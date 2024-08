O que Jesus comeria? Como uma dieta “bíblica” foi vendida pros EUA trumpista

“A Dieta do Pastor”, um programa nutricional inspirado na Bíblia vendido para conservadores cristãos, tem uma história improvável de sucesso. Lançada em 2016, ela ficou entre as dietas mais buscadas no Google por dois anos, apesar de ser basicamente uma dieta keto ou paleo com um toque evangélico.

O marketing da dieta focava na trindade sagrada de americanos mais velhos, religiosos e o coração da América MAGA, com anúncios que a vendiam como “o plano de Donald Trump para tornar a América magra de novo”, com propagandas em sites como Teaparty.org com textos alertando que “as corporações alimentícias de esquerda” estavam “amedrontadas” que os consumidores entrassem na dieta.

Videos by VICE

Outros anúncios claramente visavam os cristãos, com pop ups estilo “um truque estranho” oferecendo o programa como uma técnica secreta “escondida na Bíblia” que “queima gordura durante a noite”. Um anúncio até dizia que “pergaminhos nutricionais de 2 mil anos descobertos recentemente por estudiosos estão trazendo nova esperança para americanos que não sabem o que comer”.

Anúncio da Dieta do Pastor.

Também vendida por marcas alternativas como “Descoberta Bíblica da Barriga” e “A Verdade Sobre Gorduras”, em certo ponto o programa foi renomeado, passando de a “A Dieta do Pastor” para “O Código do Pastor”. (Em espanhol, o plano usava o nome “La Dieta de Jesus”).

Segundo a FlowActiv, a empresa de marketing direto de Medelim, Colômbia, por trás do programa, em menos de três anos eles venderam dezenas de milhares de cópias de “The Shepherd’s Diet”. O pacote de $57 incluía o livro, uma entrada para o grupo especial deles no Facebook, e literaturas extras como “O Que Jesus Comeria, Um Guia para o Supermercado” e “O Protocolo Secreto de Perda de Gordura de Moisés”.

Quando o Google lançou sua lista de Pesquisas do Ano em 2018 e a Dieta do Pastor ficou entre as 10 mais buscadas pelo segundo ano consecutivo, a mídia ficou interessada. Numa matéria da Yahoo News intitulada “Tem uma coisa chamada Dieta do Pastor e… Espera, quê?”, um nutricionista alertava: “Os detalhes sobre o plano são nebulosos”. O Refinery29 escreveu: “Não está claro se isso realmente existe”.

Screenshot da propaganda da Dieta do Pastor.

Menos de um ano depois, a Dieta do Pastor sumiu, deixando um vestígio de anúncios enganosos, cobranças questionáveis e sonhos desfeitos de emagrecer. Alguns fãs dizem que a dieta os ajudou a perder peso e entrar em forma. Mas outros clientes disseram a VICE News que a dieta era um “golpe” visando consumidores cristãos. De qualquer maneira, a história dá um vislumbre da crescente paisagem online de negócios sem responsabilidade predando cristão e conservadores na era de Trump.

Apesar do marketing patriótico, o estranho conto da Dieta do Pastor começou em Medelim, onde o CEO da FlowActiv pensou num plano para vender produtos de dieta para cristãos.

Aaron Brabham, um expatriado americano, tinha sonhado com o que mais tarde se tornaria o “Origens Sagradas”, uma linha de suplementos de temática cristã, segundo as pessoas com quem ele acabou colaborando na Dieta do Pastor. Ele já tinha as ferramentas de marketing, oportunidades de vendas e contatos de negócio. Mas ele precisava de um conceito de dieta, um livro para explicá-la e um guru para vendê-la.

Aí Brabham conheceu Joe Bovino, outro americano morando na Colômbia.

Editor, advogado e modelo de fitness, Bovino também é autor de livros de namoro como “Guia de Campo para Garotas nos EUA”, que segundo o HuffPost “pode ser o pior livro da história”, e “Chicaspotting: Um Guia de Campo para Latinas nos EUA”, que a Vibe acusou de fetichizar e desumanizar mulheres não-brancas. (Bovino diz que seus livros são de humor e aponta que apesar das críticas, eles são best-sellers na Amazon.)

