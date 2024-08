O primeiro tênis para esports é tipo um overclocking para os pés

Jogar videogame como meio de vida é trabalho pesado. Você precisa de habilidade, resistência e, segundo o fabricante de tênis K-Swiss, o calçado certo.

As roupas que você usa quando fica sentado por horas são importantes, como qualquer jogador frequente sabe. Use um visual muito descolado e suas roupas podem virar uma prisão, mas parecer um baita fuleiro também não é o ideal. O mesmo vale para maratonas de videogame em que os streamers profissionais e atletas do esports se envolvem regularmente. É aí que entra o MIBR One-Tap, um novo tênis da K-Swiss que visa jogadores profissionais.

Atletas de esports do Immortal Gaming Club (IGC) ajudaram a K-Swiss a desenvolver o calçado. Made in Brazil (ou MIBR) é uma das equipes do IGC e batiza o tênis. Só o visu do calçado já transmite a ideia dos maiorais do videogame.

Seguindo a estética iconicamente exagerada que assola peças de PC, o One-Tap vem em tons de preto e prateado, com o logo MIBR em branco no peito do pé. Ele é feito com uma malha leve que permitiu que meus pés suados de gamer respirassem. A sola do tênis é cheia de furos, com uma grande saída de ventilação no arco do pé, uma característica que a K-Swiss chama de “flow cool system 2.0”.

Eu tinha que experimentar. Então quando finalmente calcei o tênis, fiquei chocado quando o sistema de ventilação funcionou. Nenhuma vez, mesmo no auge do calor do sul dos EUA, fiquei com os pés quentes. Era como uma refrigeração por líquido, e eu estava pronto para uma sessão extrema de videogame.

A entrada de ventilação para o prazer do auditório. Imagem: Matthew Gault

Deixe os meninos respirarem. Imagem: Matthew Gault

A primeira coisa a apontar é que o MIRB One-Tap da K-Swiss não é realmente um tênis, é tipo uma chinela que parece mais respeitável. O calcanhar do MIBR é dobrável, permitindo que o calçado híbrido pareça um sneaker business casual e um chinelo/pantufa. Como o todo poderoso mullet, o One-Tap é negócios na frente e festa atrás.

Isso é importante, porque fiquei um pouco cético com o One-Tap no começou. Quando a K-Swiss me disse que estava criando um calçado para jogadores profissionais, fiquei imaginando qual era a lógica de fazer um sapato para uma atividade que as pessoas fazem sentadas e às vezes descalças, pelo menos em casa. Mesmo nos esports, o dress code varia dependendo de quem está organizando o torneio e a maioria das regulamentações não menciona calçados. No nível profissional, atletas de esports conquistam coisas impressionantes com os pés num teclado.

Como um cara que joga muito videogame para o trabalho, meus pés geralmente estão aparecendo da canela do meu pijama do Doctor Who, enquanto balançam da beirada do meu trono de gamer. Claro, coloco um chinelo para andar pela casa, mas não estava convencido que minha vida e meu estilo de jogo poderiam ser melhorados por um par de tênis.

Estou andando com o One-Tap pela casa e durante sessões intensas de videogame há uma semana, e fico feliz em relatar que estava errado. O One-Tap é o calçado perfeito para vagar pela cozinha sem pensar muito, fazer café e matar nazistas em Wolfstein: Youngblood.

Calcanhar levantado, como um idiota. Imagem: Matthew Gault

Calcanhar dobrado, como um gênio. Foto por Matthew Gault

Como mencionei, o segredo do meu amor pelo calçado é que ele não é realmente um tênis. Ele tem cadarço no peito do pé, mas é uma mentira; um detalhe superficial que faz o MIBR One-Tap parecer mais respeitável do que realmente é. Não se engane: o One-Tap é uma chinela pensada para parecer um tênis.

Ele não tem uma língua, só um grande buraco para enfiar seu pé; uma caverna de malha que vai deixar seus meninos respirarem enquanto você joga intensamente. O cadarço é puramente decorativo, e quando dobrei o calcanhar do MIBR para transformar o tênis numa chinela, eu não queria mais desdobrar.

Esse é um calçado que te deixa ser preguiçoso com estilo. Ele anuncia ao mundo que sou o tipo de pessoa que pode bancar um sneaker chique – ele sai por $125 – mas fornece o conforto de um sapato de usar em casa. E esse é um calçado de usar em casa; além de jogar videogame, ele é ótimo para momentos de lazer e mesmo socializar numa festinha ou num evento de videogames. Eu nunca correria ou iria trabalhar com o One-Tap, porque parece que ele pode desmanchar sob qualquer tipo de estresse.

E contrariando todas as previsões, ele parece bem legal mesmo. O calçado tem o visual de falso futurismo de um gabinete de PC Alienware, mas ainda consegue possuir uma vibe cool daqueles tênis bojudos modernosos que estão nos pés de todos os influencers agora.

Antes do One-Tap, quando precisava sair de casa, eu tirava meu chinelo e colocava um Converse All-Star desconfortável. Nunca mais! O One-Tap me libertou da prisão dos calçados normies. Agora, só preciso desdobrar o calcanhar do MIBR, convertendo a chinela de volta num tênis.

Num instante, pareço um homem que usa calça o dia inteiro, não alguém que só veste uma pra sair de casa. É uma mentira, assim como a fachada respeitável do MIBR One-Tap, o que o torna o calçado que os gamers merecem.

