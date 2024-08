O realizador de “The Last Jedi” acaba de explicar aquele final do filme

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Mesmo que ainda não tenhas visto Os Últimos Jedi, não é segredo que este é já um dos mais controversos filmes de Star Wars de sempre.

Videos by VICE

Agora, depois de semanas de acesas disputas online, com os fãs a discutirem, entre muitas outras coisas, que tipo de poderes e habilidades da Força Luke Skywalker pode ou não usar no universo Star Wars, o realizador, Rian Johnson, decidiu finalmente meter-se ao barulho.

https://twitter.com/rianjohnson/status/954398041598918656

https://twitter.com/rianjohnson/status/954398119185256449

https://twitter.com/rianjohnson/status/954398199694770176

https://twitter.com/rianjohnson/status/954398199694770176

https://twitter.com/rianjohnson/status/954398249346936833

https://twitter.com/rianjohnson/status/954398324760563712

https://twitter.com/rianjohnson/status/954398403986731008

https://twitter.com/rianjohnson/status/954398483112275969



A autêntica tempestade de posts de Johnson no Twitter dá cabo de qualquer argumento de “haters” que argumentam que a “projecção da Força” de Luke no auge do filme é treta. De acordo com o livro Star Wars: The Jedi Path, de 2010, aquele truque do sócia criado através da meditação, que Skywalker leva a cabo no final do filme e que ajuda a Resistência a escapar, está nas escrituras Jedi.

Ou seja, parece que afinal o cineasta estava apenas a manter-se fiel ao “Expanded Universe”, que os críticos que se dizem super fãs tanto idolatram. E funcionou!

Podes dizer tudo o que sentes a Beckett Mufson no Twitter.

Segue a VICE Portugal no Facebook, no Twitter e no Instagram.

Vê mais vídeos, documentários e reportagens em VICE VÍDEO.