O Novo Vídeo da PC Music É uma Mistura de ‘Garotas Perigosas’ com ‘Avatar’

O Life Slim da PC Music é outra meia-pegadinha feita pelos produtores da label londrina que se auto classifica como “uma comunidade internacional de DJs que unem forças para reformular o sentido da vida.” Life Slim acabou de lançar a faixa “IDL”, que pode ser a abreviação de “I Don’t Like”, continuando com a tradição do coletivo de fazer títulos referentes a si mesmos (os sons anteriores se chamam This Life e All Life). A música foi lançada junto com um clipe, que foi feito a partir da junção das cenas dos filmes Avatar e Garotas Perigosas, o que resultou numa montagem muito da pós-moderna. No release enviado à imprensa, o diretor Daniel Swan comentou sobre a produção do clipe: “O movimento que fizemos em direção à terra por meio das grandes emoções dos sucessos de bilheteria aconteceu porque ambos os filmes têm muito em comum, e é por isso que estas cenas aleatórias estão no clipe de ‘IDL’, que pode ser considerado como um recorte em movimento de uma época pós-bug do milênio.” “IDL” também vem com um remix da pseudo-rocker boy band Thy Slaughter da PC Music (que recentemente se apresentou num cubo de vidro no Brooklyn), e entrou em colapso com o trance cheio de harpejos de synths que termina com uma quebra brusca no final.