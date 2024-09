O Remix que o DJ Tim Dolla Fez do Som do Big Dope P É um Salve para a Galera de Nova Jersey

O Big Dope P parece ser um cara bem generoso. O francês da ghetto house — e apreciador de uma boa pizza — se mantém ocupado, dividindo seu tempo entre suas próprias produções, lançando remix após remix, e correndo com os trampos da sua própria label, a Moveltraxx.O selo, que já caiu no gosto do DJ Earl e Todd Terry, assina músicas com uma pegada bass meio animada.

Há alguns meses, Big Dope P se envolveu num projeto de altíssimo nível, a produção do EP Hit Da Blokk, assinado pela label Nightwave’s Heka Trax. Não é tão comum que você encontre Rustie, DJ Earl e Ikonika vão dividir o mesmo vinil e, olha só, essa também é uma boa sugestão de line-up. Os nossos primos americanos já te deram o gostinho do que foi gravado, com o remix de Feadz, então, nós também queremos a nossa parte nisso tudo. Próximo passo, DJ Tim Dolla.

Para quem não está ligado, Dolla faz parte do Brick Bandits, uma equipe de produtores pioneiros do Jersey Club que o Reino Unido não valoriza tanto. O som de Nova Jersey — repetitivo, rápido. com um estilo meio maníaco do Bmore club — tem sido muito ouvido, recentemente, mas nas costas de UNiiQU3, Kay Drizz, e contando com os DJs como o Bok Bok, Deamonds, e Rushmore que quebram tudo tocando nas pistas. O remix de Dolla tem uma intensidade quase claustrofóbica, com uma frequência da arranha-céus e a brutalidade das músicas mais difíceis que rolam nas pistas, difícil de classificar.

Hit Da Blokk está disponível pela Heka Trax e você pode comprar aqui.

Tradução por Débora Stevaux.