas lembrar-te ás disto?), que, aparentemente, tem a pouco invejável tarefa de ser o psiquiatra de Larry.

Segundo a Rolling Stone, os novos episódios contam ainda com convidados como the new Nick Offerman, Jimmy Kimmel e Elizabeth Banks, entre outros. De regresso estarão presenças habituais, como Richard Lewis, Jeff Garlin, J.B. Smoove, Ted Danson e Susie Essman. De volta está também Cheryl Hines, no papel de ex-mulher de Larry.

A estreia da nona temporada de Curb Your Enthusiasm está marcada para 1 de Outubro, na HBO (isto se não fores um daqueles terríveis criminosos que já piratearam os episódios, ou lá o que foi.

