O Punk não morreu nos anos 80

Este artigo foi originalmente publicado pela VICE USA.

Still Screaming é uma exposição itinerante de fotografia, com curadoria de Mark Beemer e que documenta a história do punk dos anos 80 em diante. O evento está já a percorrer várias cidades norte-americanas e é uma oportunidade única para ver imagens inéditas dos primórdios de várias bandas e artistas punk. Abaixo podes ver uma selecção de algumas das nossas fotos favoritas e uma explicação de Mark Beemer sobre a exposição.

Videos by VICE

No Natal de 1977, os meus pais ofereceram-me o LP The Beatles at the Hollywood Bowl LP. Adorava aquele disco duplo. Meti-o a tocar vezes sem conta, memorizei cada nota, cada momento, cada centímetro do libreto de fotografias que o acompanhava. Cada disco vinha dentro de uma capa com uma imagem de um grupo de fãs a perder a cabeça pelos quatro rapazes de Liverpool.

Queria saber tudo sobre estes fãs: os momentos em que estas fotos tinham sido tiradas, a música que estavam a ouvir e porque é que o fotógrafo decidiu eternizá-los. Soube nessa altura que queria fazer parte do mundo que determinava como este tipo de momentos era apresentado. A 9 de Maio de 1986 assisti ao meu primeiro concerto punk. Os Marginal Man, os Government Issue e os Slickee Boys empurraram-me para um universo onde as regras eram diferentes, as apostas eram mais altas e toda a gente podia ser o que quisesse. Não me fartava daquilo.

Vê também: “10 Perguntas Que Sempre Quiseste Fazer às Pussy Riot“

Em 1990 comecei a levar a minha máquina fotográfica para todo o lado, de forma a documentar tudo o que via. Nessa altura, os concertos punk eram perfeitos para um jovem fotógrafo poder aprender tudo: como focar a imagem em condições de quase completa escuridão, mudar de rolo enquanto suas em bica, como evitar que o o gajo gigante que acaba de saltar do palco te caia em cima e, principalmente, como captar aquele momento no tempo que consegue contar a história toda.



Ao longo de quase três décadas, partilhei os palcos com inúmeros fotógrafos talentosos, todos peritos em captar momentos e contar histórias. Quando imaginei a exposição Still Screaming, soube que não teria quaisquer problemas em encontrar quem a mim se juntasse, só precisava de escolher os ideais. Escolhi fotógrafos que tivessem captado os momentos de transição na cultura Punk-Hardcore. A cena straightforward hardcore de finais dos anos 80, o nascimento do emo no início dos 90s e a nova era dos anos 00. Todas estas fases estão representadas na exposição, através do olhar de sete profissionais.

Vê as fotos abaixo e para saberes mais sobre Still Screaming vai aqui.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.

Brian Maryansky

Henry Rollins. Foto por Nathaniel Shannon



Texas is the Reason. Foto por Mark Beemer



Shelter. Foto por Justin Moulder



Gut Instinct. Foto por Mark Beemer



Jejune. Foto por Michael Dubin



Ted Leo and Toko Yasuda. Foto por Brian Maryansky



Converge. Foto por Nathaniel Shannon



Mouthpiece. Foto por Mark Beemer.



ATDI. Foto por Justin Borucki



Judge. Foto por Justin Moulder



Skiba Blake. Foto por Brian Maryansky



Silent Majority. Foto por Justin Borucki



Endpoint. Foto por Justin Moulder



The Blood Brothers. Foto por Carrie Whitney



Fugazi. Foto por Brian Maryansky

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.