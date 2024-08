O que o teu e-mail de “Out of Office” diz sobre ti

Este artigo foi originalmente publicado na VICE Espanha.

A chegada do Verão sente-se graças a todos esses maravilhosos campos cujo tapete natural se vê colorido por carnudas pétalas de flores; pelos bandos de pássaros cantarolando as suas melodias durante um eterno bater de asas e, finalmente, por esse cúmulo insultuoso dos e-mails automáticos, que nos informam que algum cretino que devemos contactar não está no escritório, porque está de férias até dia 30 de Agosto.

Já sabes, esses mails com resposta automática de “Fora do Escritório/ Out of Office” que tanta raiva nos dão, porque 1) não podemos solucionar a história super importante em que estamos a trabalhar nesse momento – saber se a gramagem daquelas cartolinas é 200 ou 250 gramas; 2) porque essa pessoa está de férias e nós não. Olhamos pela janela e tentamos ver o céu por entre o topo dos prédios e tentamos relaxar e não rebentar num cúmulo de inveja e dor.

A questão é que, por detrás de cada mensagem, há um tipo de pessoa muito concreta, mais ou menos odiosa. E isto é o que tens que ter muito em conta porque, nalgum momento, tu também terás que escrever uma destas mensagens automatizadas e tenho a certeza de que não quererás infligir esta profunda e gutural raiva em relação a ti. É certo que vais gerar ódio seja como for, mas a ideia é gerar o menos possível.

A MENSAGEM POR DEFEITO

Assunto: Out of Office / Fora do Escritório



Olá, de 16 a 30 de Agosto estarei fora do escritório com acesso limitado ao e-mail, as minhas desculpas por não estar disponível. Entrarei em contacto consigo assim que me seja possível.



Se precisar de algo antes dessa data, pode contactar a Marta Cidades através de marta.cidades@ceramicas-blas.es. Para temas urgentes pode ligar-me (+34) 666 66 66.



Cumprimentos e um bom Verão.



Carlos

Este é um texto conciso e simples, a típica mensagem para não nos complicar a vida, um texto digno das pessoas que continuam a trabalhar nessa fábrica de pincéis por um ordenado miserável, em vez de tentarem perseguir o seu sonho de serem humoristas. Já sabes, não querem complicar a vida; também é o texto desse tipo de pessoas que mantêm o seu matrimónio até à morte, apesar de, a cada dia que passa, detestarem mais a pessoa com quem dividem cama e que, segundo elas, “não sabe fazer zapping”. Já sabes, nestas alturas não querem complicar a vida.

Se bem que é totalmente impessoal e demonstra que, quem escreveu estas palavras, é alguém cujo sangue não chega à parte do cérebro que se dedica a gerar felicidade, é a mensagem pela que qualquer Deus se decanta. Uma mensagem não humana. É a mais popular e a mais comum, porque a maioria das pessoas, quando está a trabalhar, não tem vontade de fingir felicidade ou, pelo menos, de demonstrar que lhes sobra alguma vida dentro de si.

A MENSAGEM INTERNACIONAL

Assunto: OOO



Olá,

Estarei fora do escritório até quinta-feira, 30 de Agosto, com acesso limitado ao meu correio electrónico. Pode contactar a Marta, marta.cidades@ceramicas-blas.es o (+34) 666 666 666 para temas urgentes. Entrarei em contacto consigo no meu regresso. Obrigado!!



*****************



Hello, I’ll be out of the office until August 30th so expect a delay response during that period. In case you need immediate assistance, please contact Marta, marta.cidades@ceramicas-blas.es (+34) 666 666 666. I will respond to your e-mail upon my return. Thanks!!



*****************



Bonjour, Je serai en deplacement jusqu’au 30 Août. En cas d’urgence, merci de contacter Marta, marta.cidades@ceramicas-blas.es (+34) 666 666 666. Je repondrai a votre e-mail des mon retour. Merci!!



*****************



مرحبا، سأكون خارج المكتب حتى يوم الاثنين ، 30 يوليو مع وصول محدود إلى بريدي الإلكتروني. يمكنك الاتصال بـ Marta marta.ciudades@ceramicas-blas.es 666 666 666(+34) للأمور العاجلة. سوف أتصل بك عندما أعود. شكرا!!



Carlos

Pronto, este maluco acredita que o seu trabalho é o mais importante do Mundo e determinante para o desenvolvimento correcto da vida na Terra. Até escreve em árabe, copiado directamente do Google Translate, quando NUNCA se viu numa situação na qual tenha tido que escrever com tal alfabeto, com letras que, segundo ele, “são tão estranhas”. Mas, “tudo pela integração”. Apesar desta suposta responsabilidade e profissionalismo que pretende comunicar, é dessas pessoas que, em castelhano não escrevem os pontos de exclamação de abertura e que escreve os números de telefone com três blocos de três números em cada um, enfim, um autêntico rústico.

