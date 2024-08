O que trabalhadoras sexuais têm a ensinar sobre dates de internet

Matéria originalmente publicada na VICE Canadá.

Aplicativos de encontro como o Tinder se tornaram padrão hoje, e muita gente já topou se encontrar com um completo estranho depois de pouco ou nenhum processo de investigação. Se encontrar com um estranho pode ser tenso em termos de segurança, e por isso, quando eu usava o Tinder, ao menos vasculhava outras redes sociais do cara antes do encontro. Ainda assim, já fiquei em posições desconfortáveis em dates do Tinder (como a vez em que o cara não parava me sarrar numa pista de dança).

Apesar de muita gente provavelmente ter experimentado algum nível de desconforto num encontro combinado pelas redes sociais, há a possibilidade muito mais assustadora de acabar vítima de um crime. Em 27 de janeiro, um homem que se chamava de “Dante” na internet (nome real Craig Levy, 31 anos) supostamente estuprou uma mulher que ele conheceu pelas redes sociais em Toronto, no Canadá — aqui no Brasil há relatos de estupro em um Tinder date, por exemplo. A polícia canadense expediu um mandado de prisão contra o cara, e ele é acusado de ataque sexual e confinamento forçado. O suposto serial killer Bruce McArthur, acusado de matar cinco homens em Torotno, também era conhecido em de sites de encontro.

Se tornar vítima de um crime obviamente nunca é culpa da pessoa, mas crimes como os listados acima devem fazer todo mundo pensar melhor sobre como se proteger quando estiver usando aplicativos de encontro.

Acontece que alguns trabalhadores sexuais têm muita prática com investigar as pessoas que conhecem online. Então falamos com Jane Way sobre o que todo mundo pode aprender com os processos que acompanhantes usam para investigar dates. Way disse que, apesar dessas dicas se aplicarem para todo mundo, é importante lembrar que investigação é um privilégio que nem todo trabalhador sexual tem.

– Confie nos seus instintos. “Meus instintos nunca me deixaram na mão”, Way disse à VICE. “Tem vários tipos de sinal vermelho, e as pessoas conhecem sinais específicos de suas experiências e traumas com encontros.”

– Remarque o encontro e veja a resposta do date em potencial. “Se estou com uma sensação estranha, peço para encontrar a pessoa às 13h30 (em vez de às 13h)”, disse Way. “Se ele não me der essa liberdade, ele pode não me dar liberdade no quarto… Ele pode dizer não para a camisinha, ele pode não aceitar quando eu disser ‘não’ na cama.”

– Peça para falar por telefone (e não aceite chamadas de números bloqueados). “Quero ver como a pessoa reage a coisas que preciso pedir para me sentir confortável”, diz Way. Depois, jogue o número do celular no Google. Às vezes o número está ligado ao Facebook da pessoa.

– Controle de local e transporte. “Se um cara diz tipo ‘Ei, te pego aí e vamos jantar’, diga ‘Não, te encontro lá’. Se ele tiver um problema com isso, é um grande sinal vermelho.”

– Peça informações pessoais. Way diz que clientes no Canadá são estigmatizados porque é ilegal comprar sexo mas não é ilegal vender, mas civis em encontros não devem ter medo de fornecer informação sobre si para fazer a outra pessoa se sentir confortável: onde a pessoa trabalha, verificação de identidade (na forma de um documento de identidade), contas nas redes sociais. “As pessoas estão mais inclinadas a dar esse tipo de informação num contexto civil”, diz Way.

– Veja todas as contas nas redes sociais da pessoa, até no LinkedIn.

– Peça uma “ligação de segurança” para um amigo. “Se uma amiga vai atender um cliente, eu digo ‘Vou esperar uma ligação sua entre tal e tal hora. Mande uma mensagem quando chegar ao local e outra quando for embora’”, diz Way. “Se uma amiga diz ‘Te mando mensagem às 19h30 quando chegar lá’, e eu não tiver notícias, vou ficar preocupada.” Ter códigos ou senhas combinadas com amigos para sinalizar que você está em perigo é uma ideia muito boa se um date der ruim.

– “Tenha uma desculpa na cabeça”, diz Way. Pense em desculpas que você pode dar para sair de uma situação. Peça para alguém te ligar e te dar uma desculpa para ir embora, como dizer que você precisa ir cuidar do cachorro ou filho de um amigo, ou que você teve uma emergência.

– Esconda dinheiro e bens valiosos se levar alguém para sua casa.

– Documentação. Way relembra seu primeiro cliente: “Eu era pobre e basicamente dormia no sofá de amigos. Foi no meio da noite; postei um anúncio no Backpage”. Way diz que, como precaução, ela tira fotos da placa do carro dos clientes e verifica sua identidade antes de entrar num carro com eles.

“Seja lá o que você precise fazer para se sentir seguro antes de se encontrar com alguém pela primeira vez, não importa quão ridículo a pessoa ache”, disse Way. “Se ela te deixa dar esses passos para se sentir seguro e continuar o encontro, é um ótimo sinal.”

