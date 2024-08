O novo filme de Lars von Trier é tão violento que um monte de gente saiu no meio da sessão

Muito antes de entrarem no cinema, os espectadores de Cannes do novo filme de Lar von Trier, The House That Jack Built, sabiam que o longa seria pesado. O diretor artístico do festival, Thierry Fremaux, já tinha decidido que o filme sobre um serial killer implacável era “polêmico demais” para ser elegível para qualquer prêmio, obrigando von Trier a exibi-lo fora da competição.

Ainda assim, algumas pessoas na sessão da noite de segunda-feira de The House That Jack Built não estavam preparadas para a sanguinolência toda. Segundo a Variety, mais de 100 pessoas ficaram tão chocadas com a violência que saíram no meio do filme.

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. “It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018 pic.twitter.com/GsBGCoyHEG — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 14, 2018

Nunca vi nada assim num festival de cinema. Mais de 100 pessoas saíram no meio de ‘The House That Jack Built’ de Lars von Trier, que mostra mutilação de mulheres e crianças. “É nojento”, uma mulher disse na saída. #Cannes2018

The House That Jack Built tem Matt Dillon como um psicopata filosófico que comete cinco massacres aleatórios. O filme o mostra mutilando suas vítimas em detalhes: Em certo ponto o assassino corta um seio de uma vítima. Mais tarde, ele mata duas crianças com tiros na cabeça – a cena que supostamente fez as primeiras pessoas saírem do cinema.

I've just walked out of #LarsVonTrier premiere at #Cannes2018 because seeing children being shot and killed is not art or entertainment — Charlie Angela (@CharlieAJ) May 14, 2018

Walked out on LarsvonTrier . Vile movie. Should not have been made. Actors culpable — Showbiz 411 (@showbiz411) May 14, 2018

Saí no meio da estreia de #LarsvonTrier no #Cannes2018 porque ver crianças sendo mortas não é arte nem entretenimento

Saí no meio filme de Lars von Trier The House That Jack Built. Nojento. Pretensioso. Nauseante. Torturante. Patético. #Cannes2018

Saí no meio do Lars von Trier. Filme vil. Não deveria ter sido feito. A culpa é dos autores.

A maioria dos críticos que conseguiram ficar até o final destruíram o filme, reclamando que ele era sangrento, brutal e longo demais. Peter Bradshaw do Guardian chamou o filme de “uma provação sangrenta”, enquanto Robbie Collins do Telegraph o descreveu como “duas horas e meia de pornô de tortura autorreferencial”. Mas algumas pessoas saíram de The House That Jack Built impressionadas.

Nevertheless, #Cannes2018 still gives Lars von Trier a standing ovation after ‘The House That Jack Built.’ As someone sitting near me put it: “They’ll clap for anything.” pic.twitter.com/xa6Hi0t23r — Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) May 14, 2018

THE HOUSE THAT JACK BUILT: Outra viagem pelo abatedouro de ansiedades de Lars von Trier, essa uma autocrítica/desculpa torta para violência compulsiva na criação artística. O final é mordaz. Me desculpem por dizer que adorei. #Cannes2018

Muuuita gente saiu no meio de THE HOUSE THAT JACK BUILT, mas caramba, quem ficou aplaudiu muito no final. Fumei meu primeiro cigarro depois da sessão, rs

Independente de tudo, #Cannes2018 ainda aplaudiu de pé Lars von Trier depois de ‘The House That Jack Built’. Como alguém perto de mim disse “Esse pessoal aplaude qualquer coisa”.

Considerando tudo isso, parece que fazer público passar mal é tendência 2018. E que talvez o pessoal que saiu no meio de The House That Jack Built deveria ter ouvido o aviso de Fremaux e nem aparecido na sessão. Assistir BlaKkKlansman de Spike Lee provavelmente teria sido uma escolhabem melhor.

