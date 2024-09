O Novo Clipe do RP Boo É uma Homenagem a Maior Marcha Afro-Americana dos EUA

Todo ano, no segundo sábado de agosto, milhares de habitantes de Chicago descendentes de Martin Luther King vão até a Zona Sul da cidade para organizar e ver a Bud Billiken Parade, a mais antiga e maior parada afro-americana dos Estados Unidos. Criada em 1929 por Robert S. Abbot, fundador do histórico jornal negro The Chicago Defender. É uma celebração da juventude negra que percorre a King Drive da 39th Street até a 55th, para anunciar o começo do ano letivo com apresentações de grupos de dança locais. O evento é uma mostra da variedade dos estilos de dança de Chicaco — stepping, bop-ing, drill teams, hip hop e outros — e também é considerado um lugar de uma importância histórica para o footworkde Chicago, desde os anos 90.

Making Tracks: O Footwork de Chicago.



Em uma entrevista recente com o THUMP, o RP Boo — considerado o pai do footwork — lembra dos tempos em que era um dos primeiros produtores do estilo a tocar na parada durante os anos noventa. “Eu vi o grupo de dança House-O-Matics se apresentar na parada ao som de house, e eu disse para mim mesmo ‘Eles são muito bons,’” lembra ele. “Dois anos depois, eu conheci Ronnie Sloan, o presidente do House-O-Matics, e ele me disse, ‘Você aceita tocar para mim na parada?” E em breve, batalhas de dança começaram a surgir em torno, entre e, às vezes, dentro das paradas, assim como também surgiram nas quadras de tênis dos arredores do Washington Park. Segundo o Marcus Hendriz, fundador e presidente da K-Phi-9 Dance Troupe, a chave para dançar footwork estão em movimentos como “O Espírito Santo” e “os dribles”. e evoluem para outros passos de acordo com as rotinas das trupes de dança. Novas danças inspiram novos sons; e novos sons inspiram novas danças. E é assim que ciclo do footwork segue..

Neste verão gringo, o THUMP viajou para a parada com o documentarista e historiador do footwork Wills Glasspiege para fazer um clipe para “Bangin’ On King Drive” do RP Boo, uma faixa que ele produziu em 2005 — especialmente para aquela edição da Bud Billiken Parade. A música, que estreou no evento, não teve seu lançamento oficial até junho, mesmo que o álbum Fingers, Bank Pads & Shoe Prints do RP Boo, já tenha sido lançado pela Planet Mu Records. O cara fez uma versão especial de “Bang’n on King Drive” para o vídeo, com as batidas no começo que entram na sintonia da cadência da marcha da parada, além da mistura que se parece com o começo de uma das clássicas do Bangs and Works, “Heavy Heat.” O resultado ficou algo entre um documentário e um clipe, o vídeo de Glasspiegel mostra o RP Boo tocando ao vivo no evento com o K-Phi-9, além da apresentação sensacional do The Era footwork crew, Juke Boi, e o South Shore Drill Team.

O vídeo termina com os footworkers do BBQ na frente da casa do DJ Earl, onde o RP costuma fazer um churrascão e tocar um som zica para os dançarinos. Assista ao clipe e saiba o que rolou na Bud Billiken Parade com as fotos a seguir:

