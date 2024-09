O Remix Feito pelo Cole Alexander Deixou a “Darb El Hawa” do Omar Souleyman com uma Vibe Sinistrona

Nós temos ouvido a última do Omar Souleyman, “Bahdeni”, no repeat desde que ele a lançou no último mês. E não é à toa, podemos chamá-la de eletrizante por uma série de razões. O estrondo da música, o ritmo bem demarcado e as melodias envolventes são todos bons motivos, mas o mais impressionante de tudo isso é o quão bem Souleyman trabalha com os produtores que aparecem no seu álbum. Nomes como Four Tet, Legowelt, Modeselektor e Giles Peterson assinam as faixas que compõem um conjunto de equilíbrio perfeito — entre o toque de cada produtor e a voz e a intensidade de Souleyman. Esse equilíbrio, quase tátil, também é perceptível no novo remix de “Darb El Hawa”.

O EP é um dos mais espaciais, emocionalmente ligado à terra. Além de encontrar mais espaço para pausas e para as forças positivas universais, como acontece em “Mawal Mena” ou na faixa que dá título ao álbum, por exemplo. Mas a versão de Cole Alexander, guitarrista do Black Lips, se distancia um pouco, com uma vibe mais sinistra.

Videos by VICE

Ouça agora o remix com exclusividade:

Omar Souleyman would like to extend his special thanks to Suroosh Alvi.

Omar Souleyman is also on Soundcloud and Twitter.