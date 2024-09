O Oneohtrix Point Never Tá te Confundindo pra te Explicar

Os recursos multimídias do Oneohtrix Point Never são uma viagem no tempo onde fantasia e realidade se misturam. Também conhecido como 0PN, o americano lançou uma parte do que será o seu novo álbum, Garden of Delete, assinado pela Warp. E estamos achando a fita mais estranha do que a gente imaginava. Um dos nossos últimos argumentos para justificar isso foi o vídeo de 17 minutos de um produtor russo chamado amkinfan explicando um pouco sobre programação de MIDI (Interface Digital para Instrumentos Musicais), que estará presente no próximo disco do Daniel Lopatin. Segundo uma declaração dada por Daniel, os arquivos de MIDI foram obtidos de um humanóide meio alien chamado Ezra, enquanto que a autoria da música é atribuída a Kaoss Edge, uma banda dos anos 90 que a Ezra ouvia bastante.

Ouça “I Bite Through It”, a Nova do Oneohtrix Point Never



O Kaoss Edge tem tido até agora um papel proeminente na promoção de G.O.D., ao mesmo tempo iamkinfan afirma em sua info section do Youtube que a banda, na verdade, não existe, e que isso é apenas Daniel Lopatin com seu projeto. Isso é interessante, ver os sons em MIDI hospedados numa conta de Youtube, e há indícios que se chame Point Never.

O Soundcloud do iamkinfan tem um material original de uns dois anos atrás, então até que o Daniel Lopatin tenha usando uns bagulhos muito loucos ou tenha enlouquecido, não parece que ele está por trás do perfil do cara. Talvez Oneohtrix esteja tentando nos confundir tanto que a gente está quase desistindo de entender o que está rolando, então estamos focando só na sua música. E é inegável que esta seja, mesmo que um trecho, de um som muito louco. Enfim, não importa o que está rolando, vamos botar esse som no repeat.

Você pode baixar o MIDI no site do Kaoss Edge.