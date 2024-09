O Reality Show de DJs que o Tiësto Apresenta É Ruim Demais

Galera. Galera. GA-LE-RA. O Tiësto está apresentando um reality show da VEVO patrocinado pela 7Up, no qual as pessoas estão numa competição para se tornar a próxima “estrela” que irá discotecar no palco da marca durante o Ultra Festival — e se liga nessa: nenhum dos participantes jamais discotecou na vida.

Leia: “Esses São os Desafios que Queremos Ver no ‘Ultimate DJ’, do Simon Cowell“

Essa foi a jogada mais prafrentex que já testemunhei nessa cena, e preciso compartilhar com vocês!

Se eu pudesse dar um prêmio para apenas um DJ e produtor por ter sugado toda a alma inocente que a dance music inicialmente representava, esse prêmio seria do Tiësto. Ele fez sua carreira no trance, mas, como todo mundo sabe, acabou trocando o gênero por algo mais rentável. Tiësto tocou no LIV durante o ano novo em 2014 e seu cofrinho atingiu a marca de um milhão de dólares. E teve aquela vez em que ele parou um grupo de minas dançando “Get Lucky”, do Daft Punk, e perguntou se elas realmente curtiam a música ou se simplesmente achavam que era “descolado” gostar de Daft Punk. É como se o sujo Tiësto estivesse falando do mal lavado, enquanto ele mesmo assina um lucrativo acordo com o Tidal.

O reality show se chama YOUR SHOT, e nele, Tiësto e um outro carinha australiano chamado Steve escolhem 30 pessoas atraentes em busca de seus 15 minutos de fama, enquanto os “ensina” a “discotecar”, e tentam “mudar suas vidas”. Sério mesmo, eles estão fazendo dinheiro com um grupo de pessoas totalmente viciado em Red Bull e outros energéticos tosqueira. Vamos analisar esse rolê de cabo a rabo:

Episódio 1: THIS IS YOUR SHOT! é um resumo de cinco minutos desse glorioso fracasso que está por vir. Conhecemos o Steve, que tem feito esse lance de Your Shot na Austrália desde de 2010 e alega ter lançado “milhares” de DJs durante o processo. Eu ainda tento contar nos dedos de quem ele estaria falando, mas tenho certeza de que essa estatística é duvidosa.

Steve explica que esse grupo composto por indivíduos esperançosos de 20 e poucos anos cruzou o país para se amontoar num depósito minúsculo e todo pixado e fala sobre como os participantes se empolgam na frente da câmera. Eles realmente estão empolgados. Nós conhecemos alguns deles. Uma mina disse que largou o emprego por isso.

Steve diz que só há espaço para os “mais apaixonados e dedicados”. E é aí que nos damos conta que parte dessas pessoas, se não a maioria, nunca discotecou na vida.

Depois do acampamento, eles irão tocar numa balada para centenas de figurantes contratados. Alguns dos DJs estão usando umas roupas toscas. Quem não cagar o rolê completamente, vai para Las Vegas tocar com o Tiësto na Wet Republic, depois, talvez, tentará descolar um rango num restaurante conceituado e, no final, alguém “ganhará” um prêmio, possivelmente o cadáver do Frankie Knuckles.

E esse é só o começo. QUEM ESTÁ PREPARADO PRO QUE VEM A SEGUIR?!

“Eu acho que o papel do DJ é o mais importante num festival ou numa balada, porque é ele quem decide o clima. E isso não é qualquer coisa”. Esse é o tipo de provérbio sem sentido que o Tiësto solta pela boca no início do Episódio 2: OS JURADOS DO YOUR SHOT: ESCOLHENDO APENAS 30 ENTRE MILHARES.

O episódio começa com o Steve falando sobre sua “grande filosofia de vida”, que ele jura que é “muito divertida de verdade”. Parece aqueles comerciais de cremes emagrecedores que falam que é “isso é ciência pura!”.

Steven explica que os “jurados”, que estão avaliando os DJs iniciáticos, são “promoters, managers, donos de clubes, pessoas que sabem como reconhecer e identificar talentos”. Em seguida, vem à tona o lado criativo.

Os jurados principais são: o próprio Steve, o manager do Tiësto, esse cara chamado Ben, e um DJ chamado Jono que atuará como instrutor-chefe para os participantes do Your Shot. Todos concordam que, como o próprio Zac Efron fala, só o que você precisa para se tornar uma estrela é um computador, algum talento, nenhuma moral e uma vontade de ser transformado no que quer que seja para conquistar uma parcela do mercado.