A editora de Bovino, Book Counselor, funcionava entrevistando novos autores e depois basicamente transformando as conversas num livro. Ele recentemente tinha desenvolvido um livro infantil com uma nutricionista e personal trainer do Colorado chamada Kristina Wilds. Wilds é uma religiosa devotada e tinha experiência com escrita, comida e fitness; Bovino disse a Brabham que ela era perfeita para sua dieta cristã. “Ela e a cristã nascida de novo mais legal que você vai conhecer”, disse Bovino, que acrescentou que ele não estava envolvido com a dieta depois que o livro foi publicado.

Quando Wilds recebeu a ligação, a oferta da FlowActiv para ser o rosto de um programa nutricional cristão pareceu coisa do destino. O marido dela tinha morrido de ELA dois anos antes. De repente mãe solteira, ela dava aulas de ginástica, piano e escrevia nas horas vagas, mas estava com dificuldades para pagar as contas.

Em alguns meses, Bovino a ajudou a desenvolver “A Dieta do Pastor”. O livro foi lançado no final de 2016 e rapidamente se tornou um sucesso surpresa na internet.

Screenshot de um anúncio da Dieta do Pastor.

Wilds disse que o trabalho inicialmente pareceu uma boa ideia. Mesmo que quando começou a notar sinais que havia algo estranho, ela não fez perguntas no começo – ela não queria colocar em perigo sua nova renda.

“Fui ingênua”, disse Wilds, agora com 54 anos. “Eu não tinha ideia do onde isso ia dar.”

Pergaminhos nutricionais

Mas para um programa tão popular, a pegada online da dieta é estranha.

Buscas na internet produzem “avaliações” entusiasmadas porém vagas da Dieta do Pastor por sites pagos de avaliação de suplementos ou contas sem um histórico de postagem além do testemunho sobre a Dieta do Pastor.

As avaliações de usuários reais que você encontra são polarizadas: Há um punhado de clientes satisfeitos, mas alguns usuários da Amazon, Facebook e do site Highya, por exemplo, dizem que nunca receberam o livro, ou que foram automaticamente inscritos numa assinatura mensal e cobrados com uma taxa recorrente sem aviso.

O número de telefone gratuito do site da Dieta do Pastor dá num call center nas Filipinas. O operador que atendeu se chamou de Al, mas em trocas de e-mail posteriores ele assinava “Maria Oaks”, um nome que não está associado com a Dieta do Pastor em nenhum lugar na internet. A foto de perfil de Al no Google é uma imagem de estoque de um empregado de call center sorridente.

Quando perguntei sobre as reclamações de cobranças recorrentes, Al disse que os compradores do livro eram automaticamente inscritos para um mês grátis de grupo privado e literatura bônus, e depois disso eles cobravam $19 por mês até que a pessoa terminasse a inscrição. (Enquanto “cobrança de opção negativa” é legal nos EUA, a Federal Trade Commission toma ações contra negócios que não deixam claro que haverá cobranças no futuro.)

Avaliações no Facebook na página da Dieta do Pastor.

É difícil entender o status do produto como uma das dietas mais pesquisadas de 2018 com sua estratégia de venda e pegada opaca online. De certa maneira, a dieta parece ter um marketing engenhoso, se alinhando muito bem com um mercado crescente da nova identidade conservadora americana na era Trump. Como a dieta paleo, que propõe um jeito melhor de comer baseado nos nossos ancestrais homens das cavernas, a “descoberta bíblica” da Dieta do Pastor sugere uma sabedoria antiga perdida nos excessos da modernidade, um passado que pode ser tornado grande de novo.

Também é uma história clássica de isca de cliques, uma abordagem cristão para um fulano que descobriu uma cura para tudo e “agora médicos o odeiam”, ou uma “mãe solteira” que descobriu uma maneira secreta de contornar impostos que está chocando especialistas.

No caso da Dieta do Pastor, pelo menos uma mãe solteira é real, mesmo não tendo descoberto pergaminhos secretos e não havendo provas de que Trump, famoso por adorar os lanches e milkshakes do McDonald’s, conhece essa dieta em particular.

A família Dieta do Pastor

Wilds é uma modelo magra e musculosa de fitness de meia idade. Ela diz que quando quer relaxar, ela levanta pesos. Ela teve um transtorno alimentar na juventude, mas hoje em dia, segundo ela, “Prefiro parecer mais forte que magra.”

O livro dela, uma grande brochura cheia de imagens de estoque de comida, mistura conselhos nutricionais, receitas e passagens autobiográficas. Como a dieta keto, diz Wilds, o programa dela usa o processo metabólico chamado cetose, onde o corpo, sem carboidratos para queimar como combustível, começa a queimar gordura.

Wilds cita a Bíblia na “Dieta do Pastor”, mas a parte “bíblica” não significa que as receitas foram tiradas de Jesus, ou descobertas num porão do Vaticano. Em vez disso, ela diz, essa é uma apresentação e prática que combina com o estilo de vida dos cristãos, mostrando às pessoas de dieta como a fé pode ajudá-las a manter seus compromissos de saúde e exercícios.

Foto cortesia de Kristina Wilds.

Wilds disse que não estava envolvida no marketing e decisões de venda. Ela já viu os anúncios dizendo que a dieta tem origens bíblicas e os achou “ridículos”. Ela reclamou sobre os anúncios “bregas” uma vez, disse Wilds, mas o gerente da FlowActiv disse a ela que “fizemos as pesquisas e sabemos o que funciona. É isso que chama a atenção das pessoas. Você vai ter que lidar com isso”.

Quando perguntei se ela sabia das conotações políticas da dieta, como as propagandas de “Tornar a América magra de novo”, Wilds fez uma careta. “Nãããão”, ela diz, pronunciando a palavra lentamente. “Eu não vi essa. Eu nunca diria nada assim.” Ela diz que ficou “chocada” ao ser apresentada a esses anúncios.

“Meu livro não é político”, ela disse, aparentemente frustrada. Wilds afirma que “odeia política”, e que “não sabe por quê” os anúncios incluem essa linguagem.

O grupo privado “Família Dieta do Pastor” no Facebook para compradores verificados, é o domínio dela, onde “compartilhamos experiências, inspirações e dor”. No grupo, que tem mais de 15 mil membros, “trocamos receitas. Se alguém tem uma pergunta, eu respondo”, disse Wilds. “Eu amo essas pessoas. Eu oro por elas. Sei quem está perdendo peso e quem está com dificuldades.”

Rex Lones, um veterano da Guerra do Vietnã deficiente físico do Tennessee, é uma história de sucesso da Dieta do Pastor. Antes de encontrar o programa, ele estava com sobrepeso, pressão alta, e usava analgésicos para lidar com as dores contínuas provocadas por um acidente de carro. Agora, ele diz que perdeu 17 quilos, está saudável e parou de se automedicar, e reenquadrou sua relação pessoal com a comida. Lones tem postado fotos de “antes e depois” no grupo da Dieta do Pastor no Facebook, que ele descreve como “um lugar para compartilhar honestamente”. Wilds, ele diz, é muito simpática: Ela “superou muita coisa, e isso mostra como temos que confiar em Deus”.

A stylist de cabelo e maquiagem do Colorado Carley Dankert, 32 anos, disse que perdeu cerca de 9 quilos com a dieta. Quando posta no grupo do Facebook, ela recebe “muito apoio” de colegas de dieta. Dankert disse que é mais “espiritual que religiosa”, mas que gosta como Wilds coloca a fé no programa de maneira “pé no chão”.

Concentrar os usuários num grupo privado no Facebook e limitar envolvimento em outras áreas online permite que a Dieta do Pastor construa uma comunidade onde a conversa é controlada, e uma pequena base unida de fãs que pode ser abordada para compras adicionais sem um intermediário.

Mas enquanto a abordagem pode permitir fazer mais dinheiro com cada consumidor, isso também faz a dieta parecer menos popular do que é, cedendo áreas de feedback de consumidores de sites como a Amazon para as avaliações negativas que dominam discussões públicas de usuários.

Anúncios da Dieta do Pastor.

Jerri Durham, uma aposentada do Tennessee, ficou sabendo da Dieta do Pastor através de uma postagem de uma amiga no Facebook. Ela ficou intrigada com a ideia de seguir conselhos de dieta da Bíblia e desembolsou $64,40 em janeiro de 2018. Ela disse que nunca recebeu o livro, nem um reembolso; em vez disso ela recebia vários e-mails de marketing por dia. Um e-mail vendia a linha de suplementos “Origens Sagradas” da FlowActiv, se referindo a ela como os “minerais mágicos de Jesus”. Outros, mandados do endereço de e-mail da Dieta do Pastor, mas provavelmente enviados através de parcerias com outros negócios, prometem ensinar os leitores “como ser pago toda vez que sua música toca no rádio” e “como espremer até $6.840 por ano dos seus benefícios de bem-estar social”.

Ela acabou bloqueando os e-mails. “Fui enganada”, ela disse.

Outros consumidores dizem que receberam uma versão em PDF apesar de ter encomendado o livro físico, reclamaram que o livro não reflete as fontes bíblicas prometidas no anúncio, e ecoam as reclamações de spams feitas por Durham. Um comprador reclamou de erros de gramática no livro, acrescentando que toda a operação da Dieta do Pastor parecia “meia-boca”.

O caminho de menor resistência

Antes de começar a FlowActiv, Aaron Brabham trabalhava com investimentos. Ele trabalhou com a agora extinta GunnAllen Financial, e apresentou um podcast com Porter Stansberry, editor de finanças que supostamente usava gírias raciais e espalha teorias da conspiração políticas em seus programas. Brabham também apresentou uma vez um podcast chamado “O Milionário Em Qualquer Lugar”, que prometia ajudar os ouvintes a “se sentir como um milionário”. As fotos no Facebook dele o mostram bebendo vinho num barco, se exercitando e posando sem camisa em lugares aparentemente luxuosos.

Screenshot de um anúncio da Dieta do Pastor.

Wilds disse que Brabham, que ela nunca encontrou pessoalmente, é “muito carismático e persuasivo”, mas acrescentou que não falava com ele há meses e que “ele meio que está fora da internet”. Ela disse que ano passado queria mandar um cartão de Natal para Brabham, e que ele se recusou a dizer a ela onde morava. E-mails enviados para Brabham pedindo uma entrevista não foram respondidos.

O site da FlowActiv descreve o negócio como “um e-commerce de próxima geração que transforma vidas”, mas não oferece informações de contato ou detalhes sobre o que a companhia faz exatamente. Os números de telefone associados com a FlowActiv e o número usado para registrar o site estão fora de serviço.

Depois de semanas falando com representantes da FlowActiv, a VICE News recebeu uma ligação de Azeem Ahmed. O administrador de Londres da página da Dieta do Pastor no Facebook disse que ele “apenas ajuda com os negócios”. Em sua página no LinkeIn, ele é listado como um dos fundadores da FlowActiv. Wilds descreveu Ahmed como parceiro de Brabham, “o outro chefe”.

Ahmed disse que a FlowActiv é “apenas uma holding” e não tem negócios significativos fora a Dieta do Pastor. Sobre as reclamações dos compradores que dizem que nunca receberam o livro, Ahmed disse que a FlowActiv teve problemas para atender a demanda da Dieta do Pastor no começo. Ele disse que não escreveu nenhum dos anúncios, mas que a era de spams controversos e pessoas não recebendo o livro está “no passado”.

Screenshot de um anúncio da Dieta do Pastor.

O programa, ele explicou, era vendido através de marketing afiliado, onde o pessoal das vendas “afiliado” comandava seus próprios anúncios na internet – como os pop ups e o grosso das avaliações pagas da Dieta do Pastor – por uma parte das vendas que conseguiam. Ahmed disse que a FlowActiv recentemente parou de usar afiliados porque eles eram “ruins para a marca”.

Agora, segundo ele, a Dieta do Pastor vai “se focar em longevidade e comandar as próprias campanhas publicitárias”.

Ahmed acrescentou que “muitas coisas acabaram sendo desse jeito não por nossa intenção, mas seguindo o caminho de menor resistência”. Ele disse que as mudanças de nome da dieta eram tentativas de agradar as ferramentas de alvo de anúncios do Facebook.

Quando perguntei por que eles decidiram vender uma dieta bíblica e ter como alvo os conservadores em primeiro lugar, Ahmed disse que a estratégia “não foi minha ideia”, e sim de Brabham.

Brabham já tinha experiências com dietas cristãs. Em 2015, ele foi listado como membro de uma empresa chamada “Dieta da Salvação”, que oferecia “Hacks de Sono do Sabá” e um plano “Deixe Jesus Dirigir seu Carrinho de Mercado”.

Numa versão de arquivo da Dieta da Salvação, a página para vendedores afiliados dizia que cristãos são uma base de “264 MILHÕES de clientes em potencial ESPERANDO por NÓS, que acreditam na verdade da Bíblia e aceitam que a resposta para a luta de sua vida com a obesidade pode e será encontrada em suas páginas”. O texto diz depois “O próprio conceito da oferta se foca na quantidade TREMENDA de mídia paga na América conservadora”.