Repara nesse “OOO” do assunto. O cretino quer que toda a gente saiba que isso significa “Out Of Office”, coisa que acaba de aprender agora mesmo, quando uma colega lhe mostrou como é que se fazem as mensagens automáticas. É o primeiro ano que os faz, porque antes era esse tipo de desgraçado que respondia aos e-mails durante o Verão.

A MENSAGEM CONCISA

Assunto: Fora do escritório



Olá, não estou no escritório, responderei assim que regressar.

Carlos nunca foi muito comunicativo. Nem sobre os seus sentimentos nem sobre as suas ideias. Nesta mensagem, não diz nem sequer a razão pela qual está fora do escritório (Doença? Está a tomar um café? Está no metro e ainda não chegou?), nem durante quanto tempo.

Só sabemos que, algum dia, talvez no último dia da Terra, vai voltar. Para além disso, o tipo não assina nem se despede. Este tipo de pessoas são as que se contentam com pouco e a quem é completamente indiferente conviver com o caos ao seu redor. Deviam ver as suas casas, há embalagens de comida take-away abertas e meio comidas espalhadas por todo o lado.

NAMASTE

Assunto: Out of Office / Reencontrando-me



Namaste,

Sinto muito não poder responder ao seu e-mail agora mesmo, de 16 a 30 de Agosto vou estar fora do escritório a viajar pela India de motocicleta. Como pretendo dedicar quase todo o tempo à meditação e a despertar a minha consciência, não poderei estar muito atento ao e-mail, mas tentarei consultá-lo quando possa e, se puder ajudar, fá-lo-ei de bom grado. Desculpe pela inconveniência.



Se precisar de alguma coisa antes dessa data pode contactar a Marta Cidades através de marta.cidades@ceramicas-blas.es.



Obrigado.



Carlos

O cabrão responde ao primeiro e-mail que lhe mandam durante as férias, como se ainda estivesse a trabalhar.



A MENSAGEM A TENTAR SER SIMPÁTICO

Asunto: Não estooooooouu!



Olá!,

Acontece que me apanhas fora do escritório, porque estou de férias! (Finalmente). Vou estar fora de 16 a 30 de Agosto, se precisares de qualquer coisinha antes dessa data podes contactar a Marta Cidades em marta.cidades@ceramicas-blas.es.



Cumprimentos!



Carlos

É o chato do escritório que se acha engraçado quando, na realidade, é um assediador. As colegas não sabem como lhe dizer para parar de lhes tocar nos ombros e nos braços enquanto fala com elas. Estas coisas percebem-se pela quantidade de pontos de exclamação e pelo uso do diminutivo “coisinha”. Pervertido.



A MENSAGEM DEMASIADO SIMPÁTICA

Assunto: Fora do Escritório/Out of Office



Olá,

Vou ver isso que me mandaste e já te respondo, está quase tudo pronto. Não tinhamos falado já disto?



Não! Isto é uma brincadeira, um e-mail automático, estou agora mesmo na praia com uma cervejinha numa mão e um livro na outra, apesar de não tencionar ler nem uma página – prefiro a cerveja eheh ;)



Quando voltar de férias dia trinta de Agosto respondo-te, que não penso abrir o computador nos próximos quinze dias. Se tiveres alguma urgência fala com a Marta marta.cidades@ceramicas-blas.es.



Até logo!



Carlitos

Este é outro nível. O tipo que tem sempre que dar espetáculo de alguma forma. No escritório já o evitam, porque já sabem aquilo da casa e da mulher. Não te contaram? Um fim-de-semana destes a casa deles ardeu e, no dia seguinte, a mulher deixou-o. Dizem que foi culpa dele, um descuido com umas quantas “cervejinhas”. O tipo está agora a dividir casa com uns estudantes, três quartos do ordenado vão para pagar o incidente. Também escreve as datas com letras e não números. O inútil.

Deve andar vestido com um fato alugado, na derradeira tentativa de parecer um tipo sério e decente e não um palhaço.

A MELHOR MENSAGEM

Ninguém se importa que vás de férias. Não és assim tão necessário. Não és uma parte essencial da engrenagem. Não fazes com que a empresa avance. Ninguém vai ter saudades tuas. Ninguém te conhece. Ninguém se importa contigo. Para a maioria, és simplesmente “o tipo das camisas feias”. Não faz falta que automatizes a resposta do teu e-mail, porque nunca recebes e-mails de ninguém. Nunca receberás e-mails de ninguém. Vai uns dias e volta. Tão simples quanto isso.



