O Sulafricano Okzharp Está Levando o Gqom pra Hyperdub

O produtor sul-africano Gervase Gordon recentemente assinou contrato com o Hyperdub, o que faz dele o primeiro artista de Gqom do selo. Essa cena — que nasceu em Durban e está rapidamente invadindo o resto do mundo — para quem não sabe, é uma espécie de híbrido de kwaito, house esqueleticamente minimal e das alegorias glaciais da produção contemporânea de rap e hip-hop. É música vital, energética e inusitada, perfeita para aqueles de nós que às vezes esquecem que música é feita para estimular.

Gordon produz sob o pseudônimo Okzharp, e Dumela 113 é o seu primeiro EP pelo selo londrino. Traduzido como “Olá 113”, o título é uma referência ao Studio 113, uma agência criativa/estúdio baseada na Cidade do Cabo, na África do Sul, chefiada por Manthe Ribane, colaboradora de Gordon. Ribane é dançarina, modelo, estilista, fotógrafa e cantora. Gordon tem tendências polimáticas também, então os dois formam um par ideal. O diretor sul-africano Chris Saunders os aproximou durante as filmagens de um filme chamado Ghost Diamond.

De lá para cá, a dupla se reuniu em estúdio e produziram um dos EPs mais intrigantes que ouvimos em muito tempo. Conversei com Gordon sobre Manthe e o Gqom, e é com grande satisfação que trazemos para você a estreia mundial do clipe para o primeiro single, “Dear Ribane”. Acompanhe:

THUMP: Pode nos contar um pouco sobre como é trabalhar com Manthe?

Okzharp: Manthe e eu fomos apresentados pelo rapper Okmalumkoolkat em Joanesburgo alguns anos atrás. Ela recém havia voltado de uma turnê mundial como dançarina do show do Die Antwoord. Chris Saunders, que dirigiu o clipe, e eu estávamos tentando fazer o nosso filme Ghost Diamond, e ela (Manthe) era a atriz e cantora principal. Ela é muito famosa na África do Sul como dançarina, criativa, estilista e artista por mérito próprio. Fiquei instantaneamente impressionado com a sua imaginação, humildade e disciplina, e com a sua maneira única e incrível de se expressar. Rodamos o filme o fim de semana inteiro, então quando chegou a noite de domingo estávamos acabados, e quando todo mundo saiu para dançar ficamos para trás, nesta antiga fábrica de marshmellows cavernosa em Maboneng que Chris estava usando como estúdio fotográfico. Toquei para Manthe algumas das músicas que estava criando para o filme e ela começou a cantar, dando ideias diferentes. Instalei um microfone em um dos quartinhos e passamos a noite inteira acordados compondo e gravando música juntos. A música não mudou muito depois daquela noite, gosto que em uma das músicas você pode nos ouvir rindo, porque ela acertou um timing incrível em uma frase em particular. Três das músicas que fizemos naquela noite entraram no EP. Ela é uma cantora incrível ao vivo, e esperamos fazer algum tipo de performance juntos em algum momento.

Como foi o contato com o Hyperdub?

Mandei algumas das músicas que tinha feito para o Kode9, ele gostou e perguntou se podia lançá-las. Foi basicamente isso. Musicalmente, estou muito feliz em lançar minhas primeiras músicas com a label, já que temos uma relação relativamente antiga. Como ouvinte, curtia acompanhar os lançamentos da Hyperdub. O disco do Walton, por exemplo. É muito bom, acho que dormi escutando. Também sou fã das festas deles, e sempre saio delas me sentindo inspirado. O Scratcha DVA é provavelmente o meu DJ favorito de todos os tempos.

Qual é a sua relação com a cena gqom?

Estou de um lado e o gqom de outro, então é difícil ter qualquer relação de verdade. Mas estou em contato com algumas das pessoas de que mais gosto. Para mim, artistas como Rudeboyz, Lag, Julz, Lusiman, Infamous Boys… são ótimos, produtores originais por mérito próprio, gosto bastante dos seus sons individuais… Tipo, o Lusiman faz coisas incríveis com sintetizadores, e ele tem um som muito intoxicante e psicodélico, enquanto o Julz e o Lag são freneticamente rítmicos e violentos, às vezes. Meu infinito respeito ao “Unknown”, que provavelmente ainda é o meu artista preferido. Recentemente ouvi falar de uma faixa chamada “Saddam”, de um certo produtor famoso da África do Sul que aparentemente originou o “som gqom” quando o gênero chegou a Durban com os táxis muito tempo atrás, mas ele não é de Durban. Preciso achar esta faixa, então por favor, me ajude se você a tem. E fique de olho no que está rolando na Zhambeez [a campanha dos Rudeboyz, que tiveram seu estúdio invadido e equipamento roubado, para arrecadar fundos com eventos, com participação do Okzharp], em Londres e além.

'Dumela 113' vai ser lançado pelo Hyperdub no dia 10 de outubro.

Tradução: Fernanda Botta