Um screenshot da página para vendedores associados da Dieta da Salvação.

Ahmed disse que conservadores mais velhos “por acaso são os clientes”, e que o foco da estratégia de marketing da Dieta do Pastor e o histórico de propaganda da Dieta da Salvação não chegam ao ponto.

“Não vamos mais falar sobre os anúncios”, ele sugeriu. “Há uma boa comunidade. Eles se ajudam e podem mudar sua saúde. E há uma senhora simpática que é a líder dessa pequena comunidade.”

Pensamentos e orações

Em maio, a coisa toda desmoronou.

Brabham ligou para Wilds e disse que estava fechando o programa por uma disputa com Ahmed, segundo ela. Era o dia 16 daquele mês, e ele que o próximo pagamento seria o último, disse Wilds. Algumas semanas depois, o site da FlowActiv, o principal site de vendas da Dieta do Pastor, e outros sites associados com a dieta saíram do ar. E-mails mandados para as contas oficiais do programa voltavam. (A VICE News não conseguiu falar com um representante da FlowActiv para confirmar a causa da dissolução do programa.)

Wilds diz que ficou “chocada” com as notícias e que de repente ficou sem uma boa porção de sua renda. Ela ainda trabalha como personal trainer e dá aulas de piano, mas ela disse “Não sei o que vou fazer agora”.

Com o aparente fim da dieta, Wilds deu mais detalhes sobre seu acordo com a FlowActiv: Ela não tem a propriedade intelectual do livro ou da dieta, não recebeu royalties, e recebia um salário anual de cerca de $120 mil no tempo em que a dieta esteve ativa. “Era uma boa renda”, ela disse, mas “o dinheiro [que Brabham e Ahmed] fizeram desde 2016 é loucura… Eles venderam todo aqueles suplementos, um monte deles”. Ela acredita que eles fizeram “milhões” com a Dieta do Pastor, mas a VICE News não conseguiu verificar quão lucrativo o programa realmente era, e Wilds diz que não sabe quantos livros e suplementos foram vendidos no total.

Ela disse que o fim da dieta a obrigou a reconhecer como o negócio era comandado. Na falta de qualquer serviço de consumidor, ela diz, “Estou recebendo todas as mensagens, ‘Sra. Wilds, nunca recebi o livro’ ou ‘não consigo entrar em contato com ninguém’ ou ‘O que é essa cobrança?’” Ela diz que já enviou pessoalmente livros para duas pessoas que não receberam.

Wilds se sente ressentida que a FlowActiv “não esteja recebendo as reclamações. Não é o rosto deles, não é o nome deles que está nisso. É meu nome, minha reputação”. A empresa, ela diz, “usou a história de quando meu marido morreu para vender os livros, e a perverteu”.

Ela diz que sente “responsabilidade” pela história da FlowActiv de serviços inconsistentes e anúncios enganosos. Mas Wilds insiste que ela não tinha consciência do que estava acontecendo e não tinha poder para mudar nada sem colocar em perigo seu emprego.

Agora ela está conversando com um advogado para saber suas opções. “Eles acham que sou apenas uma mulher que não vai lutar”, ela diz. “Mas eles estão errados.”

Apesar dos sites da Dieta do Pastor estarem fora do ar, o grupo do Facebook continua ativo. Brabham disse a Wilds que ela podia ficar com ele. “Vou ficar naquela página enquanto puder”, ela diz. “Vou ajudar essas pessoas, vou orar por elas”.

Wilds chama a internet de uma “benção mista”. Ela a conectou com milhares de pessoas e permitiu que ela continuasse em contato com parentes distantes, mas também é um campo minado de agendas escondidas, complexidade inesperada – e ofertas que parecem boas demais para ser verdade.

Antes da Dieta do Pastor, segundo Wilds, ela não entrava muito na internet, e era “um pouco mais ingênua. Eu era muito inocente nesse sentido. Agora, fico online o dia todo. Agora não sou mais idiota”.

Mas essa sabedoria não veio fácil, diz Wilds. “Às vezes é preciso uma lição difícil – você se ferra, é hackeada ou algo assim. Aí você aprende.”

Foto do topo:

Siga a VICE Brasil no Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.