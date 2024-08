O Pornhub finalmente removeu os vídeos do Girls Do Porn do site

O Pornhub, um dos sites mais visitados do mundo, apagou a página oficial e os vídeos do Girls Do Porn, uma empresa que supostamente coagiu dezenas de mulheres a filmar vídeos adultos e mentiu para elas sobre como eles seriam distribuídos online.

Semana passada, os donos e funcionários do Girls Do Porn receberam acusações federais de tráfico sexual.

Até ontem (14), o Pornhub permitiu que o Girls Do Porn postasse dezenas de vídeos em sua plataforma – mesmo depois que 22 mulheres que apareceram nos vídeos da produtora processaram a empresa por fraude, danos por estresse emocional e uso inapropriado de sua imagem. O julgamento civil está em andamento desde o final de agosto; em setembro, um cinegrafista que trabalhou para o Girls Do Porn testemunhou no tribunal que a produtora atraía mulheres para fazer vídeos de sexo depois de supostamente prometer que o conteúdo não seria amplamente distribuído ou postado na internet.

A Motherboard entrou em contato com o Pornhub para perguntar por que os vídeos foram removidos ontem e vai atualizar esta matéria quando eles responderem.

Mulheres que apareceram nos vídeos do Girls Do Porn e falaram com a Motherboard, além de outras pessoas envolvidas no processo civil, disseram que a produtora ter postado os vídeos no Pornhub resultou em doxing das vítimas. Ter suas identidades expostas para sua comunidade e parentes levou várias mulheres dos vídeos do Girls Do Porn a sofrer assédio, depressão e pensamentos suicidas.

Depois da investigação da Motherboard em julho sobre o papel do Pornhub em espalhar os vídeos na internet, o Pornhub falou com os advogados dos queixosos do processo, removeu vários vídeos de sua plataforma, e removeu o Girls Do Porn de várias de suas páginas promocionais, onde a produtora era listada como parceiro premium e fornecedor de conteúdo de “alta qualidade”.

Até ontem, o Pornhub continuava hospedando a página oficial do Girls Do Porn, além de dezenas de vídeos com milhões de visualizações. Agora a página da produtora desapareceu totalmente. Conteúdo do Girls Do Porn também parece ter sido removido do Youporn, outro site pornô propriedade da companhia matriz do Pornhub, a Mindgeek.

Apesar da página oficial e vídeos do Girls Do Porn terem sido removidos, os vídeos da produtora continuam no Pornhub e outros sites em vídeos não-oficiais, clipes e compilações postadas por usuários.

