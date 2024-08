O que a selfie de um gajo com uma mulher atropelada diz sobre todos nós

Este artigo foi publicado originalmente na VICE Espanha.

Aconteceu no passado dia 26 de Março na estação de Piacenza, na região italiana de Emília-Romanha. Uma mulher foi atropelada por um comboio e sofreu a amputação de uma perna. Enquanto os serviços de emergência a socorriam, um jovem aproximou-se dos carris e tirou uma selfie. Com uma mão segurava o telemóvel, com a outra, colada à sua cara, fazia o gesto de vitória.



A fotografia [que vemos acima] foi tirada pelo jornalista Giorgio Lambri e publicada no diário Libertà. Na sua conta de Facebook, Lambri publicou depois uma mensagem: “Perdemos totalmente a noção de ética”. Claro que perdemos. E, provavelmente, a capacidade de discernir entre analógico e digital, entre realidade e ficção também. Tem que ser isso.

Estaria este gajo vestido de branco impoluto a olhar para a mulher estendida entre as pedras como um ser humano a sofrer, a quem acabavam de cortar uma perna? É impossível que a visse como tal. Que tenha decidido sacar do telemóvel e aproximar-se tranquilamente dos carris, fazer o gesto de vitória e tirar uma fotografia com ela como fundo, se não a tivesse já despersonalizado antes. Se a visse, por um segundo, como um ser humano e não como um meme tristíssimo. As nossas vidas não se parecem cada vez mais com Black Mirror – as nossas vidas já são Black Mirror. E nós somos os responsáveis.

As forças de segurança no local obrigaram o tipo de branco a parar de tirar fotografias e identificaram-no, para o caso de as imagens poderem constituir um delito. Fosse esse o caso ou não, a quem é que ele as enviou ou para onde é que pensava enviá-las depois? Que faria com elas, qual era o seu objectivo? Que comentários é que esperava receber quando as mostrasse?

Mesmo antes de ler a história desta fotografia, a caminho da redacção, vi um homem estendido na Rua Barceló, junto à paragem do Tribunal, em Madrid. Parecia bêbado e gritava, deitado em metade da faixa de táxis. Nenhum dos que corríamos para não chegar tarde ao trabalho investimos uns minutos a perguntar-lhe se se passava alguma coisa, nem a dizer-lhe que era perigoso que ficasse ali. Mas, isso sim, investimos tempo a observar a cena. Um bocadinho, pelo menos.

Alguns, como o tipo de branco, sacaram do telemóvel para imortalizar o momento. Eles têm uma história para contar hoje e documentos gráficos para a sustentar. E eu tenho esta situação para mencionar neste artigo. Mas, ainda que nenhum de nós tenha sido tão imbecil, tão imundo e asqueroso como o gajo da estação de Piacenza, também ninguém perguntou a este homem se estava bem.

“Perdemos totalmente a noção de ética”, como dizia o autor da fotografia ao gajo a tirar a selfie selfie. E, provavelmente, também perdemos a noção da realidade.

