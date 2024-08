O retrato presidencial de Trump criado por Jim Carrey devia estar no Smithsonian

Este artigo foi originalmente publicado na VICE USA.

Jim Carrey, actor e aspirante a cartoonista político, acaba de acrescentar uma nova peça à sua colecção. É, indiscutivelmente, o seu melhor trabalho até à data. Um estudo semi-nu do Presidente Trump, a desfrutar do que parecem ser duas bolas de gelado de chocolate.

“You Scream. I Scream. Will We Ever Stop Screaming?” (2018), é uma maravilha de formas, de expressão honesta e perícia, uma peça sem preço da arte moderna. Em resumo, deveria estar no maldito Smithsonian.

https://twitter.com/JimCarrey/status/979394639944867840

E é precisamente essa a casa que o artista imaginou para a sua obra, fazendo inclusive uma petição à National Portrait Gallery para a tornar no retrato presidencial oficial de Donald Trump. E com justiça: ao olharmos para a textura do roupão azulado de Trump, a tensão nos maxilares, os rabiscos tipo minhocas que representam o seu pêlo peitoral, é natural que consigamos visionar a peça pendurada ao lado do retrato de Kehinde Wiley para Barack Obama, ou o de Amy Sherald para Michelle. Junta-lhe a forma como Trump acaricia o seu próprio mamilo cor de camarão – a pièce de résistance – e o trabalho de Carrey é, basicamente, imbatível.

Alguns podem argumentar que a carreira de Jim é ainda demasiado curta para que mereça a honra de criar o retrato oficial do presidente dos Estados unidos da América. Uma crítica justa. Mas a isso, contraponho: vejam bem como ele evoluiu! Carrey percorreu um longo caminho desde o começo humilde e amador, quando nem sequer conseguíamos perceber quem é que estava a desenhar.

https://twitter.com/JimCarrey/status/960360147007631362

E, mesmo quando conseguias, as personagens pareciam apenas neandertais.

https://twitter.com/JimCarrey/status/962098395459371008

E, para além disso, também se foi tornando mais subtil – em vez de se limitar a representar o presidente a pinar, ou os filhos adultos de Trump a serem assassinados por um elefante, Carrey optou por um tom mais ligeiro, mais simples, um mamilo sem adornos, em vez de algo bastante mais lascivo.

https://twitter.com/JimCarrey/status/977263994338656257

https://twitter.com/JimCarrey/status/978787329010626560

Contempla uma vez mais os olhos azuis de Trump, semi-cerrados e húmidos de prazer, o peso do seu misterioso capacete capilar, a pouco ortodoxa, vívida, paleta de cores com que Carrey lhe presta homenagem. Tem em atenção as pinceladas corajosas do que parece ser uma sombra de olhos rosa e laranja, o quente vermelho da língua, a atenção ao detalhe na sombra da taça de gelado.

https://twitter.com/JimCarrey/status/979394639944867840?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJimCarrey%2Fstatus%2F979394639944867840

É glorioso. É inovador. É perfeito. É, numa palavra, arte. E se isto não pertence ao Smithsonian, não sei o que pertencerá.