O que vem a seguir é uma sucessão deprimente de rostos desabafando que acabaram de trocar a graduação pela música ou que não têm móvel nenhum em casa para poder guardar dinheiro e comprar “equipamento”— o que é bem essencial na busca deste estrelato estimulado pelo VEVO. E tem esse cara que divide o cabelo que nem o Skrillex. É a mesma merda sem parar. “Música é tudo para mim”. “Isso vai mudar a minha vida”. “Eu amo o Tiësto”. “Obrigada pelo refrigerante grátis”. “Onde posso ver isso depois?”.

No fim, os participantes parecem divididos em candidatos especiais. Tem o Mike, um militar da Carolina do Norte que usa a música como uma forma de se conectar “com algo além de acordar todos os dias e ser atacado”. Tem o Britt do Colorado e o Steven de Miami. Tem dois gêmeos. As horas que eu passei me torturando com reality show me ensinaram que muitas horas de filmagem significam que alguém está chegando a algum lugar.

Para estes quatro cavalheiros, reduzir o número de participantes parece consistir em escolher quem tem uma personalidade “excêntrica”. Com direito a vários momentos piegas e reações toscas. A essa altura, talento não tem nada a ver com o processo, o que significa que essa é uma representação perfeita da indústria do EDM em qualquer época. O Ben concorda.

Eles chamam os participantes, e eles vão a loucura! Uhul!

Episódio 3: YOUR SHOT: O COMEÇO DO TREINAMENTO. Se liga no “The Only Way is (7)Up” em segundo plano. Os participantes eufóricos se amontoam na entrada do depósito onde o Steve explica que é ali que eles moram agora. Infelizmente, eles não os colocam em beliches e os fazem se refestelar na lama como a maioria dos aspirantes a DJs fazem na vida real. A medida que entram no lugar, os participantes dão de cara com o Tiësto se jogando numa pista de dança vazia. Eles começam a chorar. Colocam as mãos para cima. Sério, ELES-COLOCAM-AS-MÃOS-PRA-CIMA.

Tiësto faz um discurso inspirador para os participantes e depois vai para trás de uma parede e basicamente admite que o que ele acabou de falar era uma bosta. A

galera tem contato com o seu primeiro kit de mixer/turntable da Pioneer, e aguenta a pressão. Estão surtando porque “ele brilha” e tem “vários botõezinhos”. Eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo, mas ainda têm esperança.

O Jono divide os 30 participantes em grupos de 8 (o que nem dá uma conta certa, diga-se de passagem), e explica o básico da discotecagem: isso é um mixer, isso é um fader, esses são seus fones de ouvido, isso é um USB, esses são uns fãs histéricos, aqui está um saco de pancada, ali está o seu terapeuta, nós ainda não conseguimos encontrar o seu pai, mas estamos tentando.

Imediatamente, a galera manda muito mal na combinação de batidas. Graças a uma montagem bem feita, uma semana passa na mesma velocidade que uma corridinha do Usain Bolt. Enquanto isso, o Steve leva os participantes para o lado de fora para falar sobre assuntos pessoais enquanto os filma bem de longe. Depois de um minuto de conversa, Mike, o militar, ainda parece um forte candidato à posição de liderança.

No 15º dia, todo mundo está bem convencido de que será o novo Diplo ou Diplete. Steve os traz de volta ao mundo real e os relembra que alguns deles são bons e outros são apenas medianos, mas que os fracos devem ser massacrados antes de serem atacados por centenas de piriguetes quando chegarem ao palco de um showcase especial em Los Angeles dali a duas semanas. Os que sobreviverem vão para Las Vegas, e o resto será resignado a uma vida inteira monopolizada por propinas de cabo AUX. E então, ele manda na lata… RESTARÃO APENAS SEIS.



Infelizmente, isso é tudo que sabemos sobre a saga em busca do novo melhor-pior DJ do mundo. Quem sobreviverá aos Campo de Concentração dos DJs? Quem será jogado aos braços dos baladeiros violentos? Fique ligado. O futuro do EDM e o seu descanso dependem disso.

Siga Kat Bein no Twitter — @KatSaysKill

Tradução: Stefania Cannone