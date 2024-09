O Primeiro Álbum do Kode9 É uma Mistura de Trilha Sonora de Filmes de Terror com J-Pop, Grime e Footwork

O primeiro álbum do Kode9 vai se chamar Nothing e será lançado no dia 6 de novembro pelo selo Hyperdub. Como nos conta o release “o álbum traz uma mistura de trilha sonora de filmes de terror, com um acervo de samplers e j-pop, sem contar o grime e o footwork de Chicago. Mais instrumental, a sonoridade do disco é um ziguezague que fica entre o frenético e hipnótico, com loops mais baixos, drones que soam como rosnados, cortes aleatórios de andróides malucos emitindo ruídos nervosos, ritmos transatlânticos e um sub-bass quase inaudível pela saída de som do seu laptop.



Nothing também vai ter traços do som do Spaceape — um dos seus colaboradores mais frequentes que faleceu em 2014 — nas músicas “Third Ear Transmission” e “Void” (nas quais o Spaceape originalmente contribuiria com os vocais), além da música que fecha o álbum com nove minutos de silêncio, “Nothing Lasts Forever”.



Em 2016, Kode9 vai fazer um tour com um set A/V em parceria com um hotel de luxo conhecido como “Nøtel”, e seu logo também pode ser visto na capa do disco. “O projeto explora um mundo devastado pela escassez de itens básicos para a sobrevivência, no qual a única forma de supri-lo é através dos humanos” conta o release. A performance do show será guiada pela arquitetura futurística do hotel com corredores de vidro furta-cor, partículas quânticas, piscinas gravitacionais, vórtices suspensos e hologramas da morte.

Tracklist

01. Zero Point Energy

02. Notel

03. Void

04. Holo

05. Third Ear Transmission feat. The Spaceape

06. Zero Work

07. Vacuum Packed

08. Wu Wei

09. Casimir Effect

10. Respirator

11. Mirage

12. 9 Drones

13. Nothing Lasts Forever



